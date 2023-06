[N-ONE]





ゲームエクスペリエンスアップグレード

N-ONE Tシリーズ新製品「Npad Pro」は登場しました。Amazonで初売り、限定¥19877で手に入れます。詳しい魅力点を紹介させていただきます



Amazonセール情報:

リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4DFBL6D?ref=myi_title_dp

元値:¥28,900

適用価格:¥19,877(32% OFF)

AMAZONプロモーション:7,000円割引

期間限定クーポン:2013円【追加】2023/06/07-06/09

プロモーションコード:GSFWFA9W



N-ONE「Npad Air」スペック紹介



N-One NPad Pro タブレット 10.4インチ Wi-Fiモデル Unisoc T616 8コアCPU、2000*1200 2K超高解像度 FHD IPSディスプレイ、8GB RAM+128GB ROM+1TB TF拡張可能、13MP/5MPカメラ、4G LTE SIM通話+2.4G/5G Wi-Fi対応、GMS認証+6600mAh大容量バッテリー+Type C 急速充電、Bluetooth5.0+GPS、子供にも適当贈り物/子供用タブレットPC+日本語取扱説明書付き



Android 12 OSを搭載し、より個性的、より操作しやすいシステム体験を提供します。システムUIの配色は、壁紙に応じて自動的に適応可能、APPウィジェットはデスクトップから一部の機能を直接使用できます。タブレットはGoogleのGMS認証済み、Google Play ストアから全てのLINE / 【 YouTube /Facebook / Twitterなどお気に入りのアプリにアクセスできます。アプリケーションも快適にご利用できます。



N-ONE NPad pro タブレットは UNISOC T616の強力な8コア高速処理チップを搭載し、UNISOC T616は12nmプロセスを使用し、2つのArm Cortex-A75ハイパワーコアと6つのCortex-A55インテリジェントAIコアを搭載しています。 発熱を抑えながら優れた性能を維持します。 Mali-G52マルチコアGPUはBifrostアーキテクチャベースであり、Vulkan、ES3.2などのグラフィックAPIをサポートし、モバイルゲームのビジュアルをさらに素晴らしい効果でレンダリングします。



10.36インチの大画面と16:10の黄金比により、広視野角と優れた演色性を備えたディスプレイは、画面上のあらゆるものをより楽しく見せてくれます。2K HD解像度により、ズームイン、ズームアウトが可能で、細部もしっかり見えて、心地よい動画視聴体験をお楽しみいただけます。 300nits輝度で、世界の色彩を余すところなく見ることができます。



8GB LPDDR4メモリと128GBのストレージで、写真、ビデオ、ドキュメントをさらに保存できます。また、マイクロSDカードスロットはストレージを1TBまで拡張できるため、容量を気にせずGoogle Playで 人気なアプリに対応でき、ビデオ、音楽、電子書籍、オンライン授業、ネットサーフィン、ゲームなど様々なエンターテイメントもこの一台で十分です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/10-21:40)