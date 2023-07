[Digital Entertainment Asset Pte.Ltd]

ゲーム感覚で楽しみながら廃棄物問題の解決に貢献できる「Sort to Earn」ゲームを企画



シンガポールを拠点にグローバルでGameFiプラットフォーム事業を展開するDigital Entertainment Asset Pte. Ltd. (以下、DEA)は、廃棄物処理のDXを進めるRita Technology株式会社(本社:東京都新宿区 代表取締役 上野光陽 以下、Rita Technology)と共同で、遠隔操作技術を活用した社会課題解決型ゲームの開発に着手したことをお知らせいたします。









Rita Technologyは深層学習、マシンビジョン、IoT、クラウドなど、様々な技術を組み合わせてお客様のニーズにマッチするシステムを開発している企業です。2019年には日本初となる国産AIを搭載した廃棄物選別ロボット「URANOS(ウラノス)」をグループ会社であるウエノテックス株式会社と共同で開発、発売いたしました。



一方、DEAは2020年5月26日にGameFiプラットフォーム「PlayMining」のサービスを開始し、2023年6月現在で全世界100カ国以上、270万人を超えるユーザーを有しています。DEAは直近、GameFi事業を運営する過程で蓄積した「トークンインセンティブ×ゲーミフィケーション」の知見を様々な社会課題解決に活用する取り組みに着手しています。



DEAとRita Technologyは今回、新しいテクノロジーを活用して社会課題の解決を目指す方向性に共鳴し、DEAのWeb3の知見、Rita TechnologyのAI・遠隔操作の技術という双方の強みを活かして、新しい社会課題解決型ゲームの開発に取り組むことで合意しました。



DEAとRita Technologyで開発を進める社会課題解決型ゲームは、ユーザーがクレーンゲーム感覚で廃棄物の選別を体験でき、ゲームプレイによってDEAPcoin(DEP)を獲得できるPlay to Earnの要素を持つことに加え、実際の廃棄物処理場に設置されたロボットアームと連動し、遠隔操作で廃棄物の仕分けを実際に行うモードを備えることが予定されています。詳しいゲーム内容は追って公開する予定です。



Rita Technology 代表取締役 上野光陽 氏 のコメント





廃棄物の選別作業はリサイクルを進める上で非常に重要な作業にもかかわらず、キツい・汚いというイメージから廃棄物処理業界では労働者不足に悩まされています。ゲームをしながら選別作業が行えることで廃棄物処理業界のイメージを変えることやリモートで国内外のプレイヤーがゲームをしながら作業を行うことで労働者不足の解決になると信じています。

DEA社との今後の取り組みにどうぞご期待ください。



DEA Founder & Co-CEO 山田 耕三 のコメント





Rita Technology様は 最先端のITとロボティクスで廃棄物処理問題を始めとする社会課題解決に取り組まれている企業です。日本国内の廃棄物分別の労働力不足という喫緊の課題に対して、明快なソリューションとなるシステムを開発されているお話を聞きPlayMiningが目指すゲーミフィケーションを活用した社会課題解決との完璧なマッチングを予感しました。



今回の取り組みは、日本だけにとどまらず世界中の労働力の需給不均衡を解決する重要な一歩になると考えています。Rita Technology様とPlayMiningの世界をリードする取り組みにご期待ください。



Rita Technology株式会社 | https://ritatechnology.com





「最新テクノロジーを駆使し、お客様に利をもたらす(利他)製品を開発する」を企業理念に、現在は産廃処理業界向けのシステムを多数展開しています。



代表者: 代表取締役 上野光陽

所在地: 東京都新宿区上落合3丁目8-25 FLAMP 1302

設立: 2018年3月20日

事業内容:システム開発、コンサルティング



Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. | https://dea.sg/jp/





2018年8月に設立されたシンガポールを拠点とするグローバルなWeb3エンターテインメント企業です。DEAはPlay to Earnゲームの開発会社であり、GameFiプラットフォーム「PlayMining」 、NFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、メタバースプロジェクト「PlayMining Verse」、自社発行の暗号資産「DEAPcoin(DEP)」の運営を行っています。3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームの制作、ウェブテレビ番組の制作、NFTゲームに対する深い理解など、数十年にわたる経験に基づいて、吉田直人と山田耕三の2人の共同CEOがチーム全体を牽引しています。



代表者: 吉田直人 山田耕三

所在地: 7 Straits View, Marina One East Tower,#05-01,Singapore 018936

設立: 2018年8月

事業内容:GameFiプラットフォーム事業



PlayMiningについて





PlayMiningは全6タイトルのPlay to Earnゲームを有するGameFiプラットフォームです。

Web3の知識がなくても、誰もが簡単に参加でき、ゲームを通じて暗号資産DEAPcoin(DEP)を獲得することができます。現在、世界に約270万人の会員を有しており、”誰もが「楽しみながら」生活できる経済社会を”をコンセプトにコンテンツの拡充とユーザー拡大を続けています。



【事業に関するお問い合わせ先】

・ビジネスパートナー、アライアンス提携などをご検討頂ける個人、法人

・チームメンバーへのジョインをご検討/ご希望の方

PlayMiningプロジェクト|recruit@dea.sg



