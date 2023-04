[株式会社いいオフィス]

全国47都道府県に約1,200拠点以上のコワーキングスペースを展開する株式会社いいオフィス(本社:東京都港区、代表取締役:龍崎 宏 以下、「いいオフィス」)は、SES・システム受託開発事業等を展開する「株式会社ウィズオノウェア」と提携し、奈良県北葛城郡王寺町に「いいオフィス王寺 by O-terrace」(オーテラス)をオープンしました。







大阪・奈良市内へ電車で20分の好立地!王寺駅直結の複合施設にオープン







大阪・天王寺駅と奈良・奈良駅からそれぞれ電車で20分以内の場所にあり、大阪市内方面に行くにも奈良市内方面に行くにもアクセスが良い王寺駅。「いいオフィス王寺 by O-terrace」は、そんな王寺駅直結の複合施設「リーベル王寺」西館1階にあります。

個室ブース21部屋完備のコワーキングスペース







個室ブース 21部屋、受付、ミーティングエリアなど、ビジネスに必要な各種設備・サービスがすべて揃っている「いいオフィス王寺 by O-terrace」。ベンチャー起業家、フリーランス、学生起業家向けに、定期的にビジネスマッチングやセミナーなどのイベントも開催いたします。



半個室16部屋と完全個室5部屋を完備。白を基調とした明るいブースで集中して仕事に取り組めます。



全席個室型のため、周りを気にせずにweb会議できる環境が整っています。駅前にあるため、移動の合間や朝活、就業後に副業の作業場所としてもご利用いただけます。



月額会員は、コピーとFAX、スキャナーも利用可能。また、オプションで法人登記可能。低コストで起業できる環境をご用意しています。

IT教育とカフェ&バー、ラジオ局併設で「街・人・社会と繋がる」







「いいオフィス王寺 by O-terrace」にはIT企業とITスクールのコラボレーションによるプロジェクト「IT village」とカフェ&バー「Cafe&Bar O-TERRACE」、地域密着型コミュニティFM「FMハイホー」が併設しています。王寺町が大事にしている『つながり合う』ことがすぐ実践できます。



複合施設1階路面にあり、街・人・社会と繋がるフレンドリーな外観。併設カフェのドリンク飲み放題サービスへの加入も可能です。



「Cafe&Bar O-TERRACE」にもWi-Fi&充電席があります。個室ブースでの仕事の気分転換として、カフェのソファ席もご利用ください。

店舗運営者からのメッセージ







クリエイターやエンジニア、プログラマーなどの個人でお仕事をされている方の利用が多く、起業予定の方の関心も高いです。奈良での事業展開を検討されている企業様に、最初の足がかりとしても利用いただいています。「O-terrace」は、王寺町が大事にしている「つながり合う」ということをコンセプトにしています。ここに来れば、自身と街・人・社会との繋がりが生まれ新たな学びや発見を感じることができる場となり、地域から愛される場となるよう、行政や地域とも広く連携しながら様々なサービスを提供していきたいと考えています。また今までのシステム開発の実績を活かし、プログラミングスクールとコラボした即戦力エンジニア育成プロジェクトを行います。現役で活躍するエンジニアと直接交流出来る機会のセッティングや、IT業界に転職を希望する方への企業紹介なども行いますので、エンジニアやエンジニア志望の方にサービスも含めて利用いただきたいです。

いいオフィス王寺 by O-terrace 店舗情報







■インフォメーション住所:〒636-0003 奈良県北葛城郡王寺町久度2-3-1 リーベル王寺西館1階電話:0745-43-8263営業時間:9:00~22:00定休日:日・祝webサイト:https://e-office.space/spaces/tokai-kinki/nara/kitakatsuragigun/oji-by-o-terrace■特徴【立地】・JR「王寺駅」から徒歩1分・近鉄「王寺駅」から徒歩1分、「新王寺駅」から徒歩2分【席数】・21席【各種サービス】・Wi-Fi、電源・半個室(1名用16部屋)・完全個室(1名用5部屋)・プリンター/コピー機・飲食持ち込み可・カフェ併設・法人登記OK■各店舗の利用方法アプリをダウンロード&会員登録いただき、ご利用ください。https://e-office.space/(1)月額プレミアム会員 月額22,000円(税込)全国各地にあるいいオフィスが利用可能です。(2)ドロップイン時間・価格は店舗に準じます。

株式会社ウィズオノウェア 企業情報







本社:大阪府大阪市生野区鶴橋3-4-6設立日:2004年12月代表者:代表取締役 石橋範隆事業内容:ソフトウェア開発ホームページ:https://withonoware.co.jp/

株式会社いいオフィス 企業情報







「どこでもいい世界。(The world is good anywhere.)」をつくることを理念に、定額制でコワーキングスペース「いいオフィス」を国内外どこでもご利用できるサービスを提供しています。現在は首都圏を中心に、国内・海外含めて約1,200店舗を展開。店舗数は日本一で、働く人が快適に働ける環境をつくり、場所にとらわれない多様な働き方のサポートをいたします。個人が組織や場所にとらわれずどこでも好きな場所で自分らしく働ける、私たちの理念であるすべての人を「場所」から開放し「どこでもいい世界」をつくることを自ら体現しながら事業を展開しています。■会社概要本社:東京都港区南麻布2丁目15番5号設立日:2018年4月資本金:401,273,400円(資本準備金含む)代表者:代表取締役 龍崎 宏事業内容:コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営&開発、クラウドソーシング事業、イベント■関連リンクホームページ:https://e-office.inc/公式Twitter:https://twitter.com/ii_office公式Instagram:https://www.instagram.com/iioffice.inc/公式Facebook:https://www.facebook.com/iioffice110

