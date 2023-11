[Plug and Play Japan株式会社]

Plug and Play, LLC(本社:米国カリフォルニア、創業者兼CEO:Saeed Amidi、以下「Plug and Play」)は、東京都(知事:小池 百合子)とグローバルなスタートアップ・エコシステムを形成することを目的とした連携及び協力関係を構築するための連携協定を締結したことをお知らせいたします。







連携協定の背景

東京都は2022年11月に、スタートアップとともに新しい時代を切り拓き、東京の課題解決と成長につなげる取組を徹底的に進めていくための新たな戦略「Global Innovation with STARTUPS」*1を策定。グローバル市場を見据え、アクセラレーター、ベンチャーキャピタル、大企業など国内外のさまざまなプレイヤーとの連携強化によって、世界市場に進出するスタートアップを輩出すること、東京を世界で戦えるフィールドにしていくことを目指し、東京発ユニコーンを5年で10倍とする指標等を掲げています。



Plug and Play Japanでは、2022年から東京都とスタートアップ支援における連携を進めてまいりました。同年9月に東京都と都内のスマートサービス実装に向け連携協定を締結*2し、当社が展開するスマートシティの社会実装を促すプログラムと連携しました。この協定では、「交通」「防犯・防災」「観光(地域活性化)」を中心に、スタートアップに対するビジネスマッチング支援、事業・サービス実装に際する伴走支援に取り組んでいます。

また、東京のスタートアップ・エコシステムの強化、スタートアップの創出と成⾧促進を目指す、多様な主体によるスタートアップ支援展開事業 「TOKYO SUTEAM*3」の協定事業者として、国内バイオテック研究シーズ・スタートアップを主な対象とするアクセラレータープログラムの実施を予定しています。



今回の協定は、グローバル市場で活躍するスタートアップの輩出を目指す東京都と当社の連携を更に強化するものとなります。米国カリフォルニア本社をはじめとするPlug and Playのグローバルネットワークを活かし、東京発Born Global企業の育成支援に取り組んでまいります。



連携協定の内容

● Tokyo Innovation Baseにおける起業家コミュニティの発展

● 東京における国内外スタートアップの集積

● 国内外スタートアップへのクロスボーダー支援

● 起業家・スタートアップ企業の発展・育成・成長支援

● 東京のスタートアップ・エコシステムの国際的な認知度の向上

● その他、スタートアップ・エコシステムの形成と発展



連携の様子

東京からイノベーションを巻き起こすことを目指し、国内外からスタートアップやその支援者が集い、交流を促すことを目的とする東京都が設置したイノベーション拠点「Tokyo Innovation Base」(東京イノベーションベース)*4を会場として、2023年11月27日(月)に実施されたキックオフイベントに先駆けて連携について合意しました。





Plug and Play CEO, Saeed Amidiによるコメント

As the largest innovation platform, we are looking forward to working with the Tokyo Government to increase the startup and innovation capacity by 10X. Through our partnership, we will create a bridge between the Tokyo startup ecosystem and our hubs in every corner of the world from Silicon Valley, Paris, Munich, Singapore, Barcelona, and beyond.



Plug and Play Japanについて

Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター/ベンチャーキャピタルです。シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームとして、現在では40社以上におよぶ各業界を牽引する企業・団体がパートナーとして参画しています。当社はグローバルネットワークを活かした「大手企業のイノベーション支援」「業界横断型アクセラレータープログラム」「スタートアップ投資」「自治体連携によるスタートアップの海外展開支援」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップと大手企業との共創を支援しています。

Plug and Play Japan HP:http://japan.plugandplaytechcenter.com/



Plug and Play Japan会社概要

名称:Plug and Play Japan株式会社

所在地:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイス3F

代表者:代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL:http://japan.plugandplaytechcenter.com/

設立年月日:2017年7月14日



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/30-17:16)