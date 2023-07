[イシン株式会社]

dotData, Inc, CEO & Founder 藤巻 遼平 氏 登壇



イシン株式会社(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:片岡 聡)は、日本企業のグローバルイノベーションを支援するオンラインセミナー【dotData CEOが解説する「エンタープライズAIの今、企業変革への活用のカギ」】を、dotData, Inc, CEO & Founder 藤巻 遼平氏に登壇いただき、日本時間2023年7月21日に開催いたします。







申込み方法

下記リンクよりお申込みください。

https://go.techblitz.com/blitzseminar-dotdata-20230721/









■こんな方におすすめ

・自社のDXを推進する部門の責任者・担当者

・事業・経営企画部門で、データ分析に基づいた業務革新を検討されている責任者・担当者

・Al/機械学習の活用を始めたが、ビジネスへの実用をうまく進められない課題をおもちの方

・データサイエンティストの採用・育成など、データ分析チームの強化を推進する部門の責任者・担当者

・自社の新規事業開発・オープンイノベーションを担当されている方

・企業の役員・経営層・部門長

・上記に関連する政府系機関・地方自治体・VC・専門家・コンサルタントの方

・その他、業務で先端トレンドやスタートアップ調査を実施している方







■イベント内容

TECHBLITZ主催のオンラインセミナーシリーズ「BLITZ SEMINAR」。今回は、日本発のAI技術をシリコンバレーを拠点に世界に展開し、データ活用による企業の事業成長・イノベーション創造を支援する注目のスタートアップ企業dotData.Inc.CEO & Founderの藤巻遼平氏をお招きします。



dotDataは、当時NEC最年少主席研究員であった藤巻氏が、NECからスピンアウトして設立した企業です。dotDataの強みは、企業が抱えるさまざまな課題に対して、AIがデータから人間では見つけられないようなビジネスの洞察(特徴量)を自動的に発見し、抽出できることで、これにより、データ分析を専門とする人材やリソースを十分に確保することが難しい企業でも、効率的かつ効果的にデータ分析・活用を実行し、データ駆動型のビジネス推進を通じて競争力を向上させることが可能となります。



今回は藤巻氏より、企業におけるAI・データ分析のトレンドやそれを実ビジネスに導入して成功を収めている先進事例、そしてこれから企業が目指すべきデータ活用の方向性について、ビジネス視点でお話しいただきます。







■イベント概要









■ 登壇者





藤巻 遼平 氏

dotData, Inc, CEO & Founder



「全ての企業がデータに基づいて、より良い製品やサービスを生み出すことができる世界を創る」というビジョンを掲げ、2018年、NECから世界初の「特徴量自動設計技術」をスピンアウトし、dotDataを米国シリコンバレーで創業。企業の抱える様々な課題に対して、dotDataのAIがデータから人間が見つけられないようなビジネスの洞察(特徴量)を自動的に発見・抽出することを強みとし、小売、製造、金融、保険、サービスなどの幅広い領域で、企業のDX推進に貢献。2022年4月にはシリーズBの資金調達を完了、累計7,460万ドルを調達。

前職NEC在職中は、当時、研究最高位の主席研究員に最年少で抜擢(1000人以上の研究者のうち6人のみ)。世界最難関の学術会議でAIに関する技術論文30件超を発表すると共に、グローバル企業と共に数多くの最先端のデータサイエンスソリューションの開発を主導。

東京大学航空工学科卒。機械学習・人工知能分野の博士号取得。





【会社概要】

Ishin Group

会社名 :イシン株式会社

代表取締役会長:明石 智義

代表取締役社長:片岡 聡

所在地 :東京都新宿区新宿6-28-7 新宿イーストコート7F

設立 :2005年4月

URL :https://www.ishin1853.co.jp/





Ishin USA

会社名 :Ishin USA, Inc.

CEO :岩下 友揮

所在地 :5201 Great America Pkwy., Suite 320, Santa Clara, CA 95054

URL :https://techblitz.com





【本件に関するお問い合わせ先】

イシン株式会社 グローバルイノベーション事業部 広報担当

TEL :03-5291-1580(代表) Email:info@techblitz.com



