プログラミング教育サービス事業を手がけるライフイズテック株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:水野 雄介)は、2023年4月より、北陸地方の学習塾大手「株式会社日本エルデイアイ」が運営する「東大セミナー」の全9教室へ、大学入学共通テスト・学校の定期テストにおいて「情報 I 」を対策できる、学習塾向け教材「情報AIドリル」の提供を開始します。











WEB:https://juku.lifeistech-lesson.jp/



2022年度から全国の高等学校で開始した新学習指導要領では、「プログラミング」や「データの活用」などを学ぶ共通必履修科目「情報 I 」が新設されました。加えて、現高校1年生が受験する2025年の大学入学共通テストから「情報 I 」の内容が新たな教科「情報」として取り入れられます。これにより、既に多くの国公立大学が共通テスト教科として「情報 I 」を課すと発表し、配点情報も続々と公表されている中で、学習塾においても共通テスト・学校の定期テスト対策の早期環境作りが求められています。

ライフイズテックでは、2022年8月より「情報 I 」を本格的に学べる「情報AIドリル」を学習塾向けに提供しています。約50万人が利用する中学校・高校向け情報学習用EdTech教材「Life is Tech ! Lesson(ライフイズテック レッスン)」の開発ノウハウを生かし、AIドリルの個別最適化された反復学習で、楽しみながら確かな得点力を養成するプログラムとなっており、基礎力定着から共通テスト対策までを網羅します。



今回、共通テスト対策・学校の定期テスト対策のニーズの高まりを受け、「東大セミナー」では個別最適な学習プランで確かな問題対応力を養成し、生徒の自律的な学習を推進するための教材として採用いただきました。

ライフイズテックは、「東大セミナー」をはじめ全国の学習塾と連携することで、これからの社会に必要となる情報リテラシーの学習を支援し、高校生一人ひとりの将来の可能性を広げることに貢献してまいります。





ライフイズテックの学習塾向け「情報AIドリル」の特長





・基礎力定着から共通テスト対策までワンストップで提供

専門的な学習環境の整備が課題となる「プログラミング」と「データの活用」を含む、全単元を網羅。AIドリルがひとり一人の弱点を特定し、苦手箇所を反復学習する個別最適化された学習プランを提供。アウトプットとインプットを徹底的に繰り返し、学校の定期テスト対策から共通テスト対策までワンストップで学習が可能です。



・プログラミング実行環境でワクワク楽しみながら学べる

苦手な生徒も多い「プログラミング」の単元では、自ら手を動かして学べる「プログラミング実行環境」を用意。デジタルの問題をデジタルを通じて繰り返し学ぶことで、ワクワク楽しみながら本質的な理解を促進。入試本番の確かな問題対応力を養成します。



・オンライン上でリアルタイムでの質問対応が可能

ライフイズテックのプロ講師がオンライン上でリアルタイム(※)で質問に対応。学習塾側の負担をなくし、これだけで学校の定期テスト対策や共通テスト対策をご提供いただけます。

※平日18:00~21:30にリアルタイムで回答



・はじめての「情報 I 」でも安心!管理者向けサポートツールも充実

効率的に生徒の学習マネジメントができる管理者機能や、生徒のつまずきをリアルタイムでキャッチできるアラート機能を備えています。さらに、はじめての「情報 I 」でも安心して生徒募集ができるように、チラシやトークスクリプト集など生徒募集ツールもサポートいたします。





学習塾向け「情報AIドリル」お問い合わせ先



お問い合わせ先:juku@lifeistech.co.jp

WEB:https://juku.lifeistech-lesson.jp/



【ライフイズテック株式会社について】

次世代デジタル人材育成を手がけるライフイズテックは、「中高生ひとり一人の可能性を一人でも多く、最大限伸ばす」をミッションに2010年に創業したEdTech企業です。主力事業である中学校・高校向けクラウド教材「Life is Tech ! Lesson」は、全国500以上の自治体で2,650校の公立・私立学校、約50万人が利用(*)する、情報・プログラミング学習サービスへと成長しています。北米においても100以上の学校で採用され、世界をリードする教育クラウドサービスを開発するべく挑戦を続けています。また、延べ5.2万人(*)以上が参加する国内最大規模のIT・プログラミングキャンプ&スクール「Life is Tech ! 」をはじめ、全社員のDX化を目指す企業のデジタル人材研修なども支援し、これまで100万人以上(*)にデジタルを活用したイノベーション教育を届けてきました。2022年には、社会・環境といった分野で高い公益性を実現している企業の国際的な認証であるB Corpを取得。今後もライフイズテックは、教育を通じて子どもたちの未来と社会課題へ取り組む企業として、ステークホルダーとともに次世代のための教育変革を推進してまいります。

(*)=2022年9月時点

サービスサイト:https://life-is-tech.com



【株式会社日本エルデイアイについて】

日本エルデイアイは石川県金沢市に本社を置く創業37年の企業です。子どもがやる気になって伸びていく「日本一の塾」「将来の志を見つけられる塾」を目指し、石川県及び関東地方にて進学塾の運営を行っています。現在は自社ブランド「東大セミナー」を運営するほか、「東進衛星予備校」・「進研ゼミ個別指導教室」・「現論会」にフランチャイズ加盟。社会に出ても「自ら課題を発見し、自ら解決する」学び続けられる人材を育成するべく、「コーチング」を中心に据えた指導で生徒一人一人と向き合い、可能性を最大限に引き出してきました。近年では自治体と連携した教育事業にも積極的に取り組んでおり、2021年には宝達志水町で開催された講演会(「ドラゴン桜」の監修を務めた西岡様を招いた講演会)などの企画・運営の支援なども行っています。これからも日本エルデイアイは進学塾の運営を通し、「自修自得の精神」を持った人材を輩出することによって、地域社会への貢献を続けてまいります。

サービスサイト:https://www.tohsemi.com/



