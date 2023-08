[株式会社ヴァリューズ]

インターネット行動ログ分析によるマーケティング調査・コンサルティングサービスを提供する株式会社ヴァリューズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:辻本 秀幸、以下「ヴァリューズ」)は、リーチしていきたい消費者(戦略ターゲット)のWeb行動をリアルにモニタリングし、LTVの高いユーザーを獲得するプロモーション支援パッケージ「REAL Target Monitor(TM)」を正式リリースいたしました。

なお、「REAL Target Monitor(TM)」は、130か国以上が参加するデータ分析とリサーチのグローバルコミュニティ「ESOMAR」がシンガポールで開催するカンファレンス「The Art & Science of Innovation 2023」(2023年11月8日~10日開催)に発表テーマとして選出され、11月10日(金)に講演いたします。



「REAL Target Monitor(TM)」サービス紹介ページ

https://www.valuesccg.com/service/strategydesign/rtm/









■「REAL Target Monitor(TM)」とは

「REAL Target Monitor(TM)」は、リーチしていきたい消費者(戦略ターゲット)のWeb行動をリアルにモニタリングし、LTVの高いユーザーを獲得するプロモーション支援パッケージです。ヴァリューズの保有する250万人規模の消費者モニター会員から戦略ターゲットを選定し、プロモーション実施期間中/期間後のWeb行動(ファクトベース)をモニタリングできる、クライアント専用のオーダーメイド型KPIダッシュボードを構築します。

「REAL Target Monitor(TM)」をご活用いただくことで、マーケティング予算を投下する対象を明確にセグメントでき、セグメント全体を動かすための施策全般の進捗や、リーチを目的とした認知施策の進捗把握が可能になります。また、セグメントを定義する際に用いた消費者のWeb行動の条件を用いて、Yahoo!媒体、Google媒体を用いた集客施策のターゲティングを行うことも可能なパッケージとなっています。戦略ターゲットを定義し可視化できる環境上で集客施策を実行することによって、クライアントのサービス/プロダクトにおけるセールス力の強化につなげます。



~「REAL Target Monitor(TM)」の強み~

・集客の対象となるセグメントのボリュームを人数ベースで把握できる

・施策を通じて戦略ターゲットと接触できているかを人数ベースで把握できる

・未接触ユーザーとの初回接点を可視化できる



~戦略ターゲットの定義例~

高いポテンシャルを持つ戦略ターゲットの定義例として、「シラジ」」「ヘイヨウ」「フセンパイ」セグメントをWeb行動ログベースで捉えることが可能です。









■戦略ターゲットのモニタリング内容

定義したセグメントにおいて、下記の観点でモニタリングデータをダッシュボードとして可視化します。

・戦略ターゲットの規模と接触率の把握

・戦略ターゲットの、自社に対するアクションの把握

・戦略ターゲットとの初回流入のきっかけの把握









■「REAL Target Monitor(TM)」開発の背景

これまで、マーケティングファネルにおける中央から上を狙う施策は、ターゲットの解像度が低かったり、ターゲットを策定しても施策に落とし込めていなかったり、広告媒体上の指標でしかモニタリングできなかったりと、ターゲット設定・施策実行・効果検証までの各フェーズで問題が発生することが多くありました。要因として、ターゲット設定に行動ベースの要素が不足していたり、モニタリング環境そのものが用意されていなかったりというクライアントの課題が見受けられました。

そこでヴァリューズでは、独自保有する国内最大250万人規模の消費者モニター会員と、会員から許諾を得た上で送られる消費者Web行動ログデータを活用し、戦略ターゲットの選定からプロモーション実施期間中/期間後のWeb行動(ファクトベース)のモニタリングまで実施できる「REAL Target Monitor(TM)」を開発、ローンチに至りました。





■「ESOMAR Singapore 2023」での発表について

130か国以上が参加するデータ分析とリサーチのグローバルコミュニティ「ESOMAR」がシンガポールで開催するカンファレンス「「The Art & Science of Innovation 2023」(2023年11月8日~10日開催)に、「REAL Target Monitor(TM)」が発表テーマとして選出され、2023年11月10日(金)に講演いたします。



▼「The Art & Science of Innovation 2023」詳細

https://www.esomar-innovation.com/



▼カンファレンス申し込みURL

https://community.esomar.org/asia-pacific-2023-registration?pk_vid=0c0651bfd47bdf0116880400887f3b92



~「ESOMAR(エソマ)」とは~

ESOMAR は、データ、リサーチ、インサイトの専門家のためのグローバルなビジネスコミュニティです。ビジネスの成長や知識の拡大、グローバルスタンダードへの取り組みのアピール等の目的を問わず、ESOMARは、独自のグローバルネットワーク、ツール、リソース、および未来への意見を提供することにより、目標の達成を支援します。





◆株式会社ヴァリューズについて

株式会社ヴァリューズは、マーケティングノウハウとIT先端技術を活用して、新たな市場価値の創造をサポートする、事業成長支援企業です。250万人規模の一般インターネットユーザーの行動ログとデモグラフィック(属性)情報を活用したサービス提供のほか、経営課題のコンサルティングから、課題解決、販売促進の支援まで、独自のノウハウとソリューションで多くの企業を支援しています。

所在地 : 東京都港区赤坂2-19-4 FORUM赤坂5F

代表者 : 代表取締役社長 辻本 秀幸

事業内容: 経営に関するコンサルティング及び成長支援事業

インターネット行動ログ分析事業 (ビッグデータ解析事業)

IT先端技術を駆使した”売れる仕組み”構築事業

設立 : 2009年9月30日

資本金 : 1億円

URL : https://www.valuesccg.com/



