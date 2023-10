[イード]

株式会社イード(本社:東京都中野区、代表取締役:宮川 洋、以下 イード)は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、第96回アカデミー賞国際長編映画賞 韓国代表作品『コンクリート・ユートピア』の映画前売券付きブロマイドを2023年11月3日(金)正午より販売開始いたします。











■映画前売券付きブロマイドについて

エンタメプリントで販売する映画前売券付きブロマイドは、あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、映画の前売券が付いたブロマイドを大判の2Lサイズ(横178×縦127mm)の写真用紙に高画質でプリントするものです。映画鑑賞の記念に保存してお楽しみいただけます。



今回は新コンテンツとして、『非常宣言』『白頭山大噴火』などディザスター大作への名演も記憶に新しいイ・ビョンホン、「梨泰院クラス」や『ミッドナイト・ランナー』などで日本でも熱狂的な人気を誇るパク・ソジュンのほか、パク・ボヨンら韓国エンタメ界を代表する豪華キャストが出演するパニックスリラー『コンクリート・ユートピア』(2024年1月5日公開)の映画前売券付きブロマイドを2023年11月3日(金)正午より販売開始いたします。



販売サイト:https://ticket.entame-print.jp



ブロマイドは6種類(人物:3種選択/絵柄:2種ランダム、イ・ビョンホン、パク・ソジュン、パク・ボヨン各2種)で、販売価格は、1,800円(映画前売り券:1,600円、ブロマイド:200円の合計・税込)です。決済後に発行されるプリント番号をマルチコピー機(※)に入力することで出力できます。各劇場のホームページなどで、上映日時や座席を指定のうえ、ご鑑賞ください。

(※)対象店舗:ファミリーマート、ローソン (一部の店舗ではご利用いただけません)



また、ブロマイド購入者を対象にイ・ビョンホン、パク・ソジュン、パク・ボヨンのサイン入りオリジナルチェキが抽選で各2名様に当たるキャンペーンも実施します。







■『コンクリート・ユートピア』について

世界を襲った未曾有の大災害により一瞬で廃墟と化したソウル。唯一崩落しなかったマンションは、生存者たちで溢れかえっていた。無法地帯となったいま、マンション内でも不法侵入や殺傷、放火が発生。危機を感じた住民たちは主導者を立て、居住者以外を追放し、住民のためのルールを作って“ユートピア”を築き上げることに。住民代表となったのは、902号室のヨンタク。職業不明で冴えないその男は、権力者として君臨したことで次第に狂気を露わにする。そんなヨンタクに傾倒していくミンソンと不信感を抱くミョンファ。極限の状況下でヨンタクの支配が頂点に達したとき、思いもよらない争いが勃発する。そこで明らかになった、その男の本性。果たして男の正体とはー。







タイトル:『コンクリート・ユートピア』

公開日:2024年1月5日(金)

原題:콘크리트 유토피아

英題:Concrete Utopia

監督:オム・テファ

出演: イ・ビョンホン、パク・ソジュン、パク・ボヨン、キム・ソニョン、パク・ジフ、キム・ドユン

字幕翻訳:根本理恵

配給:クロックワークス

(C) 2023 LOTTE ENTERTAINMENT & CLIMAX STUDIO, INC. ALL RIGHTS RESERVED

公式サイト:https://klockworx-asia.com/CU/

公式X:@Concrete_Utopia



今後もエンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、アニメ情報誌「アニメディア」のイラストなどの関連コンテンツをはじめ、イードが運営する21ジャンル79におよぶ多種多様なメディアと連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。



