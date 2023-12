[NTTドコモ Lemino]



本日12月16日(土)、『 PRODUCE 101 JAPAN 』の第3弾『 PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 』の最終回が放送され、ついにデビューする11名が決定しました!

約半年にわたる厳しいオーディションを勝ち抜き、デビューという夢をかなえた11名。

Lemino(R)では最終回の放送直後に、番組アンバサダーの矢吹奈子がどこよりも早くデビューメンバーを直撃する「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 祝!デビュー組決定!緊急生配信スペシャル」をお送りしました。



(C)LAPONE Entertainment



「祝!デビュー組決定!緊急生配信スペシャル」では、国民プロデューサーから届いた質問に一人ずつ丁寧に答えたほか、グループリーダーの他薦や、1日だけそのメンバーになれるとしたら誰か、など「ME:I」としてインタビューに臨みました。



【デビューメンバー】

1位 笠原桃奈

2位 村上璃杏

3位 高見文寧

4位 櫻井美羽

5位 山本すず

6位 佐々木心菜

7位 飯田栞月

8位 清水恵子

9位 石井蘭

10位 海老原鼓

11位 加藤心





Leminoでは最終回(#11)の模様を本日2023年12月16日(土)に無料配信(開始時間はLemino公式Xでお知らせします)。

直撃インタビュー「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 祝!デビュー組決定!緊急生配信スペシャル」も配信中です。

もう一度感動の瞬間をご覧ください。



また、2024年1月にはこれまでの「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の中から名場面を振り返る特別番組の配信が決定しました!



オーディションは終了しましたが、引き続きLeminoで「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」をお楽しみください。





■配信概要

・『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』 #11(最終回)

出演者:国民プロデューサー代表 木村カエラ、練習生 ほか

配信日時:2023年12月16日(土) 無料配信

(開始時間はLemino公式Xでお知らせします。配信日が変更となる場合がございます。)



・「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 祝!デビュー組決定!緊急生配信SP」

出演者:矢吹奈子、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSデビュー決定11名

配信日時:2023年12月16日(土) 15:54~ 独占無料配信中



・『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』振り返り特別番組(仮)

配信日時:2024年1月予定 無料配信

詳細は随時特設ページでお知らせします。

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000026/



・『PRODUCE 101 JAPAN SEASON1&2』 独占無料配信中

視聴ページ

SEASON1:https://bit.ly/45z4F1n

SEASON2:https://bit.ly/45Bompg

PRODUCE 101 JAPAN公式サイト:https://bit.ly/3Z0LmeU



■【PRODUCE 101 JAPAN】 とは

韓国の音楽専門チャンネル 『Mnet』 で放送され、10代、20代の男女に圧倒的な人気を誇る大ヒットサバイバルオーディション番組 「PRODUCE 101」シリーズの日本版。 2019年SEASON1、2021 年に SEASON2 を開催。書類・実技の選考を経て、合格者101人を選出。101名は、“練習生”と呼ばれ、歌やダンスなどを披露し、さまざまなミッションに挑戦します。熾烈な競争を勝ち抜いた11名が最後に選ばれ、日本版では、グローバルボーイズグループとして、“JO1” 、 “INI” がメジャーデビューを果たしました。



これらのすべての過程は、“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者による国民投票で勝ち残る者が決定します。過去にデビューしたいずれのグループも放送当時だけではなく、放送後も番組、広告、音楽市場などの芸能界全般かつ、グローバルな活躍をしています 。数多くのスターを輩出、新語・流行語も数多く生み出すなど社会現象を巻き起こした革命的番組です。



【Lemino概要】



■ドコモの新しい映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※1でご利用いただけます。



Leminoサービスサイト : https://bit.ly/3sIsXI0

Lemino公式 X(Twitter):https://twitter.com/Lemino_official



※1 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。初回初月無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



