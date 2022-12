[株式会社グラフィック社]

グラフィック社は、書籍『星の叡智と暮らす 西洋占星術 完全バイブル』を、2022年12月に発売いたします。







西洋占星術をはじめて学ぶための「完全バイブル」が登場!

西洋占星術を読み解く「星座」「惑星」「ハウス」などを基礎からやさしくレッスン。豊富なケーススタディつきで、人生を好転させる方法が見つかります。



数千年の歴史をもち、古来より私たちに多くのアドバイスを与え続けている西洋占星術。現代においても、自分が何者なのか、充実した毎日を過ごすにはどうしたらよいのかなど、私たちに多くのアドバイスを与え続けています。本書では、西洋占星術を読み解くうえで必要な基礎はもとより、「健康と幸福」「人間関係」「キャリア」「お金」など具体的なテーマに沿って、西洋占星術の活用の仕方をレクチャーします。

西洋占星術 初心者必読の入門書、決定版です!





イメージ



















目次









監修者序文 鏡リュウジ/前書き/CHAPTER 1 占星術の物語/CHAPTER 2 星座(サイン)/CHAPTER 3 惑星/CHAPTER 4 ハウス/CHAPTER 5 ホロスコープ/CHAPTER 6 自分自身を理解する/CHAPTER 7 ライフイベントをホロスコープから見る/参考資料/用語集/索引/謝辞





著者プロフィール



著者:キャロル・テイラー

アストロロジカル・スタディーズ永久名誉会員。カンタベリー・クライスト・チャーチ大学の「神話と宇宙論、聖なるもの(Myth, Cosmology and the Sacred)」コースで修士号を取得。プロフェッショナルの占星術師として活動する他、世界有数の占星術スクールであるファカルティ・オブ・アストロロジカル・スタディーズにて校長も務めるなど、指導的研究者として後進の指導も行う。また、『ジャーニー・スルー・アストロロジー 占星術のホロスコープでたどる発見の航海(Journey Through Astrology: Charting the Astrological Voyage of Discovery)』の共著者および共同編集者であり、英国占星術協会の機関誌の元編集者でもある。



監修:鏡リュウジ(かがみ・りゅうじ)

占星術研究家、翻訳家。国際基督教大学卒業、同大学院修士課程修了(比較文化)。占星術の心理学的アプローチを日本に紹介し、従来の「占い」のイメージを一新。占星術の歴史にも造詣が深い。英国占星術協会会員。日本トランスパーソナル学理事。平安女学院大学客員教授。京都文教大学客員教授。『タロットの秘密』(講談社)、『鏡リュウジの占星術の教科書』(原書房)など多くの著書がある他、多数の翻訳書と監修書を手がけている。



翻訳:榎木 鳰(えのき・にお)

お茶の水女子大学卒。長年、産業翻訳に従事後、滞独生活を経て『ホラリー占星術』(駒草出版)などの書籍翻訳に協力。現在は、多岐にわたり翻訳を行う。





書籍情報



書名:星の叡智と暮らす 西洋占星術 完全バイブル

著者:キャロル・テイラー

監修:鏡 リュウジ

翻訳:榎木 鳰

発売日:2022年12月

仕様:B5変形 並製 総256頁

定価:3,960円(10%税込)

ISBN:978-4-7661-3643-2

http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=49365





