株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する『CLUTCH(クラッチ)』2023年8月号 Vol.92「VINTAGE STYLE INTERIOR ヴィンテージ愛の詰まった空間」が、2023年6月24日に発売されます。







旧いモノに囲まれた空間が持つ魅力。

ヴィンテージのモノ、ヴィンテージを愛するヒト、ヴィンテージにまつわるコトについて今までその魅力を幾度となく発信してきた本誌ですが、今回はひさしぶりに空間がもつ魅力をたっぷりお届けしています。我々は普段どこかしらの空間にいますがその空間について考えることは中々ないでしょう。なんでこの空間ができたのか、どんな思いで作ったのか。そんな裏側のストーリーは、当たり前にあるものを更に愛おしく思えるきっかけになります。本誌を読んで、新たな気付きが増えますように……。そして今月のCLUTCH Magazineは英国のヴィンテージカルチャー誌『men’s file』との合本特大号となっています。大ボリュームですが、どのページも見過ごせません。





VINTAGE STYLE INTERIOR ヴィンテージ愛の詰まった空間

革職人が経営する野球場やかつて外国人専用のアパートメントホテルだったビルまで、幅広い分野の空間が出てきます。共通してヴィンテージで溢れた空間に隠されたストーリーとは。8人のCLUTCHMANがそれぞれ自慢の空間を披露してくれます。







CLUTCHWOMAN

時代は変わり手に職ある女性は多くなってきました。今回は理容師からアーティストまで、別世界で活躍する4名に焦点を当てています。男性にも負けないガッツで働く姿の中にも、女性らしさが垣間見える瞬間があります。そんな彼女たちの仕事道具やプライベートをお届けする特集です。











My Tricker's

創業以来、190年以上にも渡り同じ一族が継続してきた英国王室御用達の老舗ブランド『Tricker's』。革靴の代名詞とも言えるTricker'sの靴はここ日本でも多くの人に愛され、親しまれている。靴自体の経年変化を見て楽しむのもそうだが、それぞれの思い入れを知るのも楽しみの一つだ。











ヴィンテージのハーレーダヴィッドソン スポーツスター・スペシャリスト

日本国内で最も人気があるハーレーダヴィッドソンといえば、スポーツスターである。

近年、ヴィンテージハーレーの人気が高まり、ヴィンテージのスポーツスターが注目を集めている。









▼ 目次

004

CLUTCH POST

from JAPAN_ADDICT CLOTHES NAGOYA

from JAPAN_JELADO × A.G.SPALDING&BROS

from_JAPAN_STAR OF HOLLYWOOD



013

CLUTCHWOMAN

プロダクツのストーリーを知り追求していく楽しさ。Aiqua

音楽を通じてヴィンテージの世界にのめりこんだ。Chie Horiguchi

嫌いなものが好きなものへと変わり、第2の人生を彩ってくれる。Yucco

さまざまな影響を受けても自分の好きなものは持ち続けたい。Naoko Watanobe



030

特集

VINTAGE STYLE INTERIOR ヴィンテージ愛の詰まった空間

THE ANCHOR VASE

YAMANE SINSEKAI

THE REAL McCOY'S自転車工房

WAREHOUSE OSAKA

THE FAT HATTER VISTA CLUB

CIRCUS VINTAGE

J Motrs

横浜インぺリアルビル



066

アメリカンレガシーの迷宮へようこそ。THE REAL McCOY'S



072

Orgueilの定番と新作を旗艦店Marijuanでハント。Orgueil



076

頼り甲斐のある定番チノパン。Pherrow's



078

デニム好きを満足させるストレッチデニム、完成。pure blue japan



080

1940年代初頭から米国陸軍に採用された定番トラウザーズ。FULLCOUNT



082

The Vintage & Brandnew Vol.92



084

ヴィンテージデニムを完全再現する特別なレーベル、始動。SUGER CANE



088

ミリタリーとワークのロンドン流スタイリング。Nigel Cabourn×CLUTCH CAFE



092

こだわる男が持つべきアイウエア。DIGNA Classic



094

The Portrait GLADHAND &Co.



098

My Sweet Watch Vol.32_1940s BRITISH ARMY 〈W.W.W.〉“DIRTY DOZEN”



099

THE LISTED PRODUCTS

Vol.33_Inception HORSEHIDE BACKPACK



115

Why 4Cams? H-D IRONHEAD SPORTSTER



122

FIRST ARROW'S × HOD ROD Silver parts



126

巨匠が描く龍。SUN SURF



130

旧いモノを愛する人たちへ。NORTH NO NAME



134

YOUNG GUN MEETS OLD CLOTHING Vol.42 LEATHER VEST



136

個性と品格を持ち合わせた開襟シャツ。CALEE



140

キップレザーにこだわる理由。天神ワークス



144

特別に作られた芸術的なジュエリー。HORIZON BLUE



148

My Tricker's



158

Meet in a Classic Car Vol.10 JAGUAR E Type Seriesl / 3.8 Road Star



160

“ORE TO MONO” Vol.34



169

The Collectors

Vol.33 EYEWEAR



Model/Yuto

Photo by Masahiro Nagata

Design by Ayaka Goto





雑誌『CLUTCH(クラッチ)』

2023年11月号 Vol.93「世界がインディゴに夢中。INDIGO MAGIC 」号(2022年9月24日発売予定)

※特集は変更となる可能性がございます。



▼ 雑誌情報

誌名:CLUTCH Magazine(クラッチマガジン)2023年8月号 Vol.92

タイトル:VINTAGE STYLE INTERIOR ヴィンテージ愛の詰まった空間

発売日:2023年6月24日

定価(税込):1650円

発行:株式会社ヘリテージ



▼ CLUTCH(クラッチ)とは

日本と世界の架け橋として、国外での販路も持つ、豊富な海外記事を盛り込んだ世界基準のスタイルカルチャー誌。本当に価値のあるモノを世界中から集め、重厚な誌面で展開する、ワールドワイドな雑誌(メディア)です。



公式 ECサイト:https://club-lightning.com/collections/clutch-back-number

公式 記事サイト:https://dig-it.media/member/clutch-ed/

公式 動画:https://www.youtube.com/c/CLUTCHMANTVfromTokyo

公式 Instagram:https://www.instagram.com/clutchmagazinejapan/

公式 Facebook:https://www.facebook.com/CLUTCHMagazine



