2/14より『4周年記念前夜祭キャンペーン-第3弾-』を開催!これまでに登場した限定キャラクターをはじめ、限定の★5混沌の遺物を集めた召喚のvol.3を実施!さらに、お得なパックの販売や前夜祭ログインボーナスなども実施いたします!イベントはご好評いただいている『罅裂領域』を開催!





■イベント『罅裂領域』開催!





【開催期間:2/13 15:00~2/28 14:59】

罅<ヒビ>の向こう。そこは混沌獣と汚染獣、そして未知の脅威が

ひしめく領域。この領域内での活動を可能にする装備を

与えられたあなたたちは、調査のため、いよいよ

目の前の罅<ヒビ>の奥へと足を踏み入れようとしている――



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





■イベント召喚『有償限定 4周年記念前夜祭混沌の遺物召喚-vol.3-』開催!





【開催期間:2/14 15:00~2/21 14:59】

★5混沌の遺物をピックアップした召喚を開催!

人気の★5混沌の遺物を集めた召喚となっているので、ぜひチェックしてみてください!



《限定排出&ピックアップ★5混沌の遺物》

『空中戦』

『白金の全身鎧』

『ブイ!』

『死中に活を求めよ』

『永遠に睦み合いましょう』

『瓦礫の玉座』

『神の血を引く者』

『熟れてない果実は涎もん』

『はいはいはい!』

『自動販売機があったなら』

『新たな主人』



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





■イベント召喚『有償限定 4周年記念前夜祭召喚-vol.5・vol.6・vol.7-』開催!

【開催期間:2/14 15:00~2/21 14:59】

人気★5キャラクターをピックアップした前夜祭召喚の-vol.5・vol.6・vol.7-を開催!

見逃したキャラクターがある方にもオススメの召喚です!



《-vol.5-限定排出&ピックアップ★5キャラクター》

★5【祝宴美装】アルベド

★5【聖夜壮装】シャルティア

★5【常夏の粘涼衣】スライム子

★5【乙女ギャル】シャルティア

★5【常夏の艶着】アルベド





《-vol.6-限定排出&ピックアップ★5キャラクター》

★5【祝宴煌装】シャルティア

★5【常夏の涼水衣】マーレ

★5【夢魔アイドル】ニュートラリィ

★5【闇妖精アイドル】アルカリィ

★5【狂人医者】デミウルゴス





《-vol.7-限定排出&ピックアップ★5キャラクター》

★5【祝宴恐装】デミウルゴス

★5【第五階層領域守護者】ニグレド

★5【漆翼の花嫁】アルベド

★5【吸血鬼アイドル】アシディ

★5【常夏の支配者】モモンガ



無償混沌石をご利用いただける「4周年記念前夜祭召喚-vol.3-」も同時開催!

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





■『4周年記念-前夜祭-SPパック』販売中





【販売期間:1/31 15:00~2/21 14:59】

お一人様3回限りの限定パックの販売中です!

希少アイテムがセットになったパックが期間限定での販売となっているので、ぜひこの機会をご利用ください!



≪アイテム詳細≫

・★5奥義lv.アップ×1

・★5幸運値アップ×2

・★5混沌の遺物限界突破アイテム×2



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





■『4周年記念-前夜祭-SPユニット交換巻物パックvol.3』販売中





【販売期間:2/14 15:00~2/21 14:59】

お一人様1回限りの限定パックの販売中です!

混沌石と希少アイテムがセットになったパックが期間限定で販売!

ぜひこの機会をご利用ください!

※「4周年記念★5ユニット交換巻物vol.3」の対象ユニットはゲーム内お知らせでご確認ください。



≪アイテム詳細≫

・有償混沌石×1250

・4周年記念★5ユニット交換巻物vol.3×1

・★5奥義lv.確率アップチケット×1

・★5幸運値確率アップチケット×2



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





■『4周年記念前夜祭ログインボーナス&ミッション-第3弾-』





【開催期間:2/14 15:00~2/21 14:59】

目前となった4周年を記念し、期間限定のログインボーナスとミッションの第3弾を実施いたします!

ログインするだけでゲーム内アイテムが獲得できるので、ぜひログインしてください!



≪ログインボーナスアイテム詳細≫

・1回目 ★5混沌の遺物『3rd anniversary』 × 1

・2回目 強化物資・大 × 30

・3回目 ★4以上召喚チケット × 1

・4回目 無償混沌石 × 300

・5回目 ★5召喚チケット × 1



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





※掲載の内容は予告なく変更になる場合があります。

※一部画像は開発中の画面です。

※各内容の詳細はゲーム内お知らせでご確認ください。



■公式YouTubeチャンネル

オバマス放送局:https://www.youtube.com/channel/UCv5yMCWzjt5w_1czERqYkvQ



■「MASS FOR THE DEAD OVERLORD」アプリURL

App Store(iOS) :https://itunes.apple.com/jp/app/mass-for-the-dead/id1438596675

Google Play(android) :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exys2008.over

Amazonアプリストア:https://www.amazon.co.jp/dp/B07YN8XSXH/

DMM GAMES :https://overlord-game.com/dmg_temp



最新情報に関しましては、ゲーム公式Twitter等でご報告させて頂きます。

ゲーム公式Twitter:https://twitter.com/overlord_ch



■ゲーム概要

タイトル : MASS FOR THE DEAD OVERLORD

ジャンル : 異世界ダークファンタジーRPG

配信日 : 2019年2月21日

対応OS : Android 5.1以降 / iOS 10 以降

価格 : 基本プレイ無料 (アイテム課金型)

ゲーム公式サイト : https://overlord-game.com

ゲーム公式Twitter : https://twitter.com/overlord_ch

(C)丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード製作委員会



■会社概要

商号 :株式会社Trys(英語表記:Trys,Inc.)

代表者 : 代表取締役社長CEO 小林泰平

所在地 : 107-0052 東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル2F

事業内容 : イラスト制作事業、漫画制作事業、ゲーム事業、動画マネジメント事業、漫画動画事業

URL : https://trys2020.com/



