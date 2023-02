[株式会社いいオフィス]

全国47都道府県に約800店舗のコワーキングスペースを展開する株式会社いいオフィス(本社:東京都港区、代表取締役:龍崎 宏 以下、「いいオフィス」)は、田町駅徒歩2分と三田駅徒歩1分の好立地に全席個室型でテレワークやweb会議に最適な「いいオフィス田町 by iiO」をオープンします。











「いいオフィス田町 by iiO」の特徴



全席個室型のコワーキングスペース!web会議もテレワークも周りを気にしなくてOK

「いいオフィス田町 by iiO」は、全席個室型のコワーキングスペースです。1名用個室10席、2名用個室1席をご用意。web会議やテレワークはもちろん、試験勉強やweb面接の場所としても気兼ねなくご利用いただけます。



完全個室はもちろん半個室も鍵付きのため、安心して仕事や勉強に集中できます。また、机幅が広く、モニター完備の個室もあるため、効率よく仕事できる環境が整っています。



アプリで簡単予約!4~6名会議室を気軽に利用可能

当店は完全個室の環境で会議室4名用を1室、6名用を2室ご用意。完全個室のため、議論しやすい場をご提供します。



ご利用方法は、専用アプリ「いいアプリ」から予約するだけ。空き状況を確認して、希望する時間帯が空いていれば当日予約も可能です。対面のお打合せや複数人で参加するweb会議はもちろん、ちょっとしたワークショップやミニセミナーの場所としてもご利用いただけます。



完全個室も追加料金無し!事前予約不要の個室型ワークスペース

ドロップインは30分単位の料金設定で、完全個室も追加料金無しで利用可能。テレワークはもちろん朝活や仕事終わりの勉強、副業の場所としてもご活用いただけます。また社会人だけでなく、学生の利用も可能。受験勉強や資格勉強のための自習室としてご利用ください。



2名利用できる完全個室もあり、打ち合わせしながら作業する場所としても最適です。



住所利用や法人登記OK!バーチャルオフィス会員も募集

月額プランとして、住所利用や法人登記可能なバーチャルオフィスプランもご用意。ポスト利用や郵便物転送にも対応可能です。必要書類や手続き方法など、詳細はお気軽にお問い合わせください。





店舗インフォメーション



施設情報

店舗名称:いいオフィス田町 by iiO

住所:〒108-0014 東京都港区芝5丁目20−11 朝倉ビル 4階

TEL: 03-4550-0197

アクセス:JR「田町駅」西口より徒歩2分、都営「三田駅」A3またはA7出口より徒歩1分

HP:https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/minatoku/tamachi-by-iio

座席

・1名用個室:10室

・2名用個室:1室

・会議室:3室(4名×1室、6名×2室)

各種サービス

Wi-Fi完備、フリードリンク、テレカンOK、会議室、個室ブース、法人登記

ご利用料金(価格は税込)

1.ドロップイン

30分 330円、1DAY利用 4,400円

2.月額

プレミアムパスポート:22,000円

法人プレミアムパスポート:22,000円)/ 法人シェアパスポート:33,000円

※全国各地にあるいいオフィスが利用可能

ご利用方法

アプリをダウンロード&会員登録いただき、ご利用ください。

https://e-office.space/





いいオフィス会員募集中



テレワークやワーケーションなど、新しい働き方の普及に伴い、コワーキングスペースやシェアオフィスなど快適に働くことができるワークスペースが急激に増加しています。私たち、いいオフィスは全国47都道府県で800以上の店舗と提携し、全店舗使いたい放題のプレミアムパスポートや法人プランを提供しています。

ご利用可能店舗はこちら https://e-office.space

法人会員についてはこちら https://corporateplan.e-office.space/





株式会社いいオフィス 企業情報



「どこでもいい世界。(The world is good anywhere.)」をつくることを理念に、定額制でコワーキングスペース「いいオフィス」を国内外どこでもご利用できるサービスを提供しています。

現在は首都圏を中心に、国内・海外含めて800店舗以上を展開。店舗数は日本一で、契約ベースで1,100店舗を超えています。働く人が快適に働ける環境をつくり、場所にとらわれない、多様な働き方のサポートをいたします。

個人が組織や場所にとらわれずどこでも好きな場所で自分らしく働ける、私たちの理念であるすべての人を「場所」から開放し「どこでもいい世界」をつくることを自ら体現しながら事業を展開しています。



■会社概要

本社:東京都港区南麻布2丁目15番5号

設立日:2018年4月

資本金:401,273,400円(資本準備金含む)

代表取締役:龍崎 宏

事業内容:コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営&開発、クラウドソーシング事業、イベント



■関連リンク

ホームページ:https://e-office.inc/

公式Twitter:https://twitter.com/ii_office

公式Instagram:https://www.instagram.com/iioffice.inc/

公式Facebook:https://www.facebook.com/iioffice110





いいオフィス加盟店募集 ~全国1万店舗出店で「どこでもいい世界」を実現~



当社が掲げる「どこでもいい世界」の実現に向けて、一緒に事業を進めていただけるフランチャイズオーナー様を募集しております。

「いいオフィス」がご提供するサービスは、全国800店舗以上のコワーキングスペースと提携しながら首都圏や沖縄県で直営店舗を運営して積み上げたノウハウや知見を生かして開発したシステムです。人々の働き方を変える挑戦に賛同いただけるフランチャイズオーナー様とともに、持続可能な仕組みで事業を続けられる仕組みを構築しました。

「いいオフィス」 にご加盟いただくことで、コワーキングスペース運営に必要な管理システムや無人運営パッケージ、運営にかかる基本的な業務フローなど、コワーキングスペースの事業を行う上で必要となるシステムやノウハウをすべてご提供いたします。

また、いいオフィスが自社で運営する直営店舗のオーナーも募集しています。自社で運営しても収益が得られるように、物件を探し、賃料を交渉し、内装工事、料金設計までおこなった店舗を建売型コワーキングスペースとして販売いたします。

詳細はこちらをご覧ください。https://e-office.space/fcowner





