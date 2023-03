[株式会社 Brave group]

株式会社Brave group(本社:東京都港区、代表取締役:野口圭登、読み:ブレイブグループ、以下「Brave group」)の子会社である株式会社MetaLab(本社:東京都港区、代表取締役:野口圭登、読み:メタラボ、以下「MetaLab」)が運営する、メタバース空間で専門的な技術が学べる「MEキャンパス」のアドバイザリーに、特定非営利活動法人新公益連盟代表理事の 白井 智子 氏が、新たに就任したことを発表いたします。







「MEキャンパス」は、メタバース空間のアバターで学校生活を送りながら、動画教材や課題制作で実践スキルを学べる学校です。誰でも入学できる1年間コースと提携通信制高校と同時入学による3年間コースがあり、提携通信制高校との同時入学で高卒資格も取得できます。

生徒は教材学習に加えて、グループ学習として課題制作や共同発表会に取り組むことで、メタバースの構築や運営に携わるために必要な専門技術を学ぶことができます。「メンター制度による学習サポート」や各分野の第一線で活躍する著名人による「特別授業」も特徴で、生徒一人ひとりの“好き”に寄り添った学びの体験を提供していきます。



好きな自分で学べる“メタバースの学校”「MEキャンパス」のビジョン実現や健全な学校運営に向けてアドバイザリーボードを設置しており、この度、そのアドバイザリーとして、新たに白井 智子 氏が就任いたしました。







アドバイザリーからのメッセージ





白井 智子 氏からのメッセージ



私が25年前にフリースクールを立ち上げた頃、全日制の学校に通わない学び方は否定的な目で見られがちで、選択肢としてもほとんど知られていませんでした。しかし今や時代は大きく変わり、フリースクールや通信制高校へ通うという選択肢は特殊ではなくなっています。むしろ複雑化する社会で多様な子どもたちにとって大切なのは、自分に合った学びの機会を得ることだと考えられるようになりました。それぞれの人に合った多様な学び方が必要とされる中、メタバースで日本中世界中からアクセスできて、かつ自分らしく好きなとを学べる「MEキャンパス」が新たな学びの選択肢となることに、期待をしています。



(経歴)

・特定非営利活動法人新公益連盟代表理事

・2025大阪関西万博TEAM EXPOプログラム Sustainable Innovation Lab共同代表

・内閣府休眠預金等活用会議委員

・文部科学省不登校に関する調査研究協力者会議委員 等



1972年千葉県生まれ。4 ~ 8歳を豪・シドニーで過ごす。東京大学法学部卒業後、松下政経塾に入塾。1999年沖縄のフリースクール設立に参加、校長をつとめる。

大阪移住後、NPO法人トイボックスを立ち上げ、大阪府池田市と連携して不登校の子どもたちのための全国初の公設民営フリースクール「スマイルファクトリー」を設立。東日本大震災後には福島県南相馬市に「みなみそうまラーニングセンター 」「はらまちにこにこ保育園」等を立ち上げた。現場からの政策提言活動を行い「改正NPO法」「教育機会確保法」等の成立に関わる。

2020年、NPO等社会的企業約120団体が加盟する新公益連盟の代表に就任。NPOからの情報発信、政策提言を行う。

日経ビジネス「次代を創る100人」AERA「日本を突破する100人」等に選出。TBSテレビ「ひるおび」コメンテーター。







MEキャンパス概要





開校時期:2023年4月予定

コース:誰でも入学コース(1年間)、通信制高校同時入学コース(3年間)

専攻:メタバースプロダクション、メタバースCG、メタバースプログラミングのいずれかを選択

卒業資格:通信制高校同時入学コース(3年間)は、提携通信制高校への同時入学で高卒資格の取得が可能

URL:https://mecampus.org

※学費等の詳細に関しては公式サイトをご覧ください。

提携通信制高校:

松陰高等学校(学校法人山口松陰学園)

所在地:山口県岩国市錦町宇佐郷507番地

代表者:校長 湯山 俊樹

事業内容:広域通信制・単位制高等学校

URL:https://sho-in.ed.jp/







MEキャンパスの特徴





アバターで自分らしいキャンパスライフを送る

MEキャンパス内ではアバターでコミュニケーションするため、性別・年齢・見た目など現実世界のあらゆる要素がフラットになり、他人の目を気にすることなく好きな自分でいられます。



自分のペースで、どこからでも学べる

MEキャンパスはバーチャル空間に存在するため、自宅や外出先など好きな場所からアクセスでき、好きなことをいつでもどこでも自分のペースで学ぶことができます。



グループ演習、サークルで仲間と一緒に学ぶ

同じ専攻で学ぶ仲間と協力して課題を制作していくグループ学習や、制作物やアイデアを発表し合う共同発表会を通じて、仲間と学びを高めあうことができます。







企業プレスリリース詳細へ (2023/03/02-12:16)