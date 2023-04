[株式会社ソラコム]

株式会社ソラコム(本社:東京都港区、代表取締役社長 玉川憲、以下ソラコム)は、一般社団法人 日本記念日協会が4月6日を「ソラコム・SIMの日」として登録したことをお知らせします。





ソラコムでは、2015年にIoTプラットフォームSORACOMを提供開始して以来、主力であるデータ通信サービス「SORACOM Air for セルラー」において、SIMを提供してきました。グローバル企業からスタートアップに至るまで、製造、エネルギー、決済、ヘルスケア、農業や防災など、さまざまな業界でSORACOMをご利用いただいています。



この度、ソラコムのSIMに関するビジネス、取り組みが評価され、「ソラコム・SIMの日」が4月6日の記念日として一般社団法人 日本記念日協会から認定されました。



ソラコムでは、引き続き「ソラコム・SIMの日」を通じて、快適な生活や効率的なビジネスを支えるSIMに注目し、情報発信していきます。



iPhone/iPad向けeSIMデータ通信サービス「Soracom Mobile」は、iOSアプリの中でeSIMの購入から設定まで手間いらずで完結できます。日本はもちろん、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、北米の各国プラン、周遊プランもご提供しており、海外旅行や出張にも最適です。



2023年5月末までの間、キャンペーン料金でご提供していますので、ぜひお試しください。(キャンペーン期間中、サイト/アプリでの表示料金はキャンペーン適用後の金額となります)



キャンペーン料金の例

日本プラン(1カ国で使える国別プラン)

1GB/30日 通常料金:6.89USD→キャンペーン料金:4.49USD

*利用可能国:日本



アジアパシフィック 11(複数の国で使える周遊プラン)*

1GB/30日 通常料金:6.99USD→キャンペーン料金:3.69USD

*利用可能国:アメリカ合衆国、ベトナム、オーストラリア、台湾、香港、シンガポール、インドネシア、マカオ、カンボジア、ラオス、スリランカ



Soracom Mobileの詳細:https://soracommobile.com/



サービス提供元:SORACOM CORPORATION, LTD. (UK)

IoTプラットフォームSORACOM



IoTプラットフォームSORACOMは、IoT システムを構築・運用するための IoTプラットフォームです。デバイス/通信/クラウドのノウハウでIoTにまつわる問題解決を支援します。



「SORACOM Air for セルラー」は、IoT向けのデータ通信 SIM“IoT SIM”を提供するサービスです。1枚から申し込み可能で、最安の基本料金は約55円~/月と低コストで始められます。Web/APIで通信の運用監視、容易なクラウド連携、閉域網接続やオンデマンドリモートアクセスにも対応しており、IoTの “つなぐ” を簡単にします。

ウェブサイトのトップページをリニューアルし、IoT活用のステップや事例をご覧いただきやすくなりました。



ソラコムサービスサイト https://soracom.jp





