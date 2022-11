[クラウドエース株式会社]

~同社トレーナーが Google Cloud Japan Trainer of the Year 2021 を受賞~



クラウドエース株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:青木 誠)は、 2022 年 11 月 9 日、同社が ATP of the Year Regional Awardを受賞したこと、および同社 エバンジェリスト ラリオス川口 が Japan Trainer of the Year 2021 を受賞したことを発表いたします。







この度の ATP of the Year Regional Award受賞は、お客様の要望に柔軟に対応したクラウドエース独自のトレーニングプログラムの実施や、積極的な営業・マーケティング活動と Google Cloud とのパートナーシップへの献身が認められ、4 年連続で同賞を受賞しました。同社では昨年、190 のクラスを提供し、3000 名以上の方にトレーニングを受講していただくことが出来、受講者より高品質なトレーニングが提供できていることを評価されています。

上記を受けてクラウドエース 事業推進本部 事業企画 2 部 部長 関根 泰は下記のように述べております。

「クラウドエースの Google Cloud 認定トレーニングは、Google Cloud を活用し、ビジネスを革新したい方々にGoogle Cloud の魅力・特徴をお伝えし、実務に活かせるよう支援をしてきました。コロナ禍において、トレーニングの提供形態はクラスルームから、オンライントレーニングへと大きく提供方式が変わりましたが、オンラインだからこそできるメリットを活かし、年間 200 回を超えるトレーニングを開催することができました。

バラエティに富んだトレーニングを、柔軟にスケジュールを組ませていただき、ご提供できることもクラウドエースのトレーニングの特徴であると自負しております。これからはエンジニア向けのトレーニングだけでなく、ビジネスサイドで DX をどのように推進していけばよいのか、その中で Google Cloud を利用するメリットを学ぶ新たな認定トレーニングコースへの取り組みも進んでいます。より良いトレーニングを多くの方に提供できるよう、引き続きトレーナーの育成、トレーニングコースの拡充を行ってまいります。」



また、この度クラウドエースのラリオス 川口が受講者からの高評価を継続して頂けたことと、トレーニング実施回数および受講者数が評価され Japan Trainer of the Year 2021 を受賞しました。

上記を受け、川口は下記のように述べております。

「コロナ禍でトレーニングの提供形態は大きく変化しましたが、受講者の方に満足していただけるよう、あらゆる工夫をしてきました。その取り組みや満足度を、このような形で評価していただけたことはとても光栄です。また、この賞は私ひとりで成し得たものではなく、アサインの管理をしてくれた事務局のメンバー、そして技術的な知識をトランスファーしてくれた全ての講師陣や社内のエンジニアメンバー、さらに受講してくださったみなさまのおかげです。心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。」



クラウドエースでは今後とも、優秀な Google Cloud 公認トレーナーの育成に注力し、お客様により高品質なトレーニングをご提供できるよう邁進していきます。



■クラウドエースのトレーニングについてはこちらを御覧ください。

https://cloud-ace.jp/news/2022/27333/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_1128

■無料トレーニングのご案内

クラウドエースでは Google Cloud 認定トレーニングを多くの方に知っていただくため、通常有償のトレーニングの一部を無料で提供しております。Google Cloud 認定トレーニングにご興味のある方は、ぜひこの機会にトレーニングをご体験ください。

詳細は下記を御覧ください。

https://cloud-ace.jp/event/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_1128



■ クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町 1 丁目 7-2 東京サンケイビル 26階

代表取締役社長 : 青木 誠

ウェブサイト:https://cloud-ace.jp

事業内容:クラウドエースはクラウドの導入設計から運用・保守までをワンストップでサポートをする Google Cloud を専門としたクラウドインテグレーターで、Google Maps Platform のパートナーでもあります。Google Cloud のマネージド サービス プロバイダとして、技術サポートをはじめ、コンサルティング、システム開発、Google Cloud 認定トレーニングを提供しております。。日本およびアジアにて、120 社を超えるパートナー企業と共に DX を行う企業の多様なニーズにお応えいたします。



■ Google Cloud 認定トレーニングについてのお問い合わせ

クラウドエース株式会社 トレーニング事務局

E-mail:training@cloud-ace.jp





Google Cloud は、Google LLC の商標です。



