~何枚買っても1枚777円から!デリバリーでも50%OFF!お一人様メニュー各種は590円から!~



日本ピザハット株式会社(代表取締役社長:中村 昭一、本社:神奈川県横浜市、以下:ピザハット)が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、年に一度のブラックフライデーに合わせて、想像以上におトクな3つのセールを含む「ピザハット・ブラックフライデー」を2023年11月13日(月)~11月26日(日)の期間で開催いたします。

人気の厳選7種類のMサイズピザが1枚777円(税込、以下税込価格)から食べられる「テイクアウトスーパーセール」に加え、厳選7種類のピザがデリバリーでも50%OFFとなる「デリバリースーパーセール」、MY BOX(マイボックス)やHut Melts(ハットメルツ)などのお一人様用メニューが590円から食べられる「お一人様スーパーセール」の3つのセールをご用意いたしました。

今年のブラックフライデーは、ピザハットでおトクに過ごしましょう!



<本リリースのポイント>

1.「ピザハット・ブラックフライデー」を2023年11月13日(月)~11月26日(日)の期間で開催

2.「ピザハット・ブラックフライデー」のセール各種のご紹介





1.「ピザハット・ブラックフライデー」を2023年11月13日(月)~11月26日(日)の期間で開催







ピザハットは、今年の11月24日(金)のブラックフライデーに備えて、ピザハットを想像以上におトクに楽しめる「ピザハット・ブラックフライデー」として、3つのスーパーセールをご用意しました!

1つ目は、大人気の厳選7種類のMサイズピザが “何枚買っても” 1枚777円から食べられる「テイクアウトスーパーセール」。お持ち帰り限定で、最大2,541円もおトクにピザが食べられます。

2つ目は、厳選7種類のピザが、Mサイズ、Lサイズが選べてデリバリーでも50%OFFで食べられる「デリバリースーパーセール」。

3つ目は、MY BOX・Hut Melts・トスカーニパスタ・ごはんピザという4つのお一人様メニューが590円から食べられる「お一人様スーパーセール」です!

ブラックフライデーという年に一度のお祭りを、ピザハットでお楽しみください!



2.「ピザハット・ブラックフライデー」のセール各種のご紹介





【テイクアウトスーパーセール】大人気ピザが “何枚買っても” 1枚777円から食べられる!



■商品内容:

厳選7種のピザ(Mサイズ限定)

※対象ピザ:「イタリアントマト&ガーリック」「ペパロニクラシック」「じゃがマヨコーン」「つぶつぶハニマスソーセージ」「ハット明太マヨ」「詩羽のエンジョイ4」「元祖カズレーザー4」

■商品価格(税込):

通常価格1,990~3,540円 → 777~999円(最大2,541円おトク!)

※お持ち帰り限定での販売です。

※生地は「ハンドトス」「クリスピー」「パンピザ」から選べます。

※パンピザ生地は一部店舗を除き別途生地料金100円頂きます。

※ハーフ&ハーフはお選びいただけません。

■キャンペーン期間:

2023年11月13日(月)~11月26日(日)

■開催店舗:

※店舗限定です。以下のURL記載店舗のみの実施となります。

※一部店舗では取り扱い商品が異なります。

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/black/friday/



【デリバリースーパーセール】厳選7種のピザが “デリバリーでも” 50%OFFに!



■商品内容:

厳選7種のピザ(Mサイズ・Lサイズ両方)

※対象ピザ:「イタリアントマト&ガーリック」「ペパロニクラシック」「じゃがマヨコーン」「つぶつぶハニマスソーセージ」「ハット明太マヨ」「詩羽のエンジョイ4」「元祖カズレーザー4」

■商品価格(税込):

通常価格1,990~5,200円 → 995~2,600円(最大2,600円おトク!)

※お届け1件につき配達料250円(税込)を別途頂きます。

※生地は「ハンドトス」「クリスピー」「パンピザ」から選べます。

※パンピザ生地は一部店舗を除き別途生地料金Mサイズ100円・Lサイズ150円頂きます。

※ハーフ&ハーフはお選びいただけません。

■キャンペーン期間:

2023年11月13日(月)~11月26日(日)



■開催店舗:

※店舗限定です。以下のURL記載店舗のみの実施となります。

※一部店舗では取り扱い商品が異なります。

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/black/friday/



【お一人様スーパーセール】お一人様メニュー(MY BOXなど)が、なんと590円から!



■商品内容:

MY BOX2種類(Sサイズピザ+“ハット”フライポテト+チキンナゲット2コ)

※対象MY BOX:「デラックス」「テリマヨチキン」

Hut Melts2種類(Hut Melts+“ハット”フライポテト+ディップソース2種)

※対象Hut Melts:「ベーコンポテマヨ」「ミートラバー」

トスカーニパスタ2種類

※対象トスカーニパスタ:「にんにく香るトマトソース」「4種チーズのボロネーゼ」

ごはんピザ1種類

※対象ごはんピザ:「とろたま ごはんピザ4個入り(プルコギ/明太マヨ/てりチキ/TKG)」

■商品価格(税込):

お持ち帰り:

MY BOX:

通常価格790~990円 → 590~790円(200円おトク!)

Hut Melts:

通常価格880~980円 → 680~780円(200円おトク!)

トスカーニパスタ:

通常価格880~1,140円 → 740~940円(最大200円おトク!)

ごはんピザ:

通常価格950円 → 750円(200円おトク!)

デリバリー:

MY BOX:

通常価格1,100~1,300円 → 900~1,100円(200円おトク!)

Hut Melts:

通常価格1,180~1,280円 → 980~1,080円(200円おトク!)

トスカーニパスタ:

通常価格880~1,140円 → 740~940円(最大200円おトク!)

ごはんピザ:

通常価格950円 → 750円(200円おトク!)

※デリバリーの場合、お届け1件につき配達料250円(税込)を別途頂きます。

■キャンペーン期間:

2023年11月13日(月)~11月26日(日)

■開催店舗:

※店舗限定です。以下のURL記載店舗のみの実施となります。

※一部店舗では取り扱い商品が異なります。

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/black/friday/





ピザハットは今年で日本上陸50周年

2023年、おかげさまでピザハットは日本上陸50周年を迎えました。

日本に初出店したのは1973年9月。一号店はピザハット茗荷谷店(東京都)でした。当時はレストラン形式の店でしたが、1991年10月からデリバリーを始め、ほぼ今のビジネスモデルとなりました。

1995年には、100店舗を達成。その後1997年に200店舗、2001年に300店舗、2018年に400店舗、2022年には500店舗と、デリバリーを始めてから約30年で大きな成長を遂げてきました。

現在ピザハットは、“いつだって想像以上。 ”というブランドスローガンのもと、いつだっておいしいこと、おトクなことで想像以上の価値を届けることを目指しています。

日本上陸50周年の本年は、例年にも増してお客様がワクワクできる「想像以上」の取り組みをお届けし、“ピザのチカラ”で皆さんが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せに貢献していきます。



【企業情報】

<ピザハットとは>

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業、今年で65周年を迎えた。現在は世界100か国以上に19,000店舗を有する世界最大級のピザチェーン。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在はデリバリーを中心に全国で560店舗以上(2023年11月現在)を展開中。

会社名:日本ピザハット株式会社

所在地:本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 :1991年8月

代表者:代表取締役社長 中村 昭一

店舗数:全国560店舗以上(2023年11月現在)

企業WEBサイト:

https://corp.pizzahut.jp/

LINE公式アカウント: https://lin.ee/IVYJoAW

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/Pizza_Hut_Japan

公式Instagram: https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

公式YouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

<ピザのちから>

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのチカラである」と信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介中。

WEBサイト:

https://media.pizzahut.jp/



