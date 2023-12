[プレシードジャパン株式会社]

ワイヤレスオーディオ機器やIoT関連商品の製造・輸入販売を行うプレシードジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:土山 裕和)が運営する「AVIOT(アビオット)」は、完全ワイヤレスイヤホン「TE-D01v」をベースモデルとし、声優・アーティストとして多方面で活躍する鈴木愛奈さんとコラボレーションした「TE-D01v-AIN」の予約を本日12月2日(土)より順次開始することをお知らせいたします。







本機は、全26種類の完全新録ボイスで鈴木愛奈さんがイヤホンの操作をアシスト。

さらに、新規撮りおろしのビジュアルを使用したパッケージ、鈴木愛奈さん本人による監修のイヤホンとチャージングケースのデザインを採用。多彩な表現と歌声で元気を届ける、彼女の魅力が詰まった特別な一台です。



本日12月2日(土)から12月17日(日)の期間、新宿マルイ アネックス 6Fイベントスペースにて開催される鈴木愛奈さんのPOP UP STORE「アイナコレクション」では、本製品の告知動画を公開いたします。ご来場の際は、ぜひご覧ください。



スペシャルボイス





電源ON/OFFや端末との接続状況などをお知らせする「ボイスガイダンス」には、鈴木愛奈さんの撮りおろしボイスを採用。イヤホンの長押しで再生できる「ランダムボイス」には、本機のみで聴くことのできる全15種類のオリジナルボイスを搭載しました。





スペシャルデザイン





充電ケースとイヤホン本体は、鈴木愛奈さん公式キャラクターの「にゃすこっと」をあしらったデザイン。カラーリングは鈴木愛奈さんの一押しのマットブラックをベースに、キャラクターをイメージしたブルー色を採用。ファンアイテムとしての特別感と普段使いのしやすさを両立したデザインです。





スペシャルパッケージ





本モデルでしか見ることのできない2種類のカットをパッケージの外側、内側に配置した豪華仕様。





スペシャルベネフィッツ





購入特典1.

本モデル限定の購入特典として、オリジナルコンテンツ入りMカードが付属。

ここでしか体験できない鈴木愛奈さんの魅力をぜひご堪能ください。



※ご購入いただいたすべてのお客様へプレゼントいたします。



購入特典2.

販路別に異なるデザインの生写真を5種類ご用意いたしました。



※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。



販売基本情報





・TE-D01v-AIN

・販売価格:18,700円(税込)

・予約開始:2023年12月2日(土)10時~

・お届け予定:2024年3月予定

・製品ページ:https://aviot.jp/product/te-d01v-ain/

・取扱店舗:

・AVIOT ONLINE MALL ( https://shop.aviot.jp/c/product/te-d01v-ain )

・アスマート

・アニメイト

・タワーレコード

・コーチャンフォー

(取り扱い有無は店舗までお問い合わせください)



※AVIOT ONLINE MALLでは本日12月2日(土)より予約を受付いたします。

それ以外のお取り扱い店舗では、順次予約を開始いたします。



TE-D01v-SZK





基本仕様

・ドライバー:φ10mmダイナミック型

・通話用マイク:MEMSマイク

・バッテリー容量:イヤホン片耳85mAh / ケース600mAh

・通話時間(*1):最大9時間

・連続再生時間*:最大18時間 (充電ケース併用時:最大60時間)

・イヤホン本体 充電時間:約1.5時間

・充電ポート:USB Type-C

・防水レベル(*2):IPX4相当

・重量:イヤホン片耳 約6.3g

・その他

マルチポイント対応、片耳使用可能、イヤホン単体ON / OFF 可能、急速充電対応(約10分の充電で最大120分再生)

・付属品

USB Type-Cケーブル、ユーザーマニュアル、シリコンイヤーピース(S/M/L各サイズ1ペア)

※Mサイズは購入時に装着済み



Bluetooth仕様

・対応コーデック:SBC、AAC

・対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP

・Bluetooth version:5.2

・Bluetoothマルチペアリング登録可能デバイス数:8



*1 再生時間は使用環境により変動する可能性があります

*2 イヤホン本体のみ



ベースモデル「TE-D01v」について





「TE-D01v」は、製品コンセプト「THE ANSWER」の通り、あらゆるシーンにマッチし、多種多様なニーズを満たすワイヤレスイヤホンの1つの最適解を目指したコンパクトなマルチスペックモデル。 より広い帯域のノイズを抑えられるよう周波数帯の有効レンジを拡大させたハイブリッドアクティブノイズキャンセリングに加え、業界最長クラスであるイヤホン単体最大18時間*(充電ケース併用で最大60時間*)再生可能なロングバッテリー、AI技術を活用したアルゴリズム搭載の高品質通話機能など、多彩 なニーズに寄り添う一台です。



*再生時間は使用環境により変動する可能性があります。





AVIOT







AVIOT(アビオット)は、2018年に誕生したプレシードジャパン株式会社のオリジナルブランド。

日本メーカーとしての高い品質が伝わる音づくり、繊細で美しいデザイン、IoTをもっと身近に誰でも簡単にお使いいただける製品を目指す、と言う思いのもとに、「Audio-Visual・Internet Of Things」のそれぞれの頭文字を取り命名しました。

2023年からは、ブランド名に新たに「A Visionary Innovation On Technology」の意味を込め、オーディオビジュアル製品の枠にとらわれない、エレクトロニクスのトータルブランドとして再スタートを切りました。

テクノロジーの力で革新をもたらし、お客様の理想を具現化するブランドでありたい、と言う理念のもとに、皆様に “あると人生変わるモノ”をお届けしていきます。



■会社概要

商号 : プレシードジャパン株式会社

代表者 : 代表取締役 土山 裕和

所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7 北参道DTビル3F



■事業内容

1) ワイヤレスオーディオ機器、IoT関連商品の製造・輸入販売

2) モバイルアクセサリーの輸入販売

3) 自社ECサイトの運営



■AVIOT 公式サイト

https://aviot.jp/



■AVIOT 公式X(旧twitter)

https://twitter.com/AVIOT_JP



■AVIOT 公式Instagram

https://www.instagram.com/aviotjapan/



■AVIOT 公式TikTok

https://www.tiktok.com/discover/AVIOT



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-13:16)