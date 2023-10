[株式会社カーメイト]



Create the next standard ~新たなモビリティライフへ~



株式会社カーメイト(本社:東京都豊島区)は、10月26日(木)から東京ビッグサイトにて開催される『JAPAN MOBILITY SHOW 2023』に出展いたします。出展内容の詳細は以下をご覧ください。



出展内容





テーマ:Create the next standard

“Create the next standard”をテーマに、レジャーにおける少し先の未来や、ドライバーの安心・安全を可視化する360度ドライブレコーダーの新技術など、次のスタンダードを目指すモノ・コトを提案いたします。「Carmate Park」をブースコンセプトとし、新しいモビリティライフを楽しく体験できる展示を行ってまいります。



[主な展示物]

パークのコンシェルジュロボットなどを活用したレジャーの新提案、この冬発売予定の新型タイヤチェーン、ヘルメットシールドによる次世代の超撥水体験、家族とクルマを守る360度ドライブレコーダー・通信セキュリティなどを展示いたします。



出展概要





名称:JAPAN MOBILITY SHOW 2023

https://www.japan-mobility-show.com/

会期:2023年10月26日(木)~11月5日(日)

場所:東京ビッグサイト 西ホール W4106



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-15:46)