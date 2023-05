[株式会社ピアラ]

株式会社ピアラ(本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、以下「当社」)の連結子会社である、D2C・P2Cの企画・販売や、サポート業務を行う株式会社P2C(本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、(以下「P2C」)は、韓国コスメ「TONYMOLY」のティザーサイトを公開しましたことをお知らせいたします。

また幅広い分野で活躍する川口ゆりなさんがメインアンバサダーに就任が決定しましたことをお知らせいたします。





「TONYMOLY」リブランディングの背景と新たなブランドコンセプト







可愛いは、ジブンで見つける。

いろんないいものが、

自分で見つけられる。

いつでも、新しい自分に出会える楽しさ。



当社およびP2Cは「TONYMOLY」の日本における独占販売権を持つ伊藤忠商事株式会社と業務提携し、「TONYMOLY」のブランディングパートナーとなり、独占販売特約店としての販売業務及び、マーケティング支援に向けて準備を進めております。

「TONYMOLY」は、2006年に韓国で生まれ、自然由来の成分を配合した化粧品をベースに、品質はもちろん、手に取りたくなるようなパッケージ、使い続けやすい価格など、ユーザーのニーズや悩みに沿った幅広いアイテムを展開しております。現在は、世界50か国で展開され、小売店舗数は350店舗超え、2022年度の売上は小売上代ベース120億円まで拡大しています。

30代~50代のユーザーが化粧品をライン使いする傾向にある一方で、 10代~20代の若年層のユーザーはSNSを通して、商品を深く知り、自身で納得いくものをカテゴリごとに異なるブランドを使い分けている傾向にあります。ピアラグループでは「ブランド価値創造企業」への転換を目指し、その第1弾として、この度「TONYMOLY」のユーザー層の拡大を図るため、10代~20代の若年層のユーザーに向けてリブランディングを行っています。

現在EC(オンライン)だけでなく、ユーザーが実際に手に取って購入を検討ができるよう、バラエティショップやドラッグストアなどのオフラインの販路の充実に向けて準備を進めており、店頭販売は今夏を予定しております。

また、これまでリーチできていなかった若年層のユーザーへのブランド認知、理解促進を目的としたアンバサダーの起用を決定いたしました。



川口ゆりなさんメインアンバサダー就任の背景





2021年に日中韓グローバルガールズオーディション番組『Girls Planet 999:少女祭典』(『ガルプラ』)に出演し注目を集め、その後は歌手、モデルの活動に加え、女優業にも挑戦している川口さんは、日本のみならず海外のフォロワーも多く、「かっこいい」も「可愛い」も持ち合わせた方です。「TONYMOLY」のブランドコンセプトである”新しい自分に出会える楽しさ”を体現している点と、上品な質感で「かっこいい」も「可愛い」も演出できるといった「TONYMOLY」と合致していることから、ブランド価値の向上に寄与してくださると確信し、この度のメインアンバサダー起用の運びとなりました。

なお、川口さんのアンバサダー活動開始日は2023年6月1日を予定しております。



川口ゆりなさんコメント





「トニモリ」は韓国コスメとして長く愛されているブランド様なので、メインアンバサダーのお話を聞いた時はとても光栄な気持ちと驚きが入り混じるような感覚でした。私もトニモリ様のアイテムを使用しながら可愛いを自分でみつけてきたように、幅広い世代の方、そして年齢問わずたくさんの方にトニモリコスメやスキンケアの素晴らしさを伝えていけるよう精一杯務めてまいります。

川口ゆりなさんプロフィール







オスカープロモーション所属

1999年6月19日生まれ 宮崎出身 B型 165cm

2014年 第14回全日本国民的美少女コンテスト演技部門賞受賞

2016年8月アイドルグループ「X21」新メンバーとして加入

2021年8月 「Girls Planet 999:少女祭典」 に出演

2022年4月号より集英社「MORE」専属モデル

2022年 3月21日 ユニバーサル ミュージックからソロデビュー

▼OFFICIAL SITE

https://kawaguchiyurina.com/







▼公式SNS

Instagram:https://www.instagram.com/kawaguchi_yurina_official

Twitter:https://twitter.com/Kwgc_yrn0619

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC2H1yzDJHzaSfHuWSX_z6Tw

TikTok:https://www.tiktok.com/@kawaguchiyurina_official



「TONYMOLY」商品概要(一部)







▼Wonder Ceramide Mochi Toner (ワンダーセラミドモチトナー)

韓国で累計180万本突破した化粧水

・セラミド5,000ppb&CICA配合&ヒアルロン酸&パンテノール成分でたっぷり保湿

・自然由来成分で肌に優しい処方



▼Get it Tint Waterful Butter

・発売開始一時間で1万本突破

・つけた瞬間は瑞々しくセミマットな質感

・透明感のある容器



ピアラグループは「TONYMOLY」における新たなブランドコンセプトを掲げ、これまでのマーケティングのノウハウやデータ分析力、コンサルティング力を活かし、若年層のユーザー獲得に向けての取組みを行ってまいります。



-TONYMOLY-

HP: https://tonymoly.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/tonymoly.co.jp_official/

Twitter:https://twitter.com/tonymolyJP

LINE:準備中(友だち追加で300円OFFクーポンをプレゼント予定)



【株式会社P2C 会社概要】

商号 :株式会社P2C

代表者 :代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 :〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 :2022年4月

事業内容:・ブランド、店舗の企画、構築、宣伝、運営及びプロデュース業務

・化粧品、美容用品、健康食品、アパレル、雑貨、キャンプ用品、各種 商品の製造、販売、輸出入

・食品類その他各種商品の製造、販売、輸出入

・医薬品、医療機器、酒類その他各種商品の製造、販売及び輸出入

・通信販売及びダイレクトマーケティングに係るコンサルティング業務

・宣伝広告に関する企画、運営及び代理、斡旋、紹介

・展示会等のイベント企画、制作及び運営業務

・デジタルコンテンツの企画、支援、制作、販売及び輸出入

・古物営業法に基づく古物商

・前各号に附帯関連する一切の業務

資本金 :20百万円

URL :https://p2c-inc.com/



【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 :株式会社ピアラ

代表者 :代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 :〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 :2004年3月

事業内容 :1.ECマーケティングテック事業 2.広告マーケティング事業

資本金 :849百万円(2023年3月末)

証券コード:東京証券取引所市場第一部7044

関連会社 :比智(杭州)商貿有限公司 、 PIATEC(Thailand)Co., Ltd. 、

株式会社PIALab. 、 台灣比智商貿股份有限公司 、

CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd. 、 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.

式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C

URL :https://www.piala.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/15-17:16)