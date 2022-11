[トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社]

【2022年11月16日~11月18日/大阪】太陽光発電およびスマートエネルギーのトータルソリューションを提供する世界有数の企業Trina Solar Co., Ltd.(SH:688599)(以下「トリナ・ソーラー」または「同社」)は、11月16日~11月18日にインテックス大阪で開催する「スマートエネルギー Week【秋】 2022」内、「PV EXPO 【秋】太陽光発電展」にて、クリーンエナジージャパン、レイモンジャパンとトリナ・ソーラーが合同で「CARTS(カーツ)」ボルトレス省施工ソリューションのブースを出展。

ブース内では住宅やビルなどの建物の外壁用の壁設置 ソリューションや、電気自転車用の充電型駐輪場のサイクルポート、工場や施設向けの屋根上ボルトレスソリューションの他に新製品の、小型で高出力な両面発電単結晶モジュールDEG9RC.27を展示いたしました。







CARTSソリューション専用ブースを3社合同で展示することは初めての試みです。独立したブースで展示することで、来場された方には、より実際に使用している状態に近いCARTSソリューションを見学いただきました。ブースには3日間で550人以上が来場し、トリナ・ソーラーの担当者が新商品や、各ソリューションの違いを説明をしたり、CARTS Solutionの簡単設置の体験も行われました。





また、今回展示された新商品は、トリナ・ソーラーの最小モデルでは初となる両面発電型モジュールで、カーポートやソーラーシェアリングに最適なモジュールとなっています。



トリナ・ソーラーは、今後ともイベントや展示会の積極的な出展を通して、商品を皆様に直接ご覧いただき、太陽光発電およびスマートエネルギーのトータルソリューションに触れていただく機会を提供してまいります。



【PV EXPO展示内容】



■新商品



TSM-DEG9RC.27

両面発電両面ガラス単結晶モジュール



出力範囲405-425Wの新型モジュール。

高密度実装技術の採用により、小型仕様でも最高出力を叶え、

425W、21.3%のモジュール変換効率を実現。

低抵抗・高受光・高効率化を実現するマルチバスバー技術を

標準搭載しており、高出力・高効率により設置コストの削減に

貢献します。

従来品より低い温度係数(-0.34%) と動作温度です。





■太陽光発電ソリューション「CARTS(カーツ)」





壁設置型



VertexS DE09R.05 (フルブラック)モジュールを搭載。住宅やビルの外の壁に垂直に設置することが可能で、

自家消費やPPAに最適です。

レイモンジャパンのPowAR Snap+のクリップを使用することで、ボトルレスで、簡単な取り付けが叶います。











サイクルポート型



Vertex DE18MC.20(II)モジュールを搭載。

サイクルポートに両面発電のモジュールを使用することで、

下からの光も活用可能です。

レイモンジャパンのPowAR Cinchのクリップで、

クリーンエナジージャパンのレールに簡単に固定できることに加えて、強い風に耐えることができる構造です。







Clenergy Japan 株式会社 クリーンエナジー ジャパン

今年で10周年のクリーンエナジージャパンは横浜市で設立、グローバルスタッフと連携をとり、日本のお客様にワンランク上のサービスを日々取り組み、再生可能エネルギー、建築、IT 業界に幅広いソリューションを提供しています。

〒231-0023

神奈川県横浜市中区山下町23番地 日土地山下町ビル5階

Tel : 045-228-8226

www.clenergy.co.jp



A.Raymond Japan Co., Ltd. レイモンジャパン株式会社

レイモンジャパンは、1865年創業、世界25ヶ国に事業を展開するレイモングループ

(本社:フランス・ グルノーブル)の日本法人として1997年設立以来、神奈川県秦野市に本社/製造拠点を構え、自動車用樹脂製クイックコネクタ、クリップ、接着剤の研究開発、製造販売、その他、太陽光発電システム用製品、医薬品用包装製品、農業用製品など幅広く事業展開を行っております。

www.araymond-energies.com/ja



Trina Solar トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社

トリナ・ソーラーは太陽電池モジュール、ソリューション、サービスのグローバルプロバイダーです。

卓越した技術革新、優れた製品品質、垂直統合力、そして環境への配慮により業界をリードしています。

〒106-6232

東京都港区六本木3丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー32階

www.trinasolar.com/jp





