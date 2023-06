[N-ONE]

イベント期間:6月6日-6月8日







N-ONE 高性能8コアタブレット初売りキャンペーン開始!6月8日迄、激安値12900円で手に入れます。



Npad「S」スペック紹介



通常価格: ¥17900円



初売り価格:¥12900円



製品リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C52YJFTG?ref=myi_title_dp





N-one NPad S タブレット、1200*800解像度 HD IPSディスプレイ、MTK 8183 8コアCPU 2.0GHz、1TB TF拡張可能+4GB RAM+64GB ROM、GMS認証+6600mAh大容量バッテリー+Type C充電+2.4G/5G Wi-Fi対応、 タブレット10.1インチ、Bluetooth5.0+GPS+2MP/5MPカメラ、日本語取扱説明書付き





N-one NPad S タブレットはMTK8183の高性能な8コア高速処理チップを搭載し、A73とA53アーキテクチャコアを使用、最大周波数は2.0 Ghz対応。12nmプロセステクノロジーを使用し、 発熱を抑えながら優れた性能を維持します。 ゲームやマルチタスクを同時に楽しむ際に、よりスムーズな操作感を実現します。高性能なBifrostアーキテクチを採用し、Vulkanをサポートします、ESC 3.2など、グラフィック負荷の高いゲームや4K動画を容易に扱えるグラフィックAPIを搭載。











Npad「Pro」スペック紹介



通常価格: ¥28900円



イベント価格:¥21900円



製品リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4DFBL6D?ref=myi_title_dp





N-One NPad Pro タブレット 10.4インチ Wi-Fiモデル Unisoc T616 8コアCPU、2000*1200 2K超高解像度 FHD IPSディスプレイ、8GB RAM+128GB ROM+1TB TF拡張可能、13MP/5MPカメラ、4G LTE SIM通話+2.4G/5G Wi-Fi対応、GMS認証+6600mAh大容量バッテリー+Type C 急速充電、Bluetooth5.0+GPS、子供にも適当贈り物/子供用タブレットPC+日本語取扱説明書付き













N-one(公司チル粤科技之子ブランド)は、「より多くの楽しみ、より多くの熱愛」を核心的なアイデアとし、N-oneの優良なタブレットpcとノートpcを主力とし、より多くの人にデジタル制品の利便性を享受してもらい、デジタル制品を利用して自分の生活をより熱愛してもらいたいと考えています。



