「SHIMENAWAワークショップ」および「Seasons of Japan - 冬至」を12月に開催



世代を超えて、いつでも集まれる場所を提供するクロスホテル京都(所在地:京都府京都市中京区、総支配人:粂野 隆史)は、地域や文化とつながるイベントCROSS DELIGHTS【日本の伝統を愉しむシリーズ】「SHIMENAWAワークショップ」を2023年12月25日(月)に、また、発見のあるひとときをお届けするCROSS MOMENTS【Seasons of Japan - 冬至】を2023年12月16日(土)~23日(土)に開催します。







ORIX HOTELS & RESORTSのミッドスケール・ライフスタイルブランド、CROSS HOTEL(クロスホテル)は「NEW DISCOVERIES, NEW CONNECTIONS」をブランドコンセプトとして、2023年11月にブランドリフレッシュしました。すべての人が垣根なく集まり、手の届く非日常体験を、そして新たな発見と心に刺激が感じられるひとときをお届けします。

CROSS HOTELを象徴するものとして、人をつなげ五感で楽しむハッピーな季節イベント「CROSS DELIGHTS」と、思いがけないおもてなしで発見のあるコミュニケーションをはかる「CROSS MOMENTS」を、今後、不定期に実施します。クロスホテル京都では、インバウンドゲストが多数を占めることから特に日本の伝統や京都の文化の一端に触れていただけるようなワークショップやちょっとした贈り物、地域とステイゲストがクロスするミュージックイベントなどを企画・実施してまいります。



CROSS DELIGHTS【日本の伝統を愉しむシリーズ】

「SHIMENAWAワークショップ」詳細







お正月には欠かせないお飾りのひとつ注連縄(しめなわ)を作るワークショップを2023年12月25日(月)限定で、全4回実施します。

日本では、新年を迎えるため年末には家中を清める年末の大掃除をし、そして1年の幸せをもたらしてくれる年神さまをお迎えします。年神さまが宿るとされる松飾りを玄関に立て、悪いものが入らないよう玄関には注連縄(しめなわ)を飾り、家族の健康や幸せを願います。今回のワークショップでは、海外の方にも自国へお持ち帰りいただけるようシルクフラワー(造花)等で製作。日本の慣習・伝統をお伝えしながら、制作をお楽しみいただきます。







■ 講師プロフィール:



高島 聖子(たかしま まさこ)|フラワーデザイナー

大学在学中にヨーロピアンスタイルフラワーデザインと出会う。大学卒業後、大手花店、花の輸入商社の勤務を経て渡蘭。1年間の花屋勤務研修後、2004年、自身のブランド「MASAKO's Flower Design」を設立。国内外のレッスン、デモンストレーションをはじめ、ブライダル・展示会・百貨店などの会場装飾などでヨーロピアンスタイルをベースにした独自のデザインを考案、"簡単に花を日常生活に取り入れるアイデア"を発信している。

● 資格

DFA(ダッチフラワーアレンジメント)<オランダ国家認定>

ADFA(アドバンスドダッチフラワーアレンジメント)

カットフラワーアドバイザー





CROSS MOMENTS 【Seasons of Japan - 冬至の日 2023年12月22日(金)】





太陽の動きのもと、旧暦のころから季節の目安として使われてきた二十四節気に合わせて、日本の四季を大切にする心や日本古来の文化、京都ならではの伝統に沿った、ちょっとした驚きと“発見のあるコミュニケーション”をステイゲストへお届けします。



1年で1番日が短い「冬至」(2023年は12月22日(金))には、翌日から少しずつ日が長くなることを祝う習慣があり、柚子を入れた柚子湯で邪気を払い、冬至南瓜など「ん」がつく冬野菜を食べることで無病息災を願ったりします。クロスホテル京都では、各客室のお風呂でお楽しみいただけるよう柚子の皮・ワタ・タネをつめた「柚子袋」を限定数ご用意、また、朝食ビュッフェを提供するレストラン&バー「KIHARU Brasserie」でも、冬至の日に食べる冬野菜などを使った朝食メニューを期間限定でご提供します。



● 柚子が詰まった柚子袋



柚子の皮や果汁を絞り残った柚子残渣がもったいない!と京都・水尾産や亀岡産の希少な柚子の伝統を守る柚子守の活動を行っている株式会社七十二候の協力を得て、今回の柚子袋には水尾産柚子のワタと種、そして京都で生まれたジャパニーズジン「季の美」で使われた柚子皮を使います。上質で豊かな柚子の香りに包まれながら、寒い冬に体がぽかぽかと温まる柚子風呂を、各客室のお風呂でゆっくりとお楽しみください。

配布日時:2023年12月21日(木)~23日(土)

各日限定100個 ※なくなり次第終了











● 冬至ウィークに冬至にちなんだ朝食メニューを



冬至の日に「ん」が付くものを食べると「運が付く」と縁起を担ぎ、家族の無病息災を願って食べると良いとされている、かぼちゃ、れんこん、柚子やみかんなどを使った朝食メニューを期間限定でご提供します。

提供期間:2023年12月16日(月)~23日(土)

提供時間:7:00~10:00(最終入場 / 10:30クローズ)

メニュー例:

かぼちゃのサラダ / かぼちゃのソテー / かぼちゃのポタージュ / かぼちゃのケーキ/ かぼちゃのプリン / レンコンとソーセージのグラタン / レンコンのサラダ / 柚子抹茶ティラミス / 柚子ラテコッタ / 柚子茶 / 柚子マーマレード / みかんケーキ みかんゼリー / みかんジュース、など

※仕入れ状況によりメニュー内容が変更になる場合があります。







クロスホテル京都について:

京都・河原町三条から1本南に下がった龍馬通に沿って位置する、洗練されたデザインと伝統的意匠が融合したライフスタイルホテルです。客室は「京感(共感)」と「木(気)づかい」をテーマにした、スイートルームを含む全301室。1階には印象的なグラフィックアートやペインティングアートなどに彩られた遊び心あふれる空間が広がり、にぎやかながらもどこかノスタルジックな雰囲気が漂うレストラン&バー「KIHARU Brasserie」を構え、朝食からディナーまでジャンルレスなメニューをお楽しみいただけます。

公式ウェブサイト:https://www.crosshotel.com/kyoto/

Instagram公式アカウント: https://www.instagram.com/crosshotelkyoto/



CROSS HOTEL(クロスホテル)について:

CROSS HOTELは、主要都市のプライムロケーションに位置し、人や街とつながり、ここだけの、かけがえのない滞在を叶えるミッドスケール・ライフスタイルブランド。NEW DISCOVERIES, NEW CONNECTIONSをブランドコンセプトに、いつ立ち寄っても、新たな発見と心に刺激が感じられるひとときをお届けします。現在展開する3軒のクロスホテルは札幌、京都、大阪の中心地で、全ての人が垣根なく集まり、手の届く非日常体験をご提供します。



ORIX HOTELS & RESORTS(オリックス ホテルズ&リゾーツ)について:

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2023年12月には新たに「熱海・伊豆山 佳ら久」を開業し、現在、ORIX HOTELS & RESORTSでは、北は北海道から南は福岡、大分まで、5ブランドにて14の旅館・ホテルを展開しています。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト: https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント: https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/



