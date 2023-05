[株式会社 FM802]



FM802で2023年4月からスタートしたDJ土井コマキの土曜夜のプログラム「Roundtable with Komaki」。

聞きたい、食べたい、行きたい、会いたい、暮らしたい、毎日にワクワクすることをプラスする番組。

その中で、毎週23:00-23:20で展開している「コマキ手帖 supported by ぴあ」のコーナーをPodcastで配信がスタート!







自分と社会、2つの「未来を耕す」をテーマに、DJ土井コマキが前番組から続けている(2012年~)コーナーであり、2025年の大阪・関西万博にも繋がるであろう話題もお送りしています。

そんな取り組みや、人物に実際にインタビューした模様をお届けします。

この番組の初回4月1日の放送でお届けした模様を、この度、Spotify、Appel Podcast等各配信サイトにてPodcastを公開しました。ぜひお聞きください!





【 番組情報 】

●番組名: Roundtable with Komaki

●オンエア日時: 毎週土曜22:00-24:00

●DJ: 土井コマキ

●番組HP: https://funky802.com/site/blog/1622



