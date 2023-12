[フォーシーズンズ ジャパンコレクション]

2023年12月4日~25日までレストラン「ブラッスリー」にて



フォーシーズンズホテル京都(所在地:京都市東山区妙法院前側町)では、レストラン「ブラッスリー」に、2023年12月4日~12月25日の期間、高さ約6メートルのクリスマスツリーが登場します。







クリスマスツリーのデコレーションを担当するのは、フォーシーズンズホテル京都館内の装花を手掛けるフラワーデザイン会社「zero two THREE」。

同社代表の梶谷奈允子氏による今年のクリスマスツリーのテーマは、フォーシーズンズホテル京都の象徴的な存在である日本庭園「積翠園」の自然との融合です。平安時代より800年に渡り受け継がれてきた積翠園は、四季折々の様々な植物に彩られ、生き物たちが遊ぶフォーシーズンズホテル京都の象徴的な存在です。

窓越しに広がる積翠園の自然との一体感をポイントに、オリジナルのウッドオーナメントをあしらいました。深紅のタッセル付きで、ナチュラルでありつつモダンな表情を創り出します。

また、9メートルの天井高を活かしたスケール感溢れるツリーの足元にはクリスマスの雰囲気に満ちたお庭を再現。まるで積翠園の一部にいるかのような感覚でツリーをお楽しみいただけます。



12月22日(金)から25日(月)の4日間は、フェスティブシーズンにふさわしく、日本各地のプレミアムな食材にフォーカスした、カラフルで華やかな見た目のクリスマスランチ&ディナーをご提供いたします。



また、セレブレーションムードに満ちたルイナールのシャンパンを希少なマグナムボトルでご用意。さらにフェスティブアフタヌーンティーやクリスマスケーキ、ギフトにもおすすめのクリスマスモチーフの焼き菓子など、多彩なフェスティブ限定メニューも登場。



美しく見ごたえのあるツリーと暖炉の炎に包まれる、フォーシーズンズホテル京都「ブラッスリー」ならではの心温まるクリスマスをお過ごしください。



クリスマスシーズンのイベント&プロモーションに関する詳細につきましてはWeb Siteをご参照ください。

https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/landing-pages/property/festive-2023/





レストラン「ブラッスリー」について

2016年10月に開業したフォーシーズンズホテル京都は、平家物語にも記された800年の歴史を受け継ぐ名庭

「積翠園」を擁するラグジュアリーホテルです。ホテル1階に位置する「ブラッスリー」は、高さ9メートルの大きな窓からその名庭を見渡し、店内にはスタイリッシュな空間が広がります。



庭園を見渡すテラスを備えたその開放的なインテリアデザインは、「Kokai Studios(コカイ・スタジオ)」によって手がけられ、国際的なインテリア専門誌「INTERIOR DESIGN(インテリアデザイン)」におけるベスト・オブ・イヤーアワード、ホテルダイニング部門において2017年のショートリストに選ばれています。



席数:118席(テラス34席を含む)

営業時間: 朝食 7:00~10:30、ランチ 11:30~14:30、ディナー 17:30~22:00

https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/dining/restaurants/brasserie



























「zero two THREE」代表 梶谷 奈允子(かじたになみこ)氏について

ダイナミックさと繊細さを兼ね合わせ、花の持つ奥深い可能性を引き出す、独創的なフラワーデザインが特徴。2018年 zero two THREE設立。ハイブランドのイベントのフラワーデコレーション、CMや広告のフラワーデザインを数多く手掛け、フォーシーズンズホテル東京大手町およびフォーシーズンズホテル京都の装花を担当。著書「美しい押し花図譜」(誠文堂新光社)を発刊。花の姿を最大限に生かすことができるように、植物の根源と向かい合いながら日々奮闘している。この先も、花の世界を多くの人に届ける活動を広げ、発信を継続していく。

https://003ztt.com/



