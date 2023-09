[株式会社東京ドーム]

東京ドーム(文京区後楽1-3-61)では、2023年9月24日(日)、プロ野球イースタン・リーグ(二軍)公式戦の読売ジャイアンツ対千葉ロッテマリーンズ戦を開催します。



開業35 周年を迎えた東京ドームでの開催となる今回は、22ゲート前広場での「イースタン縁日」やジャイアンツ選手との「ヤングGショット」・「サイン会」など、盛りだくさんのコンテンツをお楽しみいただけます。

イースタン・リーグ公式戦で、試合開始前から終了後まで一日中楽しめる「最高の日曜日」を、ご家族やご友人とともに東京ドームでお過ごしください。







「イースタン・リーグ 2023 in TOKYO DOME」開催概要





◆日 時:2023年9月24日(日) 開場 11:00/開始 13:00

◆球 場:東京ドーム

◆カード:読売ジャイアンツ×千葉ロッテマリーンズ

◆主 催:読売新聞社、日本テレビ、東京ドーム

◆公式サイト:https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/baseball/eastern/

※料金等の詳細情報に関しては、上記公式サイトをご確認ください。



●主なイベント

イースタン縁日

東京ドーム22ゲート前広場で縁日を開催します。射的や金魚すくいなど、夏を締めくくるイベントをお楽しみいただけます。

◎開催時間:11:00~16:00



ヤングGショット、サイン会

昨年、大好評いただいたジャイアンツ選手と記念撮影ができる「ヤングGショット」やジャイアンツ選手による「サイン会」を開催します。若手選手や未来のスター選手との思い出を残したいという方は、是非ご応募ください。

◎応募方法:東京ドーム公式SNSアカウントにて募集。※詳細はイースタン・リーグ公式サイトをご確認ください。



ジャイアンツふわふわランド

読売ジャイアンツ球場にある、あの“ふわふわ遊具”が「ジャイアンツふわふわランド」として登場しま

す。お子様連れのご家族も、試合とともにお楽しみいただけます。

◎開催場所:東京ドーム場内1FコンコースV階段下エリア



●試合前演出 ※全てCLUB GIANTS会員からの募集となります。

夢のスターティングメンバー発表 ~東京ドームに響かせろキミのBIG VOICE~

スターティングメンバーを発表するKIDS MEMBERを募集します。スターティングメンバーを発表してみたい、自分の声を東京ドームに響かせたいなど興味のある方は、ご応募ください。

◎募集人数:1名(+同伴者1名まで可)





選手と守ろう ~ON YOUR MARKS~(オンユアマークス)

スターティングメンバーと一緒に守備につくON YOUR MARKS(オンユアマークス)を実施します。

憧れの選手たちを迎え入れましょう。

◎募集人数:7名



憧れのマウンドで始球式! ~キミの熱投で試合が始まる~

始球式にご参加いただける親子を募集します。親子バッテリー(お子様:ピッチャー、大人:キャッチャー)で一生に一度の思い出作りを東京ドームでしてみませんか。

◎応募人数:親子2名



※試合前演出募集の詳細は、CLUB GIANTSの下記公式サイトをご確認ください。

CLUB GIANTS公式URL:https://fan.giants.jp/mypage/questionnaires



●イニング間演出

YOUは何しに東京ドームへ? ~イニング間をあなたにあげます~

3回裏と4回表に3塁ベンチ上でマイクパフォーマンスをすることができます。一発芸をするもよし、好きな選手へのメッセージでもよし、愛する人への告白でもよし。あなたが東京ドームのメインビジョンとマイクを使ってやりたい!と思うことをアピールの上、ご応募ください。

◎応募方法:CLUB GIANTS会員より募集。※詳細は、CLUB GIANTS公式サイトをご確認ください。



対決!イダテン兄弟YU&RYO!!

東京ドームが誇る韋駄天兄弟YU&RYOと2人チームでのリレー対決!勝者には豪華景品をプレゼント。快足自慢の方からのご応募をお待ちしております。

◎応募方法:東京ドーム公式SNSアカウントにて募集。※詳細はイースタン・リーグ公式サイトをご確認ください。



※画像は全て「イースタン・リーグ2022 in TOKYO DOME」時のものとなります。

※イベントの実施内容は、社会状況により変更・中止する場合がございます。

※イベントの様子は、プロモーションを目的として、テレビ放送やオンライン配信、ホームページ、SNS等で紹介する可能性があります。予めご了承ください。

※詳細に関しては、「イースタン・リーグ2023 in TOKYODOME」公式サイトをご確認ください。



お客様からのお問い合わせ先:東京ドームシティわくわくダイヤル TEL.03-5800-9999



