2023年11月3日(金・祝)正午より大阪国際会議場で開催される『世界がん撲滅サミット2023 in OSAKA』(https://cancer-zero.com)。



このたびノーベル賞候補の坂口志文氏(大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授)の講演が決まった。今や世界のがん医療界の重鎮たちが続々とがん撲滅サミットの先見性に共鳴し、連携してがんを克服しようと参加を希望してくるという。







坂口氏は、かつて文化勲章を受章。さらに世界で優れた実績を残した研究者や医療者に贈られる『ロベルト・コッホ賞』を受賞した制御性T細胞の発見者である。



これは細胞に炎症を起こす原因の1つ攻撃性T細胞そのものを、発症を抑える制御性T細胞に転換してしまうことでがんの発症を抑制することにつながる。



坂口志文氏は次のように言う。

「例えば自己組織や腸内細菌、腸組織を攻撃しているT細胞から攻撃性を取り除いて、逆に安定的な免疫抑制機能を与えてやるのです。こうすれば炎症性腸炎などの自己免疫疾患を治癒に導くことができます。また、この制御性T細胞を活用すれば将来的にがん発症を抑制してがん予防薬を開発することも夢ではなくなります」

同氏によれば2~3年以内に臨床試験を開始するために現在、PMDAとも連携を取っているとのことだ。



その第1スタートは重篤な皮膚の自己免疫疾患に対して治験を行う予定だという。



こうした取り組みについて、提唱者の中見利男氏はこう言う。

「これからはがんの進行を抑制することも含めた予防治療と完治を目指す治療の両輪を展開させなければなりません。とりわけ現在の標準治療は、その中核をなすものですが、医療とは科学の一部ですから常に発展を目指すべき分野なのです。だからこそ私は4年前の『2019World Alliance Forum in San Francisco』で世界の優れた医療者や世界的なIT企業を代表する政財界、教育界の人々に向かって2025年をがん予防薬開発元年にしようと呼びかけてきました。呼びかけた以上、それを実行に移すだけです。不可能を可能に変える。我々は医療と科学の改革のためにも坂口志文先生のような世界的なチャレンジャーを応援して参ります。坂口志文先生が未来に向けて照らす希望の光をぜひ知っておいていただきたいと思います」







このように具体的な取り組みを開始した『世界がん撲滅サミット2023 in OSAKA』だが、今後は前述のようにがん発症を抑制するための予防薬の開発を各界の研究者と共に積極的に開始。これをオールジャパン、チームマンカインド(人類)の力で推進していこうと具体的に呼びかけていく方針だという。







なお、『世界がん撲滅サミット2023 in OSAKA』の入場エントリーとお問い合わせは大会公式HP(https://cancer-zero.com)より、すべてメールにて受付けている。入場無料。





