[株式会社FOX]



株式会社FOX(本社:東京都千代田区、代表取締役:五十畑 理央)は、スマホストラップを扱うブランド「M.Craftsman」の正規代理店として、高品質のスマホストラップ「Yoggle(ヨーグル)」シリーズをはじめとする各種ストラップ商品を、12月28日(水)より順次発売開始いたしました。









2010年イギリスと香港のデザイナーによって創業したモバイルアクセサリーメーカー「M.Craftsman(エム・クラフトマン)」。M.Craftsmanは、毎日使う商品は機能性だけでなく、シンプルなデザインコンセプトや、お洒落で美学解釈のあるものであるべきだと考えています。2012年にはヨーロッパのRed Dot Design Awardを獲得。欧米における国々で広く報道され、SNSにおいても人気が高く、グローバルでもクリエイティブ力を高く評価されています。





■全11種類のカラーバリエーション「Yoggle Pro2」ショルダーストラップ









Yoggleシリーズは、独自の小さなT字型のメタルパーツ(特許出願中)を使用し、スマホケースの充電ポートの差し込み口が小さなものであれば、どんなケースにでも引っ掛けることができます。







高品質の糸を編み込んだストラップは全11種類。どのカラーも独特な色合いが美しく、様々なファッションでもお楽しみいただけます。ストラップは頑丈でありながらもしなやかで、身体に掛けても負担を感じないように設計されています。ストラップは自由に付け替えが可能(別売の「Yoggle Change」をご使用ください)。その日の気分やシチュエーションに合わせて、お好きなカラーをお楽しみいただけます。



■2つの異なる美しいスタイル「Yoggle CHAIN」











「Yoggle Pro2」と同様にT字型のメタルパーツ(特許出願中)を使用。スマホケースの充電ポートの差し込み口が小さなものであれば、どんなケースにでも引っ掛けることができます。







スネークチェーン/ボックスチェーンの2種類の形状とカラーバリエーションの組み合わせで全5種類。

高級感のある洗練されたデザインはシーンを選ばず、ファッションのアクセントとしても楽しんでいただけます。





■「Yoggle Change」

税込価格:3,171円



Yoggleシリーズに使用できる交換可能なストラップです。Yoggle Pro2と同じく全11種類です。



ストラップのY字コネクタ部のねじを回すだけで、簡単にストラップを付け替えることができます。

Yoggle Pro2、Yoggle Film、Yoggle Hand、Yoggle ExChangeのストラップと交換することができます。



■「Yoggle Hand」









定番の編み込みロープが個性的で美しいハンドストラップです。異なる4色の高品質の糸を編み込み、しっかりとした太さで、柔らかく、落ちついた雰囲気。エレガントな独特な色合いで、男女共に個性的に楽しめます。全4種類。



「Yoggle Pro2」と同様のT字型のメタルパーツ(特許出願中)を使用。スマホケースの充電ポートの差し込み口が小さなものであれば、どんなケースにでも引っ掛けることができます。





■「Yoggle Film」









Yoggle Filmは、便利でおしゃれで機能性もあるM.Craftsmanが初めて作ったカメラ用のストラップで、カメラの三脚ネジ穴を利用して取り付けます。また、付属しているパーツを交換すれば、スマートフォンにも使用できます。全3種類。





■「PodChain」







PodChainの両端にAirPodsやAirPods Proを取り付けて使用し、AirPodsやAirPods Proを使わないときは、そのまま首にかけることができます。M.Craftsmanオリジナルのマグネットでイヤホンを簡単に着脱できます。



PodChainは自由に長さを調整できます。全9種類。





■「Yoggle Exchange」









Yoggle Pro2とハンドストラップYoggle HandがセットになったYoggle Exchangeが登場。(*ケースは付属しておりません)



ショルダーストラップとハンドストラップを切り替えることができるようになりました。衣装に合わせて全11色の交換用ストラップを使用することができます(別売の「Yoggle Change」をご使用ください)。全2種類。



■「Papery Case」









Paperyは0.35mm超薄型触感のケースです。紙のように薄く、装着してもスマホとの一体感を楽しむことができます。iPhone 13 Pro/13 Pro Maxに対応。3色の全6種類を用意しています。



ワイヤレス充電に対応。Yoggleシリーズのストラップを使用することができます。



■製品バリエーション

「Yoggle Pro2」:6,391円(税込)、「Yoggle Change」:3,171円(税込)全11種類

長さ115cm

・The Connery レッドブルー

・The Chaplin ブラックゴールド

・The McCartney ブラウンレッド

・The Nolan ブラック

・The Fleming ブルー

・The McQueen ピンク

・The Attenborough ブラウンイエロー

・The Lennon 松葉色

・The Wes さくら色

・The Gilmore ブルーグリーン

・The Goodall イエローグレー



「Yoggle CHAIN」

チェーンの種類はスネーク・ボックスの2種類

カラーバリエーションはゴールド・スノーシルバー・カーボンブラックの3種類(※ボックスチェーンは2カラー対応)

長さ122cm

・ゴールドスネーク 17,007円(税込)

・スノーシルバースネーク 9,800円(税込)

・カーボンブラックスネーク 9,800円(税込)

・ゴールドボックス 17,007円(税込)

・カーボンブラックボックス 9,800円(税込)



「Yoggle Hand」:5,621円(税込)

全4種類

長さ32cm

・The Chaplin ブラックゴールド

・The McCartney ブラウンレッド

・The Attenborough ブラウンイエロー

・The Gilmore ブルーグリーン



「Yoggle Film」:10,953円(税込)

全3種類

長さ115cm

・The Attenborough ブラウンイエロー

・The Chaplin ブラックゴールド

・The Nolan ブラック



「PodChain」

全9種類

長さ86cm

・18K Limited Edition ゴールド 12,683円(税込)

・メタルシルバー 6,918円(税込)

・メタルブラック 4,180円(税込)

・Daisy イエロー 4,180円(税込)

・Wine レッド 4,180円(税込)

・Panther チャコール 4,180円(税込)

・Midnight ブルー 4,180円(税込)

・Earth ブラウン 4,180円(税込)

・Coral ピンク 4,180円(税込)



「Papery Case」

デザインはマーブルとレザーの2種類

カラーバリエーションはホワイト、ブラック(レザーはブラックのみ)の全2種類

・Papery Marble Case for iPhone 13 Pro [ ホワイト ] 5,044円(税込)

・Papery Marble Case for iPhone 13 Pro [ ブラック ] 5,044円(税込)

・Papery Leather Case for iPhone 13 Pro [ ブラック ] 5,477円(税込)

・Papery Marble Case for iPhone 13 Pro Max [ ホワイト ] 5,044円(税込)

・Papery Marble Case for iPhone 13 Pro Max [ ブラック ] 5,044円(税込)

・Papery Leather Case for iPhone 13 Pro Max [ ブラック ] 5,477円(税込)



「Yoggle Exchange」:8,647円(税込)

全2種類

Yoggle Pro2及びYoggle Handを同梱

・The Chaplin ブラックゴールド

・The Attenborough ブラウンイエロー







■取扱サイト及び店舗

柏高島屋

FOX ONLINE STORE:https://store.foxinc.jp/

FOX Amazon Store: https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=A3MB1FDLTRWALG

FOXSTORE楽天市場店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/caseplay/

UNiCASE: https://unicase.jp/



■FOX会社概要

会 社 名:株式会社FOX

所 在 地:東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー 12F

代表取締役:五十畑 理央

▽FOX.INC URL: http://foxinc.jp

▽FOX ONLINE STORE URL:http://store.foxinc.jp



<事業内容>

FOXでは創業以来、海外からの豊富な調達ルートや国内での多様な販路を開拓し、「日本向け」のブランディングとプロモーションを軸に、海外製品を国内マーケットへ展開しています。主にスマートフォン・タブレット関連のケース・アクセサリーやIoT 商品を世界中から厳選し、お客様のライフスタイルに「驚き」や「ワクワク」をプラスする製品やサービスの提案をコンセプトに事業を進めております。そこで培った確かなコネクションとノウハウをベースに、単なる輸入販売代理店としてだけでなく、海外メーカーの日本進出のサポートや国内メーカーの販路拡大のサポート、各メーカーの商品開発のコンサルティング業務など、商品からサービスの開発まで幅広い領域で活動しています。これからも「ビジネスをデザインする」という新たな視点で、課題の発見から解決までの一貫したサポートとイノベーティブなソリューションを提供してまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/28-17:16)