2023年6月24日(土) アリオンテック蔵王シャンツェにて開催



アメリカを中心としたアパレル商材の輸入や卸売事業、小売事業を行うアルコインターナショナル株式会社(本社:大阪府大阪市 代表取締役社長:降幡昌弘)より、スキージャンプ高梨沙羅選手が立ち上げた【JUMP for The Earth PROJECT】イベント協賛のお知らせ。











スキージャンプの高梨沙羅選手が発起人であるJUMP for The Earth PROJECTは、雪山の自然環境を守りスノースポーツを次世代に残していくために立ち上げられたプロジェクト。

「自然とふれあう」「自然からまなぶ」「自然をまもる」を行動指針として、気候変動の現在地について学ぶ動画コンテンツの発信や、雪山を守るアクション/イベント開催なども実施していく。

公式サイト:https://jump-for-the-earth.com





その活動の第一弾として開催される「トレッキング&クリーンアクション in 蔵王」では、トレッキング&クリーンアクションやトークショー、日本一の芋煮会フェスティバルのスタッフがつくる芋煮の提供などを予定。

アルコインターナショナル株式会社は、このイベントを通じてJUMP for The Earth PROJECTをサポートさせて頂きます。



「トレッキング&クリーンアクション in 蔵王」概要



■日程 :2023年6月24日(土) 10:30-14:00

■会場 :アリオンテック蔵王シャンツェ

■出演 :高梨沙羅

■ゲスト :末吉里花さん(一般社団法人エシカル協会 代表理事)

■参加費 :無料

■定員 :100組200名様(抽選)

■参加資格 :小学生と保護者の方(1組2名)

■応募方法 :公式サイト https://jump-for-the-earth.com

■主催 :JUMP for The Earth PROJECT

■後援 :山形市・蔵王温泉観光協会



高梨沙羅選手







小学2年生からジャンプを始め、2011年2月のコンチネンタルカップにて国際スキー連盟公認国際ジャンプ大会での女子選手史上最年少優勝を果たす。その後、FISワールドカップにおける4度の総合優勝などを経て、18年平昌冬季五輪では銅メダルを獲得。FISワールドカップでは男女を通じて歴代最多の63勝、また男女歴代最多115回目の表彰台に立つ偉業を成し遂げた。





アルコインターナショナル株式会社







Fashion/Function/Fun/Futureの4つのFと、WellnessのWをテーマにし、こだわりのスタイルが楽しめるブランドセレクションを展開。ブランドサプライヤーの想いと共に多くの人を笑顔にし、「地球を、たのしくする。」ことを使命としています。世界中から新しい価値観のある商品やサービスを見つけだし、総代理店として日本のマーケットに広める活動をしています。



■オフィシャルコーポレートサイト

https://alco-group.com/



■オフィシャルInstagram

https://www.instagram.com/alco_international/



