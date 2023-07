[株式会社エイトレッド]

基幹システムや複数システムの連携を容易に実現する「Web API」を公開。『意思決定を迅速にし、データを経営に活かせる、統合ワークフロープラットフォーム』



ワークフローソリューションベンダーの株式会社エイトレッド(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:岡本 康広 以下、エイトレッド)は、ワークフローシステム「AgileWorks(アジャイルワークス)」において、メジャーバージョンアップ版(R3.0)をリリースし、製品出荷を8月4日(金)より開始いたします。









メジャーバージョンアップの背景と「AgileWorks」R3.0製品コンセプト







近年、特にコロナ禍等を背景にデジタル化が急速に進み、さまざまなシステムを利用してリモート環境で業務を行うことが当たり前になってきました。その状況下でワークフローシステムに求められることとして、『モバイルで申請・承認が行える』『乱立した複数のワークフローシステムを統合できる』『集約したワークフローデータを有効活用できる』ということが重要となります。

このような市場や顧客ニーズの変化に対応すべく、この度13年ぶりとなるメジャーバージョンアップによって機能や利便性を大幅に刷新し、「AgileWorks」を『意思決定を迅速にし、データを経営に活かせる、統合ワークフロープラットフォーム』へと生まれ変わらせます。







「AgileWorks」R3.0では「Web API」を実装するとともに、お客様からの要望にお応えして「全文検索」や「ビジネスチャット通知」などの新機能が追加されるほか、利便性が大きく向上する「スマホアプリ」もリリースされます。さらに「ワークフロー統計情報の取得」が新たに可能となり、社内の申請承認業務の状況が可視化され、単なる電子化に留まらない業務効率化を推進します。



このような新機能により、データを活用して意思決定を迅速かつ正確に行うことにより、次の経営に活かすことを可能とする『意思決定DX』を提唱・実現します。



「AgileWorks」R3.0 概要







新機能

・Web API

・全文検索(添付ファイルの中身も対象)

・ワークフロー統計情報の取得(利用状況の見える化による課題抽出と効果測定)

・スマホアプリのリリース

・ビジネスチャット通知(Slack、Teams、Chatworkを予定)

・ワークフロー関連利便性向上(差戻し先の制御、メモの通知)

・管理者設定データのExcel出力(フォーム/組織ツリー)



価格、ライセンス改定

・新規導入検討のお客様については、ご要望に合わせてご提案させていただきますのでお問い合わせください。

・既にライセンスを所有および、サポートサービスを契約中のお客様については、バージョンアップ価格を設定いたしますので、ご購入元までお問い合わせください。



「AgileWorks」お取り扱いパートナー様からのエンドースメント











「AgileWorks」は、サーバー構築・保守や他システム・マスタ連携開発を含めて、お客様の要望に合わせたシステムインテグレーションが必要なことから、SIパートナー様のご協力が不可欠であり、今日まで多くのお客様へ「AgileWorks」の導入および運用にご尽力いただきましたことに深く感謝申し上げます。



先日発表された「ATLED Award 2022」で「AgileWorks Sales of the year<金額部門><本数部門>」(※1)を受賞したSCSK株式会社様をはじめ、プラチナパートナー様より「AgileWorks」R3.0リリース発表に対してエンドースメントをいただきましたのでご紹介いたします。





SCSK株式会社様からのエンドースメント



この度は13年ぶりとなるAgileWorksメジャーバージョンアップの発表を心より歓迎いたします。

SCSKは、AgileWorks販売当初より、数多くのお客様へワークフローシステムを導入してきました。AgileWorksを活用した様々な業務システムの導入を通じて、我々は多くの業務課題の解決や新たなITの価値創出を進めることができ、先日その取り組みの成果から、AgileWorks最多販売パートナーとしてアワードもいただくことができました。有難うございました。

さて、今回のメジャーバージョンアップですが、意思決定プロセスを効率化するワークフローの「統合プラットフォーム」として、ユーザビリティのさらなる高度化が進み、お客様の業務改革や業務の効率化をより一層加速されるものと考えております。今後もプラチナパートナーとして多くのお客様に、このメリットをお届けできるよう、引き続き活動を強化して参ります。

エイトレッド様には更なる製品強化を目指し、AgileWorksをより高度な製品に仕上げていただき、提供していただくことを期待しております。どうぞよろしくお願いいたします。



SCSK株式会社

執行役員 常務 産業事業グループ長 宮川 正





プラチナパートナー様からのエンドースメントはこちら



https://www.atled.jp/news/20230712_02/





※1:「AgileWorks Sales of the year」は、「AgileWorks」を最も多く取り扱ったパートナー様に贈られる賞です。(金額部門は新規売上金額、本数部門は新規販売社数)





■ワークフローシステム「AgileWorks」について

「AgileWorks」は、複雑な承認フローにも対応できる標準機能と高い拡張性を併せ持つ中堅・大規模組織向けワークフローシステムです。大規模かつ複雑な組織構造を考慮した設計で、人事異動や組織改編にも素早く柔軟に対応できます。書類移管や引継ぎの機能が網羅されているため、意思決定後の社内ナレッジの共有もスムーズ。グループウェアや外部システムとの連携、柔軟なアドオン開発も可能なので、開発工数の削減やシステム運用の省力化にも貢献します。

(「AgileWorks」:https://www.atled.jp/agileworks/)





■エイトレッドについて

ワークフローソリューションベンダーであるエイトレッドは、稟議書をはじめとした社内申請・承認業務の電子化を行うワークフローシステム「AgileWorks(アジャイルワークス)」「X-point(エクスポイント)」及び、クラウド型ワークフロー「X-point Cloud(エクスポイントクラウド)」を開発・提供しています。企業規模や業種・業界を問わず、これまでシリーズ累計4,000社を超える企業・公共機関(特殊法人や行政、学校等)に導入いただき、ペーパーレス化や業務効率化の推進に貢献しています。



名称:株式会社エイトレッド(東証スタンダード:3969)

所在地:東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者:代表取締役社長 岡本 康広

設立:2007年4月

事業内容:ワークフロープロダクトの製品開発・サポートサービス・クラウドサービス

URL:https://www.atled.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/12-17:46)