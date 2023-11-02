［コミューン株式会社］

～期間中は渋谷にてポスター広告も掲示～



コミュニティサクセスプラットフォーム「commmune（コミューン）」と、カスタマーマネジメントツール「SuccessHub（サクセスハブ）」を提供するコミューン株式会社は、2023年11月6日（月）～11月12日（日）に開催されるソーシャルイノベーションの祭典「SOCIAL INNOVATION WEEK 2023」にて、CEOの高田が登壇することをお知らせします。









「SOCIAL INNOVATION WEEK 2023」とは

一般社団法人渋谷未来デザインが主催する、ソーシャルデザインをテーマとした祭典です。オフラインとオンラインのハイブリッドで、トークイベントやワークショップ、体験イベントや 展示会、ネットワーキングなど、新しいアイデアに触れる機会を1週間に渡り創出します。



コミューン登壇セッション概要

テーマ：スタートアップが産み出すイノベーションエコシステム

イノベーションを産むことが生存戦略のコアになっているスタートアップ。スタートアップが生まれ育つことでその街や国にイノベーションが浸透していくということは、シリコンバレーや深圳が証明しています。スタートアップが生まれ育つことで人材が集まり、イノベーションが生まれます。本セッションでは、イノベーションの源泉になりうるスタートアップが生まれ、育つのに必要な要素とは何かを、スタートアップの経営陣同士でディスカッションしあうセッションとなります。

https://social-innovation-week-shibuya.jp/timetable/event/is49/



日付：2023年11月10日（金）

時間：17:20～17:40

場所：渋谷ヒカリエホール9F



<登壇者>

コミューン株式会社 代表取締役CEO 高田優哉

mederi株式会社 代表取締役 坂梨亜里咲

株式会社SUPER STUDIO 取締役CRO 真野勉

一般社団法人渋谷未来デザイン理事・事務局長／SIW エグゼクティブプロデューサー 長田新子



渋谷区内にて交通広告・ポスター広告も展開

SIW2023の開催に併せて、渋谷区内にて交通広告とポスター広告を掲載します。



■交通広告

掲載期間：2023年11月6日（月）～11月12日（日）

掲載場所：グリコビジョン、シリンダーサイドビジョン、TOWER RECORDSビジョン、ABC-MARTビジョン、センタービルビジョン、アドアーズビジョン、シグマビジョン



■ポスター広告

掲載期間：2023年11月2日（木）～11月15日（水）

掲載場所：渋谷センタービルボード、KN渋谷ボード、PRONTO渋谷店、シグマビル、アウトバックステーキハウス渋谷店、宮下公園ボード、PRONTO渋谷宮下公園店





「SOCIAL INNOVATION WEEK 2023」概要

日程：2023年11月6日（月）～11月12日（日）

会場：ヒカリエホールほか

入場料：無料（一部有料プログラムあり）

開催方法：会場観覧、オンライン配信（一部プログラムを除く）

コンテンツ：Conference、Idea Session、Experience、Networking、Award、SIW CONNECT

プロデューサー：金山淳吾(一般財団法人渋谷区観光協会代表理事) / 長田新子(一般社団法人渋谷未来デザイン理事・事務局長)

主催：一般社団法人渋谷未来デザイン

共催：渋谷区

後援：アイスランド大使館、フィンランド大使館、東京都、国土交通省、文部科学省、渋谷区商店会連合会、一般財団法人渋谷区観光協会

特別パートナー：公益財団法人日本財団

企画制作：SOCIAL INNOVATION WEEK 実行委員会

パートナー企業：東急株式会社、青山商事株式会社、アドビ株式会社、株式会社エクシング、こくみん共済 coop （全国労働者共済生活協同組合連合）、コミューン株式会社、株式会社ゴールドウイン、株式会社シブヤテレビジョン、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社ジャルカード、株式会社三洋物産、大日本印刷株式会社、東急不動産株式会社、株式会社はなまる、マースジャパンリミテッド

協力企業：株式会社アールビーズ、アクシスコンサルティング株式会社、INTERNATIONAL NFT FES SHIBUYA、株式会社ODORIBA、GAKU、渋谷区立北谷公園、Shibuyaグッドマナープロジェクト、株式会社ニューステクノロジー、コスメロス協会、株式会社SAKUSEN TOKYO、渋谷キャスト、渋谷芸術祭、一般社団法人渋谷再開発協会、Shibuya Sakura Stage、一般社団法人シブヤ・スマートシティ推進機構、渋谷ヒカリエホール、Simeji、公益財団法人ジョイセフ、STYLY （株式会社Psychic VR Lab）、Sponge、一般社団法人Channel47、DOMMUNE、公益財団法人日本ライフセービング協会、Next Generations、株式会社HYTEK、ハラカド、パルコ、株式会社SEM、フォースタートアップス株式会社、フォレストゲート代官山、株式会社Preferred Robotics、playground株式会社、ポケトーク株式会社、みずほ銀行、宮下公園パートナーズ、一般社団法人MetaverseJapan、メトロノーム株式会社

連携教育機関：城西国際大学、東京都市大学、学校法人文化学園 文化服装学院

メディアパートナー：Qetic Inc.、シゴトズキ、シブヤ経済新聞、渋谷新聞、渋谷のラジオ、NUMBER

BUSINESS INSIDER、FINEPLAY、PR TIMES、Voicy、MASHING UP、lifehacker



公式サイト：https://social-innovation-week-shibuya.jp/











■「commmune（コミューン）」について

「commmune」は、コミューン株式会社が提供するコミュニティサクセスプラットフォームです。自社に最適なコミュニティをノーコードで簡単に構築・運用でき、顧客とのコミュニケーションや社内・パートナーとのコミュニケーションのワンストップ化が可能です。コミュニティを通して、課題解決・利用度向上・ファン増加・エンゲージメント向上等を促し、企業の継続的な売上向上を実現します。



■「SuccessHub（サクセスハブ）」について

顧客の見える化と効率的な支援活動を実現するカスタマーマネジメントツールです。お客様の利用状況や健康状態を一元管理し、状況にあわせた個別最適なアクションを実行することで、効率的な支援活動を実現します。



■コミューン株式会社 会社概要

企業名：コミューン株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 高田優哉

設立：2018年5月10日

事業内容：コミュニティサクセスプラットフォーム「commmune」、効率的なカスタマーサクセスを実現するアクション基盤「SuccessHub」の運営

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田4‐31‐18 目黒テクノビル2F

HP：https://commmune.jp





企業プレスリリース詳細へ （2023/11/02-17:46）