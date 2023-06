[株式会社リロクラブ]

福利厚生アウトソーシングサービスのトップカンパニーである株式会社リロクラブ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長 岡本 盛 https://www.reloclub.jp/ )は、キングソフト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 瀬沼 悠 https://www.kingsoft.jp )と提携し、当社が運営する「福利厚生倶楽部」の会員672万人※1とそのご家族向けに、2023年6月21日(水)より優待サービスの提供を開始しましたことをお知らせいたします。













キングソフト公式オンラインショップで最大20%OFF



今回のサービス提携により、「福利厚生倶楽部」の会員に、キングソフト公式オンラインショップで使える会員限定クーポンを配布。購入時に該当のクーポンコードを入力することで最大20%割引が適用されます。対象となる製品は以下のとおりです。



【対象製品】

<10%OFFクーポン対象>

・WPS Office 2(スタンダードエディション/スタンダードプラス/デラックス)

・KINGSOFT PDF Pro

・WPS Office for Mac(永続版)



<20%OFFクーポン対象>

・キングソフトセキュリティPro(1台1年版/1台3年版/3台 1年版/3台3年版/5台1年版/5台3年版)

・KINGSOFT Mobile Security Plus(1年版)

・AD Cleaner(1年3台版/3年3台版)





本提携を機に、個人・法人のお客さまに愛用されているキングソフトのソフトウェア製品および各種アプリを、ご自宅のPC、プライベート利用のスマホ、ビジネス用のPCとの相互利用など、様々なシチュエーションに合わせて、「福利厚生倶楽部」の会員の皆さまに、特別割引で利用いただきたいと考えております。

オフィスソフト非搭載のPCをお持ちであれば、ファイル作成でよく使う機能に特化した「WPS Office 2」「WPS Office for Mac」を、PC・スマホで安全にインターネットをご利用いただくためのセキュリティ対策には「キングソフトセキュリティPro」「KINGSOFT Mobile Security Plus」を、ペーパーレス化が進む昨今需要が高まっているPDFファイル編集には「KINGSOFT PDF Pro」を提案いたします。

「福利厚生倶楽部」では、リモートワークをはじめとした働き方の変化にもお応えできるキングソフトのラインナップ各種を特別割引にて、今後も提供してまいります。







主要製品紹介







▼オフィスソフト「WPS Office 2」「WPS Office for Mac」





「WPS Office 2」「WPS Office for Mac」は、文書作成・スライド作成・表計算・PDF閲覧機能・PDF編集機能※2 を搭載したオフィスソフトです。Microsoft 2007以降の保存形式に対応し、Microsoft Officeとの高い互換性と操作性に加え、優れたコストパフォーマンスで大きな支持を得ており、12年連続でオフィス互換ソフトとして売上本数No.1※3 を誇ります。



WPS Office 2 製品サイト:https://www.kingsoft.jp/office/

WPS Office for Mac 製品サイト:https://www.kingsoft.jp/office/mac





▼セキュリティソフト「キングソフトセキュリティPro」





「キングソフトセキュリティPro」は、ウイルススキャンやセキュリティチェックといった機能の他、フィッシングサイト対策機能、ランサムウェア保護機能など、パソコンを安心・安全に利用するための機能を搭載したセキュリティソフトです。シンプルな操作画面で直感的に使えるデザインと、高速のスキャンスピード、従来のセキュリティソフトにありがちなパソコンへの高負荷を減らした軽さと快適さを実現できます。



キングソフトセキュリティPro 製品サイト:https://www.kingsoft.jp/is/





▼セキュリティアプリ「KINGSOFT Mobile Security Plus」





「KINGSOFT Mobile Security Plus」は、Android・iOS対応のセキュリティアプリです。インストールしたアプリをスキャンして悪質なアプリを探知する「アンチウイルス機能」※4、フィッシングサイトへのアクセスをブロックできる「セーフブラウザー機能」、QRコードの読み込みで判別する「QRコードフィッシングブロック機能」などウイルス対策機能だけでなく、月々のパケット通信料が管理できる「パケットチェッカー」、あらかじめ設定した無料通話時間が来たら通知する「通話時間タイマー」など機能を合わせて、あらゆるリスクからスマホを守ります。



KINGSOFT Mobile Security Plus 製品サイト https://www.kingsoft.jp/is/mobile







キングソフトグループについて



キングソフトグループは、業務効率化と生産性向上の課題解決に取り組むためのITビジネスサービスを提供する、キングソフト株式会社とワウテック株式会社で構成されています。グループのミッション~「働く」をスマートに~は、働く場所、時間、デバイスにとらわれることなく、効率的でスマートな働き方の実現を目指しています。その先には、誰もが輝ける社会実現に寄与したいという思いが込められています。キングソフトグループは両社の強みを生かし、多くのビジネスパーソンが抱く課題に、新しい価値を、抜群のコストパフォーマンスで提供し、新しい時代の働き方・生き方を実現します。







キングソフト株式会社について



2005年の創業以来、セキュリティソフト「キングソフトセキュリティPro」(旧製品名:KINGSOFT Internet Security)や総合オフィスソフト「WPS Office」シリーズ製品で、業界トップクラスのシェアを獲得してきました。また現在では、ソフトウェアやアプリのほかに、クラウド型オフィスソフト「WPS Cloud」の提供や、運搬や配膳を自動化するAIサービスロボット「Lanky Porter」を主軸としたAI事業をスタートし、生産性の向上など企業の課題を解決する製品やサービスを展開しています。







おかげさまで、「福利厚生倶楽部」は30周年







リロクラブは、1993年に「福利厚生倶楽部」のサービスを開始して以来、“中小企業にも大企業並みの福利厚生をモットーに世界中の働く人々のくらしを福利厚生サービスで豊かにしてまいりました。企業の規模にかかわらず、コスト・パフォーマンスの高い様々なサービスを全国地域格差なく18,200社、会員数672万人へ提供し、高い従業員満足度を得ている福利厚生サービスのトップブランドです。

働き方改革による福利厚生制度への注目の高まりに応えるため、育児・介護制度の充実やフェムテック分野の強化、内定者の採用に役立つ『内定者福利厚生倶楽部』の提供、優秀な人材の定着(離職防止)のための支援などに注力しております。

さらに、ヘルスケアサポート・スポーツジムなどへの利用強化はもちろんのこと、健康経営※5 や女性活躍の推進支援など、様々な時代のニーズにお応えできるサービスをご用意。人事総務・労務担当者の業務負荷軽減を目指すとともに、従業員エンゲージメントの向上につながるソリューションをお届けいたします。



▼福利厚生倶楽部への資料請求・ご相談はコチラ▼

https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub/request/





【企業概要】

■キングソフト株式会社

□所 在 地 : <本社>

〒108-0014 東京都港区芝五丁目29番11号 G-BASE 田町 5階

https://www.kingsoft.jp

□設 立 : 2005年3月9日

□資 本 金 : 5億9千万円 (2022年1月時点・連結)

□事 業 内 容 :

・法人向けSaaS事業

・ソフトウェア事業

・モバイルアプリケーション事業

・AIサービスロボット事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 瀬沼 悠







■株式会社リロクラブ

□所 在 地 : <本社>

〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目2番18号

TEL:03-3226-0244 FAX:03-3226-0280

https://www.reloclub.jp/

□設 立 : 2001年8月17日(事業開始:1993年9月)

□資 本 金 : 150百万円(株式会社リログループ100%出資)

□事 業 内 容 :

・福利厚生代行サービス事業

・会員向け各種優待・特典代行サービス事業

・シニア向け生活支援サービス事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 岡本 盛





※1 2022年6月1日現在

※2 「WPS Office 2 PDF Plus」に搭載

※3 2010年4月~2022年3月 BCNランキングデータを元にキングソフトにて集計

※4 Android版のみ対応

※5 「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です

※6 画像は全てイメージです



