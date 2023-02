[ライフイズテック株式会社]

中学生・高校生向けのプログラミング教育サービス事業を手がけるライフイズテック株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 CEO:水野 雄介)は、2月22日(水)にヴィリーナジャパン株式会社代表取締役で4人のお子様を育てる青木愛さんとのオンライントーク『「中高生の夢中」がこれからの大学入試に活きる理由』をインスタグラムライブにて開催します。

配信アカウント:https://www.instagram.com/lifeistech_edu/



本トークイベントでは、多様化する大学入試の最新情報とともに、「どういった対策が必要なのか」「子どもたちの”好き”や興味を見つけ、深めていくための意義と方法」について、青木愛さんと弊社取締役・最高教育戦略責任者の讃井康智が語り合います。

『入試激変!「中高生の夢中」がこれからの大学入試に活きる理由』インスタライブ実施概要



配信日時:

2023年2月22日(水)20:00~

配信アカウント:

・青木愛さん 公式アカウント(@ai_aoki_virina)

https://www.instagram.com/ai_aoki_virina/

・ライフイズテック株式会社 公式Instagramアカウント(@lifeistech_edu)

https://www.instagram.com/lifeistech_edu/

出演者:

青木愛さん(ヴィリーナジャパン株式会社 代表取締役)

讃井康智(ライフイズテック株式会社 取締役 最高教育戦略責任者)

トーク内容(予定):

・多様化する大学入試の最新事情について

・総合型選抜(旧AO入試)入試の実例ご紹介

・どんな対策が必要なの?

青木愛さんプロフィール

ヴィリーナジャパン株式会社 代表取締役







1996年、日本女子大学文学部日本文学学科卒業後、同年(株)ハースト婦人画報社入社。『La vie de 30ans』、『25ans』、『Vingtaine』のファッション編集者となる。2003年、渡米。HACHETTE FILIPACCHI MEDIA U.S.,INC.の『ELLEgirl』にて、International Fashion Contributorの職に就く。2004年、NYで長男を出産。帰国後、2005年(株)ハースト婦人画報社『ELLE Japon』にファッション担当部員として編入。

退社後、2006年、VIRINA JAPAN INC.ヴィリーナ ジャパン(株)を設立。2008年、次男を出産。2011年ヴィリーナ広尾本店オープン。2013年長女を出産。2016年ヴィリーナ恵比寿三越店オープン。2018年ヴィリーナ阪急うめだ本店、ヴィリーナ銀座三越店オープン。同年、次女を出産。現在に至る。 翻訳本『hot mama 私、妊婦ですが何か?』カレン・サマンソン著 青木 愛訳 講談社刊



讃井康智プロフィール

ライフイズテック株式会社 取締役 最高教育戦略責任者







1983年福岡市生まれ。久留米大学附設中高、東京大学教育学部卒業。リンクアンドモチベーション勤務を経て、独立。東京大学大学院教育学研究科に進学、学習科学者の故三宅なほみ・東京大学教育学研究科教授に師事。ライフイズテックには2010年に創業メンバーとして参画し、全国各地にプログラミング教育など21世紀型の学びを届けている。



ライフイズテック キャンプ 無料体験会概要



日時:

【対面開催】

2月26日(日)17:30-19:00

3月4日(土)10:00-11:30/12:30-14:00/15:00-16:30

3月5日(日)17:30-19:00

【オンライン開催】

2月25日(土)17:30-19:00

対面開催場所:

ライフイズテック白金高輪本校(東京都港区南麻布2丁目12−3 南麻布ビル1F)



参加対象者:

全国の中学生・高校生 ※4月から中学1年生になる方もご参加いただけます!



ご用意いただくもの:

PC端末

※機種・性能の指定はございません。キーボード付きの端末をご用意ください。



参加費:

無料



▼詳細・お申し込み

【参加者募集中!「Life is Tech ! Spring Camp 2023」】



ライフイズテックのIT・プログラミングキャンプとは、4日間でプログラミングやゲーム制作・デジタルアートを学ぶ短期集中プログラムです。プログラミングをはじめ、プロの技術を学べる10コース以上の多彩なコースを用意し、プログラミング初心者はもちろんのこと、パソコンやソフトにほとんど触れたことのない方でも誰もが参加できる内容です。2011年にスタートし、延べ52,000人が参加。これまで参加者いただいた中高生の99.4%が「楽しく学べた」と回答しています。

2022年度からは高校でもプログラミング教育が必修化され、学校でも本格的にプログラミングを学ぶようになりました。ライフイズテックのプログラムでは、学習意欲を駆り立てるエンターテイメント要素を取り入れた独自カリキュラムにより、論理的思考やプログラミングの基礎力が身に付きます。

加えて、全国から集った仲間とともに自分の作品を作り上げることで「好きを形にする力」や「未来の選択肢」を増やすことにつながり、自分の新たな可能性にも気づくことができます。

「Life is Tech ! Spring Camp 2023」https://lit.sh/spr23_pr

【ライフイズテック株式会社について】

次世代デジタル人材育成を手がけるライフイズテックは、「中高生ひとり一人の可能性を一人でも多く、最大限伸ばす」をミッションに2010年に創業したEdTech企業です。主力事業である中学校・高校向けクラウド教材「Life is Tech ! Lesson」は、全国500以上の自治体で2,650校の公立・私立学校、約50万人が利用(*)する、情報・プログラミング学習サービスへと成長しています。北米においても100以上の学校で採用され、世界をリードする教育クラウドサービスを開発するべく挑戦を続けています。また、延べ5.2万人(*)以上が参加する国内最大規模のIT・プログラミングキャンプ&スクール「Life is Tech ! 」をはじめ、全社員のDX化を目指す企業のデジタル人材研修なども支援し、これまで100万人以上(*)にデジタルを活用したイノベーション教育を届けてきました。2022年には、社会・環境といった分野で高い公益性を実現している企業の国際的な認証であるB Corpを取得。今後もライフイズテックは、教育を通じて子どもたちの未来と社会課題へ取り組む企業として、ステークホルダーとともに次世代のための教育変革を推進してまいります。

(*)=2022年9月時点

サービスサイト:https://life-is-tech.com



