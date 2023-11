[フォーシーズンズ ジャパンコレクション]

雅な年始を迎える お正月限定アメニティ付き朝食プランも発売中



息を飲むような首都東京の景色を臨むフォーシーズンズホテル東京大手町(所在地:東京都千代田区、総支配人:アンドリュー・デブリト)の最上階に位置するダイニング(THE LOUNGEとVIRTÙ) では、2023 年の終幕と2024 年の開幕を盛大にお祝いするスペシャルカウントダウンパーティーが2023年12月31日(日)に開催されます。

また、12月31日(日)または元旦にお泊りのお客様に「お正月限定アメニティ付き朝食プラン」もご用意しておりますので、夜遅くまで遊んだ後は、上質な客室で心地よい疲れを癒しながら至福のお目覚めをどうぞ。





煌めく東京の夜景を背景に大晦日カウントダウンパーティー



▼ VIRTÙ (バーヴェルテュ) :アルマン・ド・ブリニャック ブリュット ゴールド フリーフロープラン ▼



2023年「アジアのベストバー50」で20位に輝いたバーVIRTÙでは、高品質な味わいで名高いシャンパン「アルマン・ド・ブリニャック ブリュット ゴールド」をお好きなだけお楽しみいただける大晦日限定のプランをご用意しております。



普段はお酒を嗜む大人の社交場として、多くのゲストでにぎわうバーエリアにはDJブースを設置。ライブ感溢れる空間に包まれながらアルマン・ド・ブリニャック片手に華やかな年の瀬を、そして年が変わる瞬間はゲストスタッフ共々盛大なカウントダウンをお届けします。

日にち: 2023年12月31日(日) 午後8時半ドアオープン ~

料金: 55,000円(おひとり様)

内容:アルマン・ド・ブリニャック ブリュット ゴールドフリーフロー、トリュフフレンチフライ、シャルキュトリ、フライドチキン

場所:フォーシーズンズホテル東京大手町39階VIRTÙ

お店情報:https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/restaurants/virtu/



▼ THE LOUNGE (ザ ラウンジ):シャンパン片手にラグジュアリー感あふれるカウントダウンパーティー ▼

天井から床までの窓一面に映し出される煌めく東京の大パノラマを景観に、ラグジュアリー感あふれるカウントダウンパーティーはいかがでしょうか。 旬の食材で嗜好を凝らした串揚げや和食前菜に、シャンパンのフリーフロー、そして年末に欠かせない年越しそばも含まれた特別カウントダウンコースをご用意しております。

日時: 2023年12月31日(日)午後10時~

料金: 30,000円(おひとり様)

内容:シャンパンフリーフロー、だし巻き卵、 刺身湯葉とスモークサーモン、 牛頬肉の煮凝り 漬物、 串揚げ(サーロイン、海老、みそカマンベール、アスパラガス、うずら卵)、年越し蕎麦、スナック

場所:フォーシーズンズホテル東京大手町39階 THE LOUNGE

お店情報:https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/lounges/the-lounge/



1年の終わり大切な方と過ごすお食事会、カウントダウンパーティーの前には、PIGNETO料理長木川欣宏による大晦日特別メニューを是非ご賞味ください。冬厳寒の冬が育む高級食材や森の香り高い野菜の数々を、最高の組み合わせにしてご提供いたします。



▼ PIGNETO (ピニェート)大晦日特別メニュー ▼



1年の終わり大切な方と過ごすお食事会には、PIGNETOの贅沢な空間で高揚感溢れるお料理をどうぞ。メインディッシュの和牛サーロインステーキには、王と讃えられるイタリア最上級の赤ワイン「バローロ」を使用したソースを添えて、贅を尽くした逸品に仕上げております。また、パスタには、冬に旬を迎える脂ののったブリにマイルドな苦みの春菊をアクセントに、イタリア・サルディニア島のカラスミを添えて極上の旨味と独特な美味しさに浸るイタリアの大晦日ディナーをお愉しみください。

日時: 2023年12月31日(日)

料金: 19,000円(おひとり様)



内容:

・ブッラータチーズと生ハム、林檎のピアディーナ

・帆立、菊芋のクリーム、黒トリュフと栗のカプチーノ

・鰤のフェデリーニ、トマト、春菊、カラスミ

・季節の魚、蟹と白菜のアクアパッツァ

・和牛サーロインのグリル、冬野菜、バローロワインソース

・ヘーゼルナッツとオレンジのケーキ、アールグレイのクリーム

場所:フォーシーズンズホテル東京大手町39階 PIGNETO

お店情報:https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/restaurants/pigneto/



【カウントダウンパーティー、PIGNETO大晦日特別メニュー 問い合わせ/ご予約】

VIRTÙ: https://www.tablecheck.com/ja/shops/four-seasons-hotel-tokyo-otemachi-virtu/reserve

THE LOUNGE: https://www.tablecheck.com/ja/shops/four-seasons-hotel-tokyo-otemachi-the-lounge/reserve

PIGNETO:https://www.tablecheck.com/ja/shops/four-seasons-hotel-tokyo-otemachi-pigneto/reserve

TEL: 03-6810-0655(ダイニング代表)

年末年始 ご宿泊のご案内



▼ 2023年12月31日(日)または2024年1月1日(月)お泊りのお客様限定お正月アメニティ付き 朝食プラン▼







刻々と変わりゆく東京の景観を一望しながら いつもとは違う雅なお正月をフォーシーズンズホテル東京大手町でお迎えください。朝食会場PIGNETOからは新年の明るい光の中、天気が良ければ美しい富士山を眺めながら清々しい気持ちの中で新春の門出をお祝い頂けます。

また、12月31日(日)または2024年1月1日(月)にお泊りのお客様全員にフォーシーズンズホテル東京大手町オリジナルのお正月飾りをプレゼントいたします。

特典: フォーシーズンズホテル東京大手町39階 PIGNETOにてご朝食

ご予約:https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/offers/bed-and-breakfast/



* 総額は本体価格に消費税と15%のサービスチャージが含れております。

* ご提供内容や時間は予告なく変更になる場合はございます。

* 写真はイメージです

■ フォーシーズンズホテル東京大手町について



フォーシーズンズホテル東京大手町は、2020年9月に東京・大手町に開業したラグジュアリーホテル。地下鉄「大手町」に直結するOtemachi Oneタワーの最上6フロアに位置しています。49平方メートル から283平方メートル の広さを誇る、スイート20室を含む全190室の客室は、東京のダイナミックなシティビューや皇居の緑を臨み、機能性と快適さを兼ね備えた空間です。最上階39階には、コンテンポラリーフレンチ「est」、ルーフトップテラスを備えるイタリア料理「PIGNETO」、パリと東京が出会うバー「VIRTÙ」、アフタヌーンティーをお楽しみいただける「THE LOUNGE」の4つのレストラン&バー、トリートメントルーム、スイミングプール、フィットネスジムのある天空のサンクチュアリ「THE SPA」など充実した施設が集結しています。3階にはご宴会やウェディングに最適なボールルームやミーティングルームを備えております。

フォーシーズンズホテル東京大手町ウエブサイト

https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/



