[ライフオンプロダクツ株式会社]

隠し収納していた掃除の道具を、身近に置いてサッと手に取れるよう「見せ置き」できるデザインに。デザイン性と機能性を兼ね備えた新しい家事・生活雑貨。



「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社(本社:大阪府大阪市 代表取締役:池田 祐一)による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products(ライフオンプロダクツ)」。

新商品として「コードレス電動ブラシ」を、オフィシャルストア(https://lifeonproducts-online.com/)にて2023年10月5日(木)より通常販売を開始しました。





ブラシとパッドでどこでもお手軽にお掃除可能なコードレス電動ブラシ







隠したくなるような家事や掃除道具を、見せて置ける”見せ置き”をコンセプトにしたお掃除アイテム。

ブラシ2種とパッド3種類が付属し、「かき出す・磨く」の両方で、あらゆる場所のお掃除に活躍します。

キッチンや洗面所、浴室、トイレなど、手での掃除が難しかった場所もまとめてすっきりキレイに。

さらに別売の360°ブラシを使えば、L字型ブラシでは届かないステンレスボトルの内底面やシューズの内側の掃除もOK。その他付属ブラシも別売販売があるため、必要な種類のブラシのみ購入でき、無駄がありません。

水回りのお掃除が楽に便利になるコードレス電動ブラシです。



Life on Products(ライフオンプロダクツ)

コードレス電動ブラシ

LNACN003

価格:3,960円(税込)

商品ページ:https://lifeonproducts.co.jp/product/lnacn003/





【POINT1■使ってみたくなる、選びたくなるようなデザイン】

インテリアに馴染む木目を基調とした、使ってみたくなる、選びたくなるようなデザインで、日常の1シーンを素敵な時間に置き換える、掃除アイテムの新商品です。

手頃な価格と、便利な機能、掃除のネガティブな印象を脱したデザインで、健康的で快適な充実した日々を提供します。









【POINT2■水の飛び散りを抑える反復回転】

ブラシ部分はゴミの絡まりや水の飛び散りを抑える反復回転を採用。

周囲や服が汚れにくく、掃除後の後始末やブラシ本体のお手入れも簡単です。









【POINT3■付属アタッチメントで使い分け可能】

付属の2種のブラシと3種のパッドでキッチン周りやガスコンロ、鍋底、蛇口まわりなど、細かい場所や凸凹した箇所でもこすり洗い無しで掃除可能。









【POINT4■防水タイプで水周りの掃除も安心】

生活防水を取得し、水しぶきにも耐える仕様で、水周りのお掃除にも安心して使用可能。

※大量の水しぶきや水没には対応しておりません。









【POINT5■収納に便利な吊り下げロープ付き】

吊り下げロープ付きでフックやラックにかける収納が可能に。

使いたい時にサッと手に取れる手軽さも嬉しいポイントです。









【POINT6■電池交換も手間なし・簡単】

乾電池式で充電の手間なし。本体底面のキャップを外してすぐに電池交換が可能。

中蓋がないので指や爪を傷める心配もなく、安心です。









【POINT7■お部屋に馴染みやすい木目柄】

本体にあしらった木目の柄は、インテリアに馴染むカラーにこだわり、ナチュラルウッドとダークウッドの2色をご用意。「見せ置き」できるデザインが特徴です。









替えブラシは必要な種類だけ別途購入可能









キッチン回りやコンロなど凹凸のある箇所の掃除が可能。

使用後のお手入れも簡単です。



Life on Products(ライフオンプロダクツ)

ラージハードブラシ2本セット LNACN003用

LNACN003P1

価格1,650円(税込)

商品ページ:https://lifeonproducts.co.jp/product/lnacn003p1/









ラージハードブラシより細かな箇所の掃除に最適。

手での掃除が難しかった場所もまとめてすっきりきれいに。



Life on Products(ライフオンプロダクツ)

スモールソフトブラシ2本セット LNACN003用

LNACN003P2

価格:1,650円(税込)

商品ページ:https://lifeonproducts.co.jp/product/lnacn003p2/











別売りオプションの360°ブラシは、コップやボトルの内底面、シューズの内側も掃除可能。L字型ブラシでは届かない場所もまとめてすっきりきれいに。



Life on Products(ライフオンプロダクツ)

360°ブラシ2本セット LNACN003用

LNACN003P3

価格:1,650円(税込)

商品ページ:https://lifeonproducts.co.jp/product/lnacn003p3/









平面部分のこすり洗いに便利な替えパッド。

硬さが異なる3種のパッドは、汚れ具合に応じてお選びください。



Life on Products(ライフオンプロダクツ)

ハードパッド・ソフトパッド・スーパーハードパッド各3個セット LNACN003用

LNACN003P4

価格:1,100円(税込)

商品ページ:https://lifeonproducts.co.jp/product/lnacn003p4/





商品仕様







商品名・・・・・・・・・コードレス電動ブラシ

品番・・・・・・・・・・LNACN003

カラー・・・・・・・・・ナチュラルウッド/ダークウッド

セット内容・・・・・・・本体、ラージハードブラシ、スモールソフトブラシ、

パッド用アタッチメント(ハード、ソフト、スーパーハード)、

クイックスタートガイド

材質・・・・・・・・・・本体:ABS・POM・シリコン、ブラシ:ABS・PBT、パッド:ナイロン

サイズ/重量(約)・・・39×39×200mm / 116g

電源・・・・・・・・・・単3形アルカリ乾電池4本(別売)

定格時間・・・・・・・・5分

防水規格・・・・・・・・IPX4





販売先情報







■2023年10月5日(木)よりLife on Productsオフィシャルストアにて通常販売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/g01/g01_02/lnacn003



■同日より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始





ブランドコンセプト







ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。





会社概要











[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[URL] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供









企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-09:46)