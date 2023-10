[Plug and Play Japan株式会社]

Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play Japan」)は、JETRO広島(所長:岡部 光利)より「広島県・圏域スタートアップ向け海外ネットワーク拡大支援プログラムの業務」(以下、「本プログラム」)を受託したことをお知らせいたします。また、本事業へ参加を希望するスタートアップを募集いたします。







Hiroshima Global Connection - Silicon Valley Programについて

イノベーション立県を志向する広島県は広島型イノベーション・エコシステムの創出、またこれによる「世界に羽ばたき大きく成長することを志す有望なスタートアップの存在が地域の産業に刺激を与えることによるしなやかな産業構造の形成」を目指しています。例として、「ひろしまユニコーン10」プロジェクト*1を発足させるなどイノベーション創出に取り組んでいます。

一方で、地域発スタートアップに向けてのグローバルマインドセットや、海外とのネットワーク機会を求めるスタートアップのニーズに十分に応えられていない点が課題として捉えられており、今年度広島県では、海外展開を目指すスタートアップを対象に、成果の創出や事業の発展に繋げていくことを目的とし、「Hiroshima Global Connection」*2を展開しています。

本プログラムは、3日間の米国視察の実施および付随する視察前後のセミナー実施、スタートアップ支援機関やメンター、現地企業等によるワークショップの実施、米国における現地スタートアップコミュニティや投資家等を招聘したピッチイベントやネットワーキングイベントの開催、米国市場への進出を目指す広島県発スタートアップと現地企業やメンター等との個別面談などにより構成されます。



Plug and Play Japanは、日本の大手企業と国内外のスタートアップのイノベーション創出支援を通して蓄積してきた様々な知見・ノウハウ及びグローバル・ネットワークを生かし、支援対象スタートアップの募集・選定、支援対象スタートアップへの事前個別メンタリング、ピッチイベントやネットワーキングイベントの開催支援、支援対象スタートアップと現地企業・メンター他との個別面談の手配支援を提供します。

これにより、広島県発スタートアップのグローバルマインドセットの醸成や、海外とのネットワーク機会の創出、ビジネスプランのブラッシュアップ、海外のビジネスパートナーの探索を支援してまいります。



本プログラムへ参加を希望するスタートアップ公募について

海外展開を目指す、もしくは海外展開に関心のあるスタートアップの本プログラムへの参加を募集いたします。

・対象企業

広島県又は近隣の県(中国・四国地方)に本社もしくは研究拠点や営業所が所在するスタートアップ5社程度

・米国渡航時期(予定)

2024年1月16日(火)~1月18日(木)

・公募期間

2023年10月31日(火)09:00~2023年11月21日(火)17:00

・申し込み方法

以下応募フォームよりご応募ください。

https://form.jotform.com/232880740682461



Plug and Play Japanについて

Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター/ベンチャーキャピタルです。

シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームとして、現在では40社以上におよぶ各業界を牽引する企業・団体がパートナーとして参画しています。当社はグローバルネットワークを活かした「大手企業のイノベーション支援」「業界横断型アクセラレータープログラム」「スタートアップ投資」「政府・自治体連携によるスタートアップの海外展開支援」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップと大手企業との共創を支援しています。

Plug and Play Japan HP:http://japan.plugandplaytechcenter.com



Plug and Play Japan会社概要

名 称:Plug and Play Japan株式会社

所在地:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイス3F

代表者:代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

設立年月日:2017年7月14日



本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

Plug and Play Japan株式会社

担当:阿部

Mail : press-japan@pnptc.com



*1 「ひろしまユニコーン10」プロジェクト概要

https://hiroshima-unicorn10.jp/about

*2「Hiroshima Global Connection」概要

https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/hiroshima/info/20231024.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/31-11:46)