ヘルスケア、ビューティ、食品領域を中心に、様々な業界の企業に対しブランディングからLTV向上までのALLデータを一元管理し、通販DX(マーケティングDX)サービスを展開する株式会社ピアラ (本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、以下「当社」)は、WEB3.0のクリエイターエコノミーの実現を目指し、4月2日にサイバースターをグランドオープンいたしますことをお知らせします。

サイバースターは、今回のグランドオープンを契機として、クリエイター目線に立った個人ポータルの可能性の最大化と、レーベルやIPコンテンツホルダーといった企業に対する顧客体験の多様化の2軸に方向性をシフトし、これまで以上により包括的な支援を行っていく考えです。











サイバースターとは



「サイバースター」は、タレントや、レーベル、IPコンテンツホルダーなどのエンタメ業界において活動を行う方々や企業に対して収益向上を図るための包括的な活動を支援するとともに、ユーザーに対してもこれまでにない体験価値を提供することができるプラットフォームです。

「サイバースター」では、クリエイター※1が1つのプラットフォームで横断的な活動を行うことができるため、これまで以上に個のエンパワーメントを高めることができます。



この度は、個人ポータル「CyberStar」の可能性の最大化と、レーベルやIPコンテンツホルダー企業の顧客体験の多様化支援といった2軸の方向性から、4月2日にグランドオープンいたします。









個人ポータルで個人クリエイターの可能性最大化へ









個人ポータル「CyberStar」は、クリエイターが持つ複数のSNS・ブログ・ECサイトなどのリンクを、無料で1つのページに集約することができるプロフィールリンク作成ツールです。増えすぎてしまったアカウントをまとめた一覧ページを簡単に持つことができ、ファンにとってもあらゆるSNSを行き来しやすく、いち早く全ての情報をキャッチアップすることができる環境を提供することができます。

さらに、「CyberStar」を利用することで、事務局から企業アンバサダーや広告出演、イベント出演などの依頼を受けることもでき、個人で活動しているクリエイターの認知向上や、活動の幅を広げていくための最適なサポートを受けることができるのも強みの1つです。

グランドオープン後は、随時プロフィールデザインのテンプレートを増やしていく予定であるため、自身に合ったデザインを選択することができます。













コンテンツホルダー企業の包括支援も開始



さらにレーベルやIPコンテンツホルダー企業は「サイバースター」を利用することで、各所に散らばったファンや仲間を会員として統合することが可能となります。タレントやクリエイターの全てのファンをサイバースター上に集めることで、会員情報の集約やそれに基づくデータ分析が可能になることから、投げ銭機能のあるライブ配信、パーソナルトークの利用やEC、サロンの開設・運営も高い効果が見込め、体験価値の向上に伴うファンの醸成も期待できます。

加えて、ファンに対し、クリエイターのあらゆる情報を共有し豊富な機能を提供できることで、クリエイターとファンにとって密な交流ができる場所となり、顧客体験の向上、多様化が行えると考えております。







また、グランドオープンに伴い、ライブ配信における豊富な顔フィルター機能や、100万人の同時接続が可能となる環境構築を行いました。今後も各種アップデートを予定しており、これによって、利用層を増やしてまいります。

今後も、クリエイターやレーベル、IPコンテンツホルダーの需要や要望に合わせ、「サイバースター」をより良いプラットフォームへとアップデートし、ユーザーに対して他にはない体験価値を提供できるよう努めてまいります。







参加個人クリエイター及びコンテンツホルダー企業 一部抜粋



・個人クリエイター







・コンテンツホルダー企業(コンテンツホルダー企業に帰属するグループを含む)









実際に、サイバースターβ版から、多方面で活躍する個人クリエイターだけでなく、「スターミュージック・エンタテインメント」などのコンテンツホルダー企業や、「プラチナムプロダクション」が手掛ける大型ガールズグループのShibu3 projectなどにもご利用いただき、ライブ配信やオンラインガチャで、盛況を呈してまいりました。

さらに今後は、その他大型タレントの企画や、大手出版社タイアップによるイベント実施など、多数準備を進めてまいります。





【個人クリエイター・コンテンツホルダー企業を募集しています】



サイバースターの利用をご検討いただけます個人クリエイター及び、コンテンツホルダー企業の皆様は、以下URLより申請、または、お問い合わせください。

クリエイター申請ページ:https://shop.cyberstar.jp/entry/artist

※グランドオープンに合わせて、申請ページのデザインもアップデートされる予定です

コンテンツホルダー問合せ:info@piala.co.jp



※1 当社が定義するクリエイターは、表現活動を行う全ての方々を指しています



