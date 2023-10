[三井不動産商業マネジメント株式会社]

23年間のご愛顧に感謝をこめて 2023年10月20日(金)~11月5日(日)



~全国の人気パン屋さんが集う「パンのフェス2023」や大抽選会、各種特典などをご用意~





三井不動産商業マネジメント株式会社(東京都中央区)が運営する、三井アウトレットパーク 多摩南大沢は、 2023年10月20日(金)~11月5日(日)の期間、 「23周年感謝祭」を開催いたします。







三井アウトレットパーク 多摩南大沢 「23周年感謝祭」概要





2000年に開業した当施設は、京王相模原線「南大沢」駅から徒歩2分の距離に立地し、公共交通機関を利用してアクセスしやすい本格的なアウトレットモールとして、近隣のお客さまはもちろん、他にも幅広いエリアのお客さまにご支持いただいております。

「23周年感謝祭」では、長きにわたってご愛顧いただいているお客さまへ感謝の気持ちを込めて、全国各地から人気のパン店計15店舗が集結する「パンのフェス」や、大抽選会などイベントを多数開催いたします。

今だけのおトクなセールや各種特典を揃えて、皆さまをお待ちしております。ぜひこの機会に、三井アウトレットパーク 多摩南大沢へお越しください。



■開催期間

2023年10月20日(金)~11月5日(日)

■開催内容

・全国各地の人気パン店計15店舗が南大沢に大集結!

<パンのフェス2023 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢>開催!

(開催期間:11月3日(金・祝)~11月5日(日))

・パンのフェス大抽選会

・23周年感謝祭記念セール

・QRショッピングラリー

・もぐもぐマルシェ

・シルバニアファミリーとあそぼう!



※各内容の開催日や詳細は以降および施設ウェブサイトをご確認ください。



<パンのフェス2023 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢>概要







最高のパンと出会う!日本最大級の“パンの祭典”「パンのフェス」。

2016年に横浜で初開催以来、これまで125万人以上のお客さまにお越しいただいている「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」が、今年も三井アウトレットパーク 多摩南大沢にて開催されます!

今年は、「パンのフェス AWARD」の受賞店や完売してなかなか手に入らない人気パンのお店など、「パンのフェス」でも指折りの人気店が全国各地から出店いたします。パン好きの心とお腹を満たすパンの祭典をお楽しみに!!

期間中は「パンのフェス」でも指折りの全国各地の人気店計15店舗が出店します。

種類豊富な選りすぐりのパンを、思う存分お楽しみください!



開催期間 :2023年11月3日(金・祝)~11月5日(日)

開催場所 :南大沢駅前大通り

出店店舗数 :15店舗

※詳細は施設ウェブサイトをご確認ください。



【出店店舗】 ※一部抜粋

■ベーカリー ペニーレイン (栃木・那須) 初出店



ブルーベリーブレッド

1日に1200本売り上げるペニーレイン代表作のブレッド。ブルーベリーソース・ジャムをふんだんに使用し、口に入れた瞬間からブルーベリーを感じることができます。

機械生産ではなく、毎日1本1本職人が生産しているがゆえに出せる味わいになっています。手作りの味をご堪能ください!!







■ANDE (京都・伏見)



さつまいもデニッシュ

秋限定のデニッシュ。国産の数あるさつまいもの中で特に上品な甘さで知られる【紅はるか】を贅沢に使用しました。

さつまいもの甘みと風味が食をそそります。



■パンプラス (長崎・壱岐)



壱岐牛カレーパン

1日2,440個売れた壱岐牛カレーパンは、カレーパングランプリ金賞受賞、カレーパンNo.1コンテスト準グランプリを受賞した、希少黒毛和牛壱岐牛のカットステーキを包んだ薄皮仕上げの人気カレーパン。







■フリッツァ専門店 セモア! (東京・町田)



フリッツァ マルゲリータ

フリッツァは、生地の美味しさにこだわり、2日間かけて熟成させ添加物など一切使わず、モチモチの食感を生み出します。中身の具材は、こだわったイタリア産モッツァレラチーズとトマトなど…温めるとさらにモチモチして美味しく、冷凍保存も可能なピザパンです。





■ベーカリー三日月 (埼玉・草加)



シャウエッセンチーズ

三日月で人気No.1のクロワッサンの中にジューシーなシャウエッセン&濃厚チーズを包みました。ロングサイズのシャウエッセンを使いより贅沢に仕上げます。2023年3月の「横浜赤レンガ倉庫のパンのフェス」では3日間で700個完売しました。「パンのフェスAWARD」では「ブロンズ賞」をいただきました。ぜひ食べていただきたい商品です。



■スコーン専門店famfam (岐阜・多治見) 初出店



リッチハニースコーン プレーン

純粋蜂蜜をたっぷり使用したしっとりとした食感、やさしい甘みが特徴のプレーンタイプのスコーンです。スコーンクリームやジャムの他、朝食にヨーグルトを添えても美味しくお召し上がりいただけます。





■サンドイッチのお店 Merci (東京・曙橋)



メルフィーユ ショコラ

2022年に「パンのフェスAWARD」を受賞した「メルフィーユ バニラ」から新作が登場!サクサクなチョコパイを丸ごと挟んでみました♪何度も改良を重ね、あのチョコパイを再現!Merciでしか味わえない斬新なスイーツサンドイッチをぜひご賞味ください。



■Hitokami (東京・南青山) 初出店



選べるヒレカツサンド3種セット

ヒレカツは全部味が一緒と思っていませんか?新時代のヒレカツはフレーバーが選べて組み合わせ自由!あなたのお気に入りフレーバーをぜひ見つけてみてください!



■サンメッセしんわ (神奈川・平塚)



湘南ブルーベリーぱん

2020年初夏パンのフェスでブロンズ賞を獲得した湘南ブルーベリーパンは、平塚市内の自家農家で収穫されたブルーベリーを丸ごと餡に練りこんだ新食感のあんぱんです。果汁を配合した生地と、実や皮の歯ごたえが残る餡は甘酸っぱい爽やかな味と香りのすっきりとした味わいが特長です。ぜひご賞味ください。



■東京べーぐるべーぐり (東京・西葛西)



フォンダン生ショコラべーぐる

もちもち食感がたまらない生地から出てくるチョコレートは、まさに「フォンダン」。

温めると、どろーり溶け出す濃厚チョコレートガナッシュがあなたに至福の時間をもたらします。何がいったい”生”なのか?ご自身で確かめてみてください。



「パンのフェス2023 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢」 おトク情報





【オトク1】「パンのフェス2023」 大抽選会

当日館内でお買上げの2,000円(税込・合算可)以上のレシートと対象カードまたは「アプリde支払い」画面をご提示で、豪華賞品が当たる大抽選会に参加できます!当日入会の方も参加可能です!



開催期間:11月3日(金・祝)~11月5日(日)

開催日時:11:00~17:00

開催場所:「パンのフェス2023」インフォメーション

対象カード:

三井ショッピングパークカード《セゾン》、ラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》、三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOP、三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOPゴールド、東京ミッドタウンカード《セゾン》 (券面:シャンパンゴールド)、三井ショッピングパークアプリ(アプリde支払い用QR)

※「パンのフェス2023」会場のパン購入レシートは対象外。 ※賞品がなくなり次第終了。



【オトク2】京王線に乗ってパンのフェス会場に来場すると『おトク!』

京王線内全69駅に掲出するポスター、京王線中吊りに記載の二次元コードあるいは、京王アプリ配信投稿に記載のURLからアクセスし、表示された画面を、「パンのフェス2023」会場内のインフォメーションでご提示いただくと、三井アウトレットパーク 多摩南大沢で使える500円分のお買物・お食事券(税込5,000円以上のお買上げ対象)および、「パンのフェス2023」会場内で使える100円割引券(税込500円以上のお買上げ対象)と、タリーズコーヒー三井アウトレットパーク 多摩南大沢限定で使える100円割引券を、それぞれ各日先着300名さまにプレゼントします!

さらに、画面提示とあわせて、京王ライナー、Mt.TAKAO号の座席指定席券(2023年10月7日(土)~11月5日(日)の期間対象)を提示で、パンのフェス会場内で使える100円割引券(税込500円以上のお買上げ対象)をプラス1枚プレゼント!



23周年感謝祭記念セール





三井アウトレットパーク 多摩南大沢の開業23周年を記念し、参加ショップから2,300円均一、23%オフなど

「23」にちなんだおトクな商品もラインアップいたします。

秋に活躍するファッションアイテムに加え、先取り冬物ファッションアイテム、秋の行楽シーンに活躍するアウトドアグッズやスポーツ用品などが、おトクにお買い求めいただけます。



開催期間:2023年10月20日(金)~11月5日(日)



【セール参加店舗の一部ご紹介】



23周年感謝祭 QRショッピングラリー





期間中、三井ショッピングパークアプリを利用し、館内対象店舗にて「アプリde支払い」でのお支払いや、

ポイントQRでポイントを付与すると、1,000円(税込・合算不可)以上のお買上げでスタンプ1個付与。

スタンプ3個を集めると、5,000円(税込)ごとに使えるお買物・お食事券500円をプレゼント!



開催期間:2023年10月20日(金)~11月5日(日)

※お買物・お食事券の有効期限は2023年10月20日(金)~12月25日(月)。

※対象店舗など詳細は施設ウェブサイトをご確認ください。



多摩南大沢もぐもぐマルシェ





大人気のパン屋さんやキッチンカーが集結する毎月開催のグルメマルシェ。



開催期間:2023年10月21日(土)、10月22日(日)

開催場所:B街区特設会場



※詳細は10月中旬公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。



シルバニアファミリーとあそぼう!わくわくステージショー





シルバニアファミリーからフレア、ラルフ、ライラが多摩南大沢に遊びにくるよ!

ステージショーや、マスコット3人とのスペシャル撮影会、シルバニアファミリー特製くじなど楽しいイベントが盛りだくさん。ぜひ、この機会に遊びにいらしてください!



開催日時 :2023年10月22日(日)

【シルバニアファミリー わくわくステージショー】

11:00~ / 15:00~ 各回30分

【シルバニアファミリー わくわくスペシャル撮影会】

13:00~約30分

【シルバニアくじ】 10:00~16:00

※1回700円(税込)。駐車場サービス、ポイントサービス対象外。

開催場所:B街区 フェスティバルステージ

参加条件:

シルバニアファミリー森のお家、またはフェスティバルステージ横のくじ特設売り場のいずれかで2,000円(税込・合算不可)以上ご購入の方に先着順で1組さまごと、先着25組さま計50組さまに参加券を配布いたします。



※詳細は10月中旬公開予定の特設ウェブサイトをご確認ください。



《三井アウトレットパーク 多摩南大沢 施設基本情報》





2000年9月に第1期、2007年12月に第2期をオープンした当施設は、京王相模原線「南大沢」駅前に立地する本格的アウトレットモールです。公共交通機関からのアクセス利便性が高く、ファッション、生活雑貨だけでなく、スーパーマーケットやレストラン、ガーデニングショップなどのライフスタイル機能も併設しているのが特徴です。開業から23年目を迎えた現在も、近隣の居住者や大学生のお客さまはもちろんのこと、東京都西部や神奈川県北部など幅広いエリアのお客さまにご支持いただいております。





東京都八王子市南大沢1-600



【物販・カフェ】 10:00~20:00

【レストラン】 11:00~22:00





※店舗により異なります。 詳しくは施設ウェブサイトをご確認ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-18:46)