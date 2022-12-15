時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

Fリーグ特別指定選手承認および認定解除のお知らせ

Fリーグ特別指定選手承認および認定解除のお知らせ

［一般社団法人日本フットサルトップリーグ］

公益財団法人日本サッカー協会 Ｆリーグ特別指定選手制度に基づき、以下の選手が特別指定選手承認および認定解除されましたので、お知らせいたします。



【Ｆリーグ特別指定選手】

近藤　一哉（コンドウ　カズヤ）
■ポジション：FP
■所属元：エスポラーダ北海道Second
■受入先：エスポラーダ北海道
■背番号：13
■認定日：2022年12月13日

伊集　龍二（イズ　リュウジ）
■ポジション：FP
■所属元：名古屋オーシャンズサテライト
■受入先：名古屋オーシャンズ
■背番号：28
■認定日：2022年12月13日

【Ｆリーグ特別指定選手認定解除（2022年12月13日付）】
エスポラーダ北海道　戸田　貴英（トダ　タカヒデ）
名古屋オーシャンズ　大澤　将士（オオサワ　マサヒト）

※公益財団法人日本サッカー協会　Ｆリーグ特別指定選手制度とは
目的：フットサル選手として最も成長する年代に、種別や連盟の垣根を越え、「個人の能力に応じた環境」を提供することを目的とする。
概要：Ｆクラブ以外の公益財団法人日本サッカー協会フットサル加盟登録選手を対象に、日本サッカー協会が認定した選手に限り、所属チーム登録のまま、Ｆリーグ等の試合に出場可能とする。

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/15-20:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

話題のニュース

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

PR TIMES

もっと見る

会員限定

【PR】只見線 全国高校生サミット
高校生プレゼン大会 視聴申込受付中！
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「内憂外患の米国」。
米国の中間選挙を総括し、同国が内外に課題に焦点を合わせる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ