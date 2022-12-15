Fリーグ特別指定選手承認および認定解除のお知らせ
［一般社団法人日本フットサルトップリーグ］
公益財団法人日本サッカー協会 Ｆリーグ特別指定選手制度に基づき、以下の選手が特別指定選手承認および認定解除されましたので、お知らせいたします。
【Ｆリーグ特別指定選手】
近藤 一哉（コンドウ カズヤ）
■ポジション：FP
■所属元：エスポラーダ北海道Second
■受入先：エスポラーダ北海道
■背番号：13
■認定日：2022年12月13日
伊集 龍二（イズ リュウジ）
■ポジション：FP
■所属元：名古屋オーシャンズサテライト
■受入先：名古屋オーシャンズ
■背番号：28
■認定日：2022年12月13日
【Ｆリーグ特別指定選手認定解除（2022年12月13日付）】
エスポラーダ北海道 戸田 貴英（トダ タカヒデ）
名古屋オーシャンズ 大澤 将士（オオサワ マサヒト）
※公益財団法人日本サッカー協会 Ｆリーグ特別指定選手制度とは
目的：フットサル選手として最も成長する年代に、種別や連盟の垣根を越え、「個人の能力に応じた環境」を提供することを目的とする。
概要：Ｆクラブ以外の公益財団法人日本サッカー協会フットサル加盟登録選手を対象に、日本サッカー協会が認定した選手に限り、所属チーム登録のまま、Ｆリーグ等の試合に出場可能とする。
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/15-20:46）
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