松村龍之介 出演決定！チーム分け発表！！『2.5次元男子。L…
［株式会社WOWOWプラス］
株式会社WOWOWプラス(本社:東京都港区、代表取締役社長:大熊和彦)は『2.5次元男子。LIVE2023 ～僕たちのHot Summer～』を開催致します。
この度、第六弾追加出演者、及び歌合戦のチーム分けが決定致しましたのでお知らせ致します。
松村龍之介 出演決定！
全キャスト決定！！歌合戦チーム分け発表！
＜紅組＞
磯野亨、★植田圭輔、君沢ユウキ、佐々木喜英
＜白組＞
★井澤勇貴、北村諒、輝馬、長江崚行
＜青組＞
上田堪大、大見拓土、★笹森裕貴、松村龍之介
※★はリーダー
人気のマンガ・アニメ・ゲームのミュージカルや舞台などを中心に活躍する俳優「2.5次元男子」たちがアニソンやJ-POPの名曲、ヒット曲を披露する音楽イベントが今年も開催！
渋谷の街に訪れる1日限定の一足早い熱い夏をご堪能ください！
【公演名】
2.5次元男子。LIVE2023 ～僕たちのHot Summer～
【日時】
2023年6月14日(水) 17:45開場／18:30開演
【会場】
LINE CUBE SHIBUYA
東京都渋谷区宇田川町1-1
【出演者】
井澤勇貴／磯野亨／上田堪大／植田圭輔／大見拓土／北村諒／君沢ユウキ／佐々木喜英／笹森裕貴／輝馬／松村龍之介／長江崚行
【チケット】
全席指定：￥7,700(税込)
U-25チケット：￥5,500(税込)[25歳以下限定／当日座席指定]
ぴあ（Pコード：518-248）
https://w.pia.jp/t/25danshi-live/
e+（イープラス）
https://eplus.jp/25jigendanshi/
ローソンチケット（Lコード：75844）
https://l-tike.com/25jigendanshi-live/
楽天チケット
https://r-t.jp/25danshi-live
【主催】
WOWOWプラス
【制作】
スマド
【お問合せ先】
サンライズプロモーション東京
0570-00-3337 (営業時間 平日12:00～15:00)
【公式サイト】
https://25jigendanshi.com/live2023/
【公式Twitter】
https://twitter.com/25jigen_danshi
【公式Instagram】
https://www.instagram.com/25jigen_danshi/
【公式Facebookページ】
https://www.facebook.com/25jigendanshi/
【公式TikTok】
https://www.tiktok.com/@wowowplusevents
【公式YouTubeチャンネル】
https://www.youtube.com/@wowowplusevents
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/29-18:46）
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