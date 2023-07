[ライフオンプロダクツ株式会社]

リビングに美しく調和しつつ、アクセントにもなるインテリア家電「充電式バイブレーションモップ」。日々の床掃除のほか、子供の落書きやウッドデッキなど、頑固な汚れにも力いらずで対応。



「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社(本社:大阪府大阪市 代表取締役:池田 祐一)から、社名を冠した新プロダクトブランド「Life on Products(ライフオンプロダクツ)」がデビューしました。

新商品として「充電式バイブレーションモップ 充電スタンド付」を2023年7月下旬より販売開始予定、発売に先がけオフィシャルストア(https://lifeonproducts-online.com/)では2023年7月3日(月)より予約受付を開始いたします。





リビングのアクセントに。“魅せる”バイブレーションモップ







高速振動と水スプレーで、掃除機では取り切れない床の汚れをしっかりきれいに。

スタイリッシュなデザインでインテリアの一部として置いておけるので、思い立ったらすぐ手に取ってお掃除OK。

掃除に向き合うハードルを下げ、隅々まできれいに拭き上げます。



Life on Products(ライフオンプロダクツ)

充電式バイブレーションモップ 充電スタンド付

LPRCN001

価格:30,800円(税込)

発売予定日:2023年7月下旬

商品ページ:https://lifeonproducts.co.jp/product/lprcn001/





【POINT1■家電のイメージを覆すインテリア家電】

家電らしさを逸脱したスタイリッシュなデザインで、置き場所を選ばず、インテリアのひとつとして配置が可能。ワンランク上の生活を実現します。









【POINT2■高速振動で小さなゴミもしっかりキャッチ】

約1050回/分の高速振動が、掃除機では取り切れなかった汚れをしっかりきれいに。

バイブレーション機能で目地に入り込んだ細かいホコリやごみ、花粉なども軽い力で拭き取ります。









【POINT3■洗剤いらず、水だけでスッキリきれいに】

高速振動+化学繊維で細かいホコリやごみをからめ取る高性能モップを採用。

水スプレーは手元の操作ボタンを押すだけで噴射され、立ったまま水拭きOK。

乾拭き・水拭き対応で重労働な床掃除が楽な姿勢で完了します。

※カートリッジがつまる恐れがありますので、洗剤はご使用にならないでください。









【POINT4■付属のスタンドで充電&収納が完了】

スタンドに置くだけで充電・収納できます。

さらに本体と予備のバッテリーを同時に充電したり、本体にケーブルを差して充電したりと、様々な方法が可能。

便利な上に生活感がなく、収納スペースも取りません。









【POINT5■水の補充・排出が簡単なカートリッジ式】

給水タンクはカートリッジ式で取り外し自由。

水の補充・排出も給水タンクからカートリッジを外して手軽にできます。









【POINT6■簡単・快適操作で利便性も◎】

バッテリー残量がひと目で分かる窓付きで、充電のタイミングを逃しません。

モップヘッドにはLEDライトを搭載し暗い場所では自動で点灯。

ベッドの下など明かりが届きにくい場所もはっきり見えて拭き残しなく掃除が可能。







【POINT7■3種類の高性能モップパッドが付属】

○特殊繊維で汚れを絡めとり、水拭きだけで、除菌率90%以上を実現する「プレミアム」

○静電気の力で髪の毛や微細なホコリをキャッチする「ループ」

○激しい汚れに最適な「使い捨て」

「プレミアム」「ループ」は手洗いして繰り返し使えます。



付属のモップパッドを使い終えても、専用替えモップパッドを別売りでご用意しているため、

モップ本体を長くご利用でき経済的です。









特殊繊維配合で汚れをしっかり絡め取るプレミアムモップパッド







4%配合した固い繊維が、雑巾がけや掃除機では取り切れない微細な汚れまでかき出し、極細毛で絡めとります。

水拭きだけで、除菌率90%以上を実現。

耐久性が高く、お手入れをして繰り返しご使用いただけ経済的です。

マジックテープ式のため、取り付け・取り外しも手軽に行えます。



Life on Products(ライフオンプロダクツ)

プレミアムモップパッド 2枚組3セット LPRCN001用

LPRCN001P2

価格:1,980円(税込)

発売予定日:2023年7月下旬

商品ページ:https://lifeonproducts.co.jp/product/lprcn001p2/





静電気の力で髪の毛や微細なほこりをキャッチするループモップパッド







静電気が発生しやすいループ状の繊維を採用。

髪の毛や微細なほこりまでしっかりキャッチします。

プレミアムモップパッド同様、洗って繰り返し使えて経済的。

取り付けも簡単なマジックテープ式を採用。



Life on Products(ライフオンプロダクツ)

ループモップパッド 2枚組3セット LPRCN001用

LPRCN001P3

価格:2,530円(税込)

発売予定日:2023年7月下旬

商品ページ:https://lifeonproducts.co.jp/product/lprcn001p3/





使い捨てモップパッド 2枚組5セット







不織布製で気軽に手軽に使えるモップパッド。

使い捨てタイプのため、汚れのひどい箇所への使用におすすめですが、不織布の汚れが軽微であれば、複数回ご使用いただけます。



Life on Products(ライフオンプロダクツ)

使い捨てモップパッド 2枚組5セット LPRCN001用

LPRCN001P4

価格:880円(税込)

発売予定日:2023年7月下旬

商品ページ:https://lifeonproducts.co.jp/product/lprcn001p4/







商品仕様







商品名・・・・・・・・・・・・充電式バイブレーションモップ 充電スタンド付

品番・・・・・・・・・・・・・LPRCN001

カラー・・・・・・・・・・・・ダークウッド

セット内容・・・・・・・・・・本体、伸縮ポール、ハンドル、ACアダプター、バッテリーカートリッジ、

タンクカートリッジ(本体装着済)、充電スタンド、

プレミアムモップパッドセット、ループモップパッドセット、

使い捨てモップパッドセット×5、取扱説明書(保証書付)

※ハンドルセット用の単4形乾電池×2本は付属しておりません。

材質・・・・・・・・・・・・・本体:ABS・アルミニウム・POM・PPS、伸縮ポール:ABS・アルミニウム、

ハンドル:ABS、バッテリーカートリッジ: ABS、

タンクカートリッジ: PC・シリコン、充電スタンド: ABS、

プレミアムモップパッド:ポリエステル、

ループモップパッド:ポリエステル・PP・ナイロン、

使い捨てモップパッド:不織布

サイズ/重量(約)・・・・・・304×243×850mm / 2857g

電源・・・・・・・・・・・・・AC100V 50/60Hz

充電電池・・・・・・・・・・・リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh

充電時間(約)・・・・・・・・2.5時間

満充電時の

合計使用可能時間(約)・・・・55分

電源コード(約)・・・・・・・ACアダプター 1.5m

消費電力・・・・・・・・・・・30W

タンクカートリッジ容量・・・・160ml

長さ調節(約)・・・・・・・・850mm-1160mm

充電スタンドサイズ(約)・・・380×117×95mm





販売先情報







■2023年7月3日(月)よりLife on Productsオフィシャルストアにて予約受付開始

https://lifeonproducts-online.com/p/search?tag=mop



■2023年7月下旬より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始





ブランドコンセプト







ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。





会社概要











[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[URL] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供









企業プレスリリース詳細へ (2023/07/03-16:46)