rebear by Johnbull とは、デッドストック、アーカイブ、ヴィンテージアイテムを使用した【rebear=生まれ変わらせる、再び生み出す】という意味を持つ、JOHNBULL のアップサイクルプロジェクト。



最新の2024年春夏コレクションの LOOKBOOK が 2024年1月5日(金)より公開。





rebear by Johnbull 2024 春夏コレクション







JACKET lot.RE241L08/¥37,400 tax in

JACKET lot.RE241L12/¥45,100 tax in

JACKET lot.RE241L13/¥31,900 tax in

JACKET lot.RE241L12/¥45,100 tax in

PANTS lot.RE241P06/¥39,600 tax in



JACKET lot.RE233L03/¥31,900 tax in

JACKET lot.RE241L02/¥41,800 tax in https://www.privatelabo.jp/item/79116708.html

VEST lot.RE241L03/¥36,300 tax in

PANTS lot.RE241P06/¥39,600 tax in



JACKET lot.RE233L01/¥28,600 tax in https://www.privatelabo.jp/item/74504603.html

JACKET lot.RE241L09/¥39,600 tax in

PANTS lot.RE241P08/¥39,600 tax in



SHIRT lot.RE241S01/¥39,600 tax in

SKIRT lot.RE241K01/¥40,700 tax in



VEST lot.RE241L03/¥36,300 tax in

PANTS lot.RE241P07/¥36,300 tax in



SHIRT lot.RE242L01/¥35,200 tax in

JACKET lot.RE241L01/¥41,800 tax in https://www.privatelabo.jp/item/79116707.html

JACKET lot.RE241L13/¥31,900 tax in

JACKET lot.RE241L07/¥31,900 tax in

PANTS lot.RE233P06/¥37,400 tax in







<rebear LOOKBOOK 画像のダウンロード>

URL: https://16.gigafile.nu/0205-c3dc792324bb4d67d1c229b5d9daa1f11



<2024年春夏コレクション rebear LOOKBOOK>

URL: https://www.privatelabo.jp/contents/lookbook/2024-spring-summerrebear-by-johnbull-look/?p=1577688





※上記、URL掲載商品は既に入荷済み、もしくは予約を受け付けている商品となります。



商品お問い合わせ先:ジョンブルカスタマーセンター

TEL:086-470-5770







【会社概要】



JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。

<公式ブランドサイト>

https://johnbull.co.jp/

<公式オンラインサイト>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/



rebear by Johnbull

<公式rebear by Johnbullインスタグラム>

@rebear_by_johnbull https://www.instagram.com/rebear_by_johnbull/?hl=ja



