全国から14組のアイドルが集結!アイドルライブイベント!!





多くのライブイベントをおこなう「名古屋レジェンドホール」と、全国のアイドルグループを数多く掲載する人気情報誌「楽遊IDOL PASS」の共同で開催する大型イベント『レジェンドルフェス Supported by 楽遊』が10/28(土)名古屋レジェンドホールにて開催。



今回の出演者は、

・Re:Clash

・Star☆T(※2部のみ)

・AMOUR(※2部のみ)

・サンスポアイドルリポーター SIR(東京)

・P-loco

・けっぱって東北(東北)

・向日葵プリンセス(東京)

・プリンセス物語

・ルナリウム(福岡)

・泡沫スターチス

・アイアール

・燃えこれ学園(東京)

・IDOL★ST∀R MINE

・Harley Queen

と、総勢14組のアイドルが集結する。

















名古屋のユニットを中心に、東京・東北・九州からも全国のユニットが集結する今イベントは2部制で開催され、出演ユニットもセットリストも変わるため、一日中楽しめるイベントとなっている。



人気アイドルグループたちのライブが見られる「レジェンドルフェス Supported by 楽遊」のチケットは現在好評発売中!



****************************

『レジェンドルフェス Supported by 楽遊』1部

日程:2023年10月28日(土)

会場:レジェンドホール

時間:開場11:30/開演12:00

料金:最前3000円/一般1500円(当日別途1D)

https://tiget.net/events/269179

【出演】

Re:Clash、サンスポアイドルリポーター SIR、P-loco、けっぱって東北、向日葵プリンセス、プリンセス物語、ルナリウム、泡沫スターチス、アイアール、燃えこれ学園、IDOL★ST∀R MINE、Harley Queen

*****************************

『レジェンドルフェス Supported by 楽遊』2部

日程:2023年10月28日(土)

会場:レジェンドホール

時間:開場17:00/開演17:30

料金:最前3000円/一般1500円(当日別途1D)

https://tiget.net/events/269181

【出演】

Re:Clash、Star☆T 、サンスポアイドルリポーター SIR、P-loco、けっぱって東北、向日葵プリンセス、プリンセス物語、AMOUR、ルナリウム、泡沫スターチス、アイアール、燃えこれ学園、IDOL★ST∀R MINE、Harley Queen

*****************************





