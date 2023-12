[株式会社アルテサロンホールディングス]

Ashがスポンサードする日韓合同グローバルガールズグループ、ヘアメイクも担当



美容室チェーンを300店舗以上展開する株式会社アルテ サロン ホールディングス(横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義)のグループ会社である株式会社アッシュ(横浜市中区/代表取締役社長 柴崎 興司)は、2023年11月21日、グランドニッコー東京 台場ホテルにて約900人のスタッフ参加の社内アワード「Ash パーティー」を開催しました。スペシャルゲストとして、Ashがスポンサー支援する日韓合同7人組グローバルガールズグループ「eite(エイト)」が登場、今年11月3日デビュー曲の「INDEPENDENT WOMAN」など3曲を披露しました。なお、「eite」のヘアメイクはAsh美容師が担当しました。







■イベント背景

「Ash パーティー」は永年勤続者とコンテストや売上などで優秀な成績を収めたスタッフを表彰する社内アワードです。スタッフのモチベーションの向上・他店舗スタッフとのコミュニケーション促進・企業アイデンティティ普及の場としてコロナ禍前もスタッフを表彰するイベントは毎年開催していましたが、Ash全店舗のスタッフが参加する大規模開催は10年ぶりとなります。



■「Ash パーティー」2023について

今回の「Ash パーティー」のテーマは、店舗や役割が違えど皆が同じ目標のために頑張っているということを表現する「One for All. All for One.」(ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン)とし、スタッフ同士の絆を深めることをモットーにしました。イベント内容は、10年・20年の永年勤続表彰、売上表彰、コンテスト入賞者紹介といったアワードと、賞金やテーマパークのチケットをかけたクイズゲーム・おしゃれコンテストといったレクリエーション、そして「eite」のスペシャルライブでした。

そして、コロナ禍が明け、約10年ぶりの全スタッフ参加となった今年は、普段と違ったファッションを楽しんでもらいたいということもあり、ドレスコードを「オシャレ」に設定。おしゃれコンテストは”オシャレ自慢” のAshスタッフ53名が参加、特設のインスタグラムアカウントを使用して、参加者が好きなコーデ写真に「いいね!」を押して投票しました。「いいね!」数の一番多かった3名はベストドレッサー賞として表彰いたしました。プログラムの最後に「eite」がデビュー曲の「INDEPENDENT WOMAN」など3曲を披露しました。



■「Ash パーティー」の風景



写真:永年勤続表彰



写真:美容コンテスト入賞者紹介



写真:おしゃれコンテストの優勝者



写真:クイズゲームの優勝者



■「eite」のゲスト出演について

2023年11月3日に韓国でデビューした「eite」をAshはスポンサー支援しています。エンターテインメント業界も、ヘアメイク業界もクリエイティブな活動がベースであることから、支援することを決定いたしました。

今回「Ash パーティー」に出演した「eite」のヘアメイクはAshのスタッフが担当しました。「eite」の出演が決定してからK-POPヘアメイク特別講習会を事前に開催、技術を磨いた選抜メンバーがライブのバックステージを担当しました。K-POPが好きな美容師も多いため、ライブパフォーマンスを意識したヘアメイクに美容師として携われる貴重な機会となりました。Ashは、今後もスタッフが「eite」をはじめとするK-POPグループの様々なイベントやライブのバックステージに参加する機会を提供するなど、美容師として多方面で活躍、キャリア形成できる環境を用意しています。



写真:ヘアメイクチームと



写真:ヘアメイク風景



■「eite」次回公演詳細

eite JAPAN "one off " SHOWCASE~INDEPENDENT WOMAN~

日時:2024年2月9日(金)

1部 開場 16:00 / 開演 17:00

2部 開場 19:00 / 開演 20:00

会場:Spotify O-EAST

チケット料金:無料

チケット先行販売 2023年12月23日(土) 10:00~

チケット一般発売 2024年1月9日(火) 10:00~

https://eplus.jp/eite2024/



主催:EVA ENTERTAINMENT / EVA KOREA

制作・協力:ウドー音楽事務所





【株式会社アッシュについて】

本社:〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内III 8階

創業会長:吉原 直樹

代表取締役社長:柴崎 興司

設立:2006年7月1日

Tel:045-663-6120

URL:https://ash-hair.com/

事業内容:美容業、美容室フランチャイズチェーンの運営



【株式会社アルテ サロン ホールディングスについて】

本社:〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5階

代表取締役会長:吉原 直樹

代表取締役社長:吉村 栄義

設立:1988年11月21日

資本金:1億円

Tel:045-663-6123

URL: https://arte-hd.com/

事業内容:美容室チェーン等を展開する持株会社

スタイルデザイナー事業部(URL:https://www.styledesigner.net/)

グループ会社

・株式会社 アッシュ (URL:https://ash-hair.com/)

・株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク (URL:https://www.nyny.co.jp/)

・株式会社 C&P (URL:https://www.chokipeta.com/)

・株式会社 ダイヤモンドアイズ (URL:https://www.diamond-eyes.net/)

・株式会社 東京美髪芸術学院



