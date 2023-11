[プレシードジャパン株式会社]

ワイヤレスオーディオ機器やIoT関連商品の製造・輸入販売を行うプレシードジャパン株式会社(本社:東 京都渋谷区、代表取締役:土山 裕和)が運営する「AVIOT」は、完全ワイヤレスイヤホン「TE-D01v」をベースモデルとし、オーイシマサヨシ氏によるサウンドチューニングと、約150種類の完全新録ボイスを収録した、『グリッドマン ユニバース』とのコラボモデル「TE-D01v-GMU」の予約を本日2023年11月14日(火)より開始することをお知らせいたします。





製品ページ:https://aviot.jp/product/te-d01v-gmu/

プロモーションムービー:https://youtu.be/2oBSK4ycd74



累計出荷台数約8万台*のAVIOTのヒットモデル「TE-D01v」をベースに、グリッドマン ユニバースの魅力を堪能できる特別仕様の完全ワイヤレスイヤホン。

充電ケースとイヤホン本体は、グリッドマン(Universe Fighter)をイメージした配色に。ヒロイックなデザインながらも、高級感のある、日常使いにも適したデザインです。

サウンドチューニングは、グリッドマンシリーズを象徴する数々の楽曲を手掛けた、オーイシマサヨシ氏が担当。

さらに、電源ON/OFFなどをお知らせするボイスガイダンスに加え、劇中の名セリフを再現したスペシャルボイスを収録。キャラクターごとのモードはアプリで切り替え可能です。



本日公開のプロモーションムービーでは、漫画版『SSSS.GRIDMAN』の今野ユウキ先生による描きおろしボイスコミックで、宝多六花、南夢芽が本製品の魅力を紹介。是非ご覧ください。



また、本日より豪華キャスト6名のサイン色紙をプレゼントする特別キャンペーンを実施。詳細はAVIOT公式Xよりご確認ください。



▽AVIOT公式X(旧twitter)

https://twitter.com/AVIOT_JP



* 2023年9月末時点



製品特徴





・ベースモデル

累計出荷台数約8万台*のAVIOTのヒットモデル、TE-D01vをベースモデルに採用。

業界最長クラスの再生時間とハイブリッドノイズキャンセリング、高音質を実現する10mmダイナミックドライバーを搭載したマルチスペックモデルです。



* 2023年9月末時点



・スペシャルボイス

電源ON/OFFなどをお知らせするボイスガイダンスに加え、劇中の名セリフを再現したスペシャルボイスを約150種類収録。グリッドマン ユニバースに登場する6キャラクターの声と、いつの日も、どこまでも一緒です。



その他キャラクターのボイスは、製品ページをご確認ください。



▽製品ページ

https://aviot.jp/product/te-d01v-gmu/



・サウンドチューニング

グリッドマンシリーズを象徴する数々の楽曲を手掛けた、オーイシマサヨシ氏がサウンドチューニングを担当。あの日の誓いが鮮やかによみがえる、宇宙でひとつのチューニングです。



〈プロフィール〉





















オーイシマサヨシ

愛媛県宇和島市出身 1980年1月5日生。シンガーソングライター大石昌良が、エンターテイナーとしての側面を強めて主にアニメやゲームの楽曲を歌う時に使用する名義。2001年にスリーピースバンド「Sound Schedule」のボーカル&ギターとして「吠える犬と君」でメジャーデビューし、2008年に大石昌良としてソロ活動を開始、2014年よりオーイシマサヨシ名義として自身3度目のデビュー。以降、「ようこそジャパリパークへ」など多くのアニメ主題歌を手掛け、Tom-H@ckとのユニット「OxT」、他アーティストへの楽曲提供なども行うなど多様な名義を使い分けて活動中。2024年3月2日に自身初となる日本武道館でのワンマンライブ”オーイシ武道館”を開催する。



・スペシャルデザイン

充電ケースとイヤホン本体は、グリッドマン(Universe Fighter)をイメージした配色に。ヒロイックなデザインながらも、高級感のある、日常使いにも適したデザインです。





・スペシャルパッケージ

TRIGGERによる完全新規描きおろしイラストをあしらった特別デザイン。

パッケージ単体でもご鑑賞いただける、細部まで作品の世界観にこだわった仕様です。





販売基本情報





・TE-D01v-GMU

・販売価格:22,880円(税込)

・予約開始:2023年11月14日(火)15時~12月11日(月)23時59分

・お届け予定日:2023年1月以降順次

・取り扱い店舗:

AVIOT ONLINE MALL ( https://shop.aviot.jp/c/product/te-d01v-gmu )



TE-D01v-GMU





基本仕様

・ドライバー:φ10mmダイナミック型

・通話用マイク:MEMSマイク

・バッテリー容量:イヤホン片耳85mAh / ケース600mAh

・通話時間*:最大9時間

・連続再生時間*:最大18時間 (充電ケース併用時:最大60時間)

・イヤホン本体 充電時間:約1.5時間

・充電ポート:USB Type-C

・防水レベル**:IPX4相当

・重量:イヤホン片耳 約6.3g

・その他:マルチポイント対応、片耳使用可能、イヤホン単体ON / OFF 可能、急速充電対応(約10分 の充電で最大120分再生)

・付属品:USB Type-Cケーブル、ユーザーマニュアル、シリコンイヤーピース(S/M/L各サイズ1ペア )

※Mサイズは購入時に装着済み



*再生時間は使用環境により変動する可能性があります。

**イヤホン本体のみ



Bluetooth規格

・対応コーデック:SBC、AAC

・対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP ・Bluetooth version:5.2

・Bluetoothマルチペアリング登録可能デバイス数:8





ベースモデル「TE-D01v」について





「TE-D01v」は、製品コンセプト「THE ANSWER」の通り、あらゆるシーンにマッチし、多種多様なニーズを満たすワイヤレスイヤホンの1つの最適解を目指したコンパクトなマルチスペックモデル。より広い帯域のノイズを抑えられるよう周波数帯の有効レンジを拡大させたハイブリッドアクティブノイズキャンセリングに加え、業界最長クラスであるイヤホン単体最大18時間*(充電ケース併用で最大60時間*)再生可能なロングバッテリー、AI技術を活用したアルゴリズム搭載の高品質通話機能など、多彩なニーズに寄り添う一台です。



*再生時間は使用環境により変動する可能性があります。





AVIOT







AVIOT(アビオット)は日本の音を知り尽くしたサウンドエキスパート・エンジニアが音響設計に携わる、日本発のオーディオビジュアルブランドです。“Good enough never is.”(最善の追及に終わりなし) をスローガンに、高音質であるだけでなく、日々の生活のあらゆる場面で心地良くご使用いただける製品の開発を進めています。



■会社概要

商号 : プレシードジャパン株式会社

代表者 : 代表取締役 土山 裕和

所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7 北参道DTビル3F



■事業内容:

1) ワイヤレスオーディオ機器、IoT関連商品の製造・輸入販売

2) モバイルアクセサリーの輸入販売

3) 自社ECサイトの運営



■AVIOT 公式サイト

https://aviot.jp/



■AVIOT 公式X(旧twitter)

https://twitter.com/AVIOT_JP



■AVIOT 公式Instagram

https://www.instagram.com/aviotjapan/



■AVIOT 公式TikTok

https://www.tiktok.com/discover/AVIOT



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/14-20:16)