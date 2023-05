[リンクタイズグループ]

メンズライフスタイル誌『OCEANS』(発行元:株式会社ライトハウスメディア、代表取締役:上野 研統)は2023年7月号(5月24日発売)から“Re-Edit”しました。



「Feel So Good,Isn't it? ~気持ちよくない?~」を新たなキャッチコピーに掲げ、創刊17年間で培ってきたOCEANSの世界観を、雑誌ならではの表現とデジタルプラットフォームの活用で多角的に発信していきます。





概要





“Re-Edit”第1号は、OCEANS流・夏のファッションの総まとめ。

夏を「Feel So Good」に過ごすためのファッションを、20の答えとともにスタイリングをベースにお届けしています。



【『OCEANS』2023年7月号 】

https://oceans.tokyo.jp/feat/magazine/202305/





そして、限定コラボアイテムのプロデュースも実施。6月号の「海のほりにし」に続き、7月号では、南青山のH BEAUTY&YOUTH、下北沢のカレー&ギャラリーSANZOU TOKYOとともに、フランスのブランド・K-WAYと4社コラボを実施。



発売日となる5月27日(土)からはH BEAUTY&YOUTH、SANZOU TOKYOでポップアップも実施しております。

7月号の特集はこちら





Blue Style

青の達人を街角パパラッチ!

編集部が厳選した30人のブルースタイリングを公開。

これからの季節に参考にしたいブルーの世界が広がっています。



Summer Wardrobe

「夏の三種の神器」をアップデートせよ。

Tシャツ・デニム・スニーカーはいつだって外せないアイテム。

トレンドに合わせて気持ち良く着こなそう。



Denim

デニムにカーディガンは大人の嗜み。

大人のデニムスタイルにカーディガンで上品さをプラス。

ワンランク上の好印象スタイルを紹介。



Seaside Casual

海カジスタイルの現在進行形。

海に合うのはゆるく、ラフに着こなすスタイリング。

ショップ&ブランドの最新着こなし術を学ぶ。



Shorts

ショーツにはサマーニットさえあれば。

大人らしくショーツを着こなすための相棒・サマーニット。

カジュアルな中にサマーニットをプラスして上品さをON。



Watch

「チビタフ・ダイバーズ」でFeel So Good!

小ぶりながらもタフな造りがトレンド!

憧れのあのブランドの“旬”をラインナップ。



Accessory

サマースタイル総仕上げ「エルメス&クロムハーツ」

スタイルをアップデートさせる小物使いを紹介。

夏に映えるシルバーの輝きをパパラッチ!



Vintage

古着上手は1点オンリー、TOPSオンリー。

「19SO」のブランドディレクター・鈴木さんがコツを伝授。

ヴィンテージミックスで魅せる大人のスタイリングを特集しています。



Suit

洒落た大人は「スーツを着流す!」

ごく普通のスーツをラフにカッコよく着る。

大人の余裕と上品さを体現するスタイリングを紹介。

OCEANS編集長 原亮太コメント







“統括”という言葉が示すように、『OCEANS』のルーツである雑誌はもちろん、Web、SNS、YouTubeといったデジタルプラットフォーム、イベントなどのリアルな場も含めた総合力で『OCEANS』が描く、ファッション、ライフスタイルの提案を行って参ります。



『OCEANS Web』編集長としての4年間の経験を活かし、雑誌とデジタルのレバレッジを効かせた新たなコンテンツ創造、及び、メディアからメディアブランドへの進化に邁進する所存ですので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

企業プレスリリース詳細へ (2023/05/26-18:16)