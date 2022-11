[アソビュー株式会社]

全4万社の中から受賞。2022年11月2日に発表



「生きるに、遊びを。」をミッションとし、「遊び」が衣食住に並ぶ人生を彩る豊かなものとして、Well-Beingな社会の実現を目指すアソビュー株式会社(所在地:東京都品川区、代表執行役員CEO:山野 智久、以下、当社)は、ウォンテッドリー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:仲 暁子、以下「ウォンテッドリー」)が発表した「Wantedly Best Teams 2022」にてBRONZE賞を受賞致しました。今後も当社ではミッション共感型採用を強化して参ります。







■Wantedly Best Teams2022とは

ビジネスSNS「Wantedly」を活用している企業の中から、募集へのエントリー数に加え、ダイレクトリクルーティングや採用ブランディングの実践を通じて共感採用を推進している企業に贈られる賞です。

▼「Wantedly Best Teams 2022」詳細はこちら

https://fuze.wantedly.com/



■アソビュー、内定承諾率80%を実現する「共感型採用」について

当社では、ミッションへの共感を最も重要視しています。そのため、どちらかが一方的に見極める「面接」ではなく相互理解するための場として「面談」を実施しており、全ての選考フローを面談形式で実施しています。企業と 求職者が互いに対等な関係で、率直な意見交換ができるような選考体験を意識しており、会社の情報をオープンにお伝えすることや、ミッションに対する面談担当者自身の考えをお伝えするなど、候補者の方が当社で働くことが具体的にイメージできるような選考体験を心がけています。



■アソビュー株式会社採用情報

当社は「生きるに、遊びを。」をミッションとし、衣食住に「遊」を実装しWell-Beingな社会の実現を目指しています。観光・レジャー産業のバーティカルSaaS及びサービスのプロダクト開発、インフラの整備に伴い、エンジニアをはじめ全方位で採用を強化しています。

ご興味や関心をお持ちいただけましたら、以下よりエントリーをお願いいたします。

▼アソビューエンジニア採用ページ

https://www.asoview.com/brand/engineer-career/



▼アソビューWantedlyページ

https://www.wantedly.com/companies/www-asoview-co



■アソビュー株式会社について

設立年月:2011年3月14日

資本金:10億円

代表者名:代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地:東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容:遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業などURL:https://www.asoview.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/05-00:40)