[株式会社バニッシュ・スタンダード]

~アパレル以外も好調!ソニーストアで1投稿の最高売上が圧巻の9489万円を突破~



株式会社バニッシュ・スタンダード(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小野里 寧晃)が提供するスタッフDXのアプリケーションサービス「STAFF START(スタッフスタート)」は、多くの企業様・店舗スタッフの皆様に支えられ、9月にサービス開始7周年を迎えたことをお知らせします。

2022年9月~2023年8月の「STAFF START」経由の流通売上は1,748億円を達成いたしました。





また、STAFF STARTを活用いただく企業様、スタッフ様一人ひとりに感謝を込め、総勢28名のスタースタッフの皆様の投稿で作成したモザイクアートを公開します。





導入ブランド2,600超、スタッフのアカウント数は23.3万を突破





「STAFF START」は、専用アプリを通じて店舗に所属するスタッフをDX化し、自社ECサイトやSNS上でのオンライン接客を可能にするStaff Techサービスです。店舗スタッフの活躍・評価される場を広げることができ、2023年9月現在、導入いただく2,600超のブランドで、アカウント数にして23.3万人へのEX(従業員体験/エンプロイーエクスペリエンス)向上に活用されています。







スタッフ経由で爆売れ!1投稿での最高売上が9000万円超に





コロナ禍により急速に広まったオンライン接客は、今や店舗スタッフに求められるスキルの1つとして定着し、店舗にお客様が戻っている現在でも市場は拡大を続けています。

その結果、2022年9月~2023年8月までに308名が月間1,000万円以上、840名が月間500万円以上を売り上げ、個人での月間最高売上は2億6,000万円超となりました。

また、アパレルブランドへの導入から開始したSTAFF STARTは、7年目の現在では多種多様な業種に広がりを見せており、ソニーストアのスタッフが1投稿での最高売上である9489万300円を記録しました。



都道府県別 1人あたりの売上は1位富山、2位石川、3位栃木に対し、東京は10位





2022年9月~2023年8月の1人あたりの月額売上高は富山県が1位の976万1,875円となり、10位の東京を300万円以上上回る結果となりました。勤務場所やライフスタイルに縛られず、優秀なスタッフが全国で成果を上げ、自分らしく活躍を続けられるようになっています。







「STAFF START」は8年目も、サービス向上はもちろん、令和のカリスマ店員を決めるコンテスト「STAFF OF THE YEAR」や、販売員の価値向上を目指す「STAFF EX PROJECT」により、全ての店舗スタッフの皆様に対し、EX(従業員体験)の向上に取り組んでまいります。



STAFF STARTについて



「STAFF START」は、店舗スタッフによる自社ECサイトやSNS上でのオンライン接客を可能にするスタッフDXツールです。スタッフのオンライン接客を通じたEC売上は可視化され、スタッフ個人や所属する店舗の実績として評価に利用されています。店舗スタッフの活躍・評価の場が広がることで報酬増加やキャリアアップが実現でき、EX(従業員体験/エンプロイーエクスペリエンス)向上に役立てることが可能です。

ご利用いただいているブランド数は2,600を超え、アパレルや化粧品、家具・家電、雑貨、食品、サービスなど多様な業種・業界に広がっています。2022年9月から2023年8月の間に「STAFF START」で作成されたコンテンツを経由した流通経由売上(※)は、1,748億円を達成しました。

※流通経由売上:各社ECサイトにおいて、STAFF STARTで投稿したコンテンツ経由で購入された売上。複数のコンテンツを経由した場合は最後に見たコンテンツのみを計上した総額。



「STAFF START」の主な機能

SNAP PLAY機能:店舗スタッフが撮影した写真や動画に商品情報を紐づけ、ブランドの自社ECサイトやSNS

などに投稿する機能

スタッフレビュー機能:店舗スタッフが商品についてのレビュー(評価・コメント)を作成し自社ECサイトや

SNSに投稿できる機能

PLAY機能:店舗スタッフが商品の使用感や使用プロセスなどを撮影した動画に商品を紐付け、自社ECサイト

やSNSに投稿できる機能

まとめ機能:店舗スタッフが、店舗でショーウィンドウをつくりあげるように、自社ECサイト上でテーマ設定

から記事などのコンテンツを作成できる機能

店舗接客機能:店頭で接客する店舗スタッフが買い回り中の顧客に対し、検討している商品のECサイト上での

情報をQRコードで共有することができる機能

バイヤー機能:バイヤーやMD(マーチャンダイザー)などが販売を検討しているサンプル品の情報を販売スタ

ッフに共有し、現場の販売スタッフが「売れそう」か「売れなそう」かを評価できる機能



「STAFF START」導入に関する問い合わせ

株式会社バニッシュ・スタンダード

■本社所在地 :東京都渋谷区神宮前 1-8-14

■代表取締役 :小野里 寧晃

■事業内容 :「STAFF START」の開発・運用

