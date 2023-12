[株式会社じげん]

今後の定期開催も決定!内定決定から入社日までの期間も、きめ細かいサポートを提供します



株式会社じげんのグループ会社で、メーカー専門の転職エージェントである株式会社タイズ(本社:大阪府大阪市、代表取締役:広岡 栄志、以下タイズ)は、タイズ経由で転職を成功された転職者様へのさらなるサポート拡充へ向け、自社初となる「入社前の心得セミナー」を11月8日(水)に開催しました。好評につき今後の定期開催も決定し、次回は12月13日(水)19時~に開催を予定しております。メーカー転職成功者同士の横のつながりの場を創出し、転職先探しの支援のみに留まらずその周辺サポートも充実させることで、安心感の高い転職経験をご提供いたします。







タイズは大阪に本社をおき、2005年の創業以来メーカー一筋に転職支援を行っている転職エージェントです。担当コンサルタントが企業・求職者の両方から丁寧にヒアリングをすることで、よりマッチ度の高い求人紹介を実現する「アナログマッチング」をはじめ、大手メーカーへの高い転職成功率や、他社にはない独占求人のご提案など、メーカー専門エージェントならではのきめ細かいサポートを行いながら、忙しいビジネスパーソンのために効率的な転職活動を支援しています。



タイズでは日頃より求職者の皆様から、「内定するまでの転職支援だけでなく、内定から入社日までの期間にも不安がある。入社にあたっての心構えや準備についてもサポートがあると心強い。」という声を多数いただいておりました。そこでタイズはタイズ経由で転職を成功された転職者の皆様へのサポートのさらなる拡張をはかり、この度「入社前の心得セミナー」を開催いたしました。

入社日当日の過ごし方や自己紹介のコツ等、具体例も交えたセミナー講義を実施した後、参加者様同士で交流の時間を設けました。転職先や職種、出身大学や専攻等共通の話題で盛り上がり、参加者の皆さまから多くの感謝や満足のお言葉をいただける結果となりました。好評につき今後の定期開催も決定し、次回は12月13日(水)19時~に開催を予定しております。



【参加者様の声】

「大変良い時間を過ごせました。同じ転職先の方と入社前にお話ができ、安心しました。」

「とても良い催しでしたので、今後も含めて定期的に主催くださると嬉しいです。」

「メーカー特化のタイズさんだけあって、近い業界の話をできて楽しかったです!」

「様々な年代の方とお話しできて楽しく交流できました。」





タイズでは「入社前の心得セミナー」の他にも、タイズ経由で転職されたメーカー転職成功者同士のつながりの場として異業種交流会も予定しており、求職者様の転職先探しの支援のみに留まらず、こうした周辺サポートにも注力しております。メーカー転職成功者同士の横のつながりの場を創出し、内定獲得・転職後も当社がサポートをすることで、安心感の高い転職経験をご提供できるよう努めております。



タイズは創業以来大手メーカーを中心に転職実績と採用支援を積み重ね、各企業・職種への深い知見とリレーションを培ってまいりました。その結果、サービスサイトには一般公開されていない数多くの非公開求人を取り扱わせていただき、さらに、その中には当社だけが取り扱うことができる独占求人も多数ございます。

タイズは今後とも、独自の豊富な求人ラインナップとマッチングのノウハウ、各企業・職種への深い知見を活かし、メーカー企業を希望する求職者に寄り添った転職ご支援に尽力してまいります。



