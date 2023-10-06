［ロア・インターナショナル］

ガジェット好き向け、3層構造で収納性が高いバッグとして評価



HYPER日本公式代理店の株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)は、暮らしを変える本音の家電ガイド 『家電批評』（株式会社晋遊舎）の「新製品BestbuyPCバッグ部門」で、HYPERから発売中の「HyperPack Pro」がベストバイに選出されました。

製品ページ：https://www.makuake.com/project/hyper_pack/







当製品は、保護力・収納力・セキュリティを重視して開発され、20ポケット・大容量22L・大小クイックアクセス・撥水・内部充電システムなど営業マンや出張・旅行によく行く方に最適なバッグパックです。

ノートPCやタブレットなど高価なデバイスを、より安全に負担が少なく持ち歩けます。



HYPERについて

HYPER（ハイパー）は、カリフォルニア州シリコンバレーを拠点とする最先端のIT&モバイルアクセサリーブランドです。

HYPERはこれまでUSB-Cハブや高出力充電器、フラッシュドライブなど数多くの製品を開発してきました。受賞歴のある商品も多数保有しています。HYPERのスピリットによる商品企画力を生かした製品を今後も世界中に提供、モバイルアクセサリーのトータルソリューションを目指します。

HYPER公式HP：https://www.hyperjapan.jp/



製品特徴

Apple(R)︎ 「探す(Find My)」に対応したモジュール



22Lの容量 PCや小物、ガジェットなど個別に収納できる内外14のポケット



本体素材CODURA(R)︎ Advanced fabricの高い耐久性と防水性能



ミニマルかつモダン外観デザイン



3層パッドで通気性の良い背面エアフロー



出張や旅行で活躍するスーツケース用の通し穴



バッグパック内部をケーブルで繋ぐ充電システム



生涯使える品質







【バッグパック概要】

商品名：HyperPack Pro

予定一般販売価格：29,800円(税込)

サイズ：310×150×490ｍｍ

重量：1480g

容量：22L

素材：CORDURA(R) fabricナイロン 1260デニール、ポリエステル

カラー：ブラック

・位置情報モジュール 仕様

距離：屋内10-20m、屋外 30-50ｍ

スピーカーサウンド：90-100dB

バッテリータイプ：CR2032 コイン電池

環境温度：0 - 40ºC

防水性能：IPX4

ボタン電池使用時間：約250日

対応デバイス：iPhone(R),、iPad(R),、Mac(R)、Apple Watch(R)

使用OS：バージョン14.5以降



株式会社ロア・インターナショナル 概要

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

URL ：https://www.roa-international.com

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp





企業プレスリリース詳細へ （2023/10/06-19:46）